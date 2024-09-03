Mogotes erweitert Filo Sur und ergänzt die Story um Beskauga in Kasachstan!

Drei Bohrgeräte auf Filo Sur, dazu die Option auf das fortgeschrittene Beskauga-Projekt in Kasachstan: Mogotes verbreitert 2026 seine Projektbasis und den operativen Nachrichtenfluss.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.04.2026, XX:XX Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Kupfer stehen für zwei sehr unterschiedliche Investmentlogiken. Gold wird oft als Krisen- und Wertspeicher gesucht, während Kupfer allem ein Industriemetall mit strukturellem Rückenwind aus Stromnetzen, Elektrifizierung und Rechenzentren ist. Wer beide Themen in einer frühen Unternehmensphase zusammendenken will, landet zwangsläufig bei Explorern, bei denen nicht nur die Geologie, sondern auch Projektqualität, Lage und Kapitalausstattung zählen.

Genau an dieser Stelle setzt Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) anzusetzen. Das Unternehmen treibt 2026 auf Filo Sur im Vicuña-Distrikt die Bohrarbeiten voran und hat Ende Februar zusätzlich eine Option auf das fortgeschrittene Beskauga-Kupfer-Gold-Silber-Projekt in Kasachstan gemeldet. Für Anleger wird die Story damit breiter: Filo Sur bleibt die Entdeckungsfantasie, Beskauga bringt einen weiter fortgeschrittenen Datensatz ins Portfolio.

Hinzu kommt, dass…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen und zukunftsgerichtete Meinungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: Unternehmensmeldungen von Mogotes Metals Inc. vom 26.02.2026, 27.02.2026 und 10.03.2026, Unternehmenswebsite, Unternehmenspräsentation sowie weitere öffentlich zugängliche Unterlagen. Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 02.04.2026 im Auftrag der Swiss Resource Capital AG erstellt. Die Angabe zur Erstveröffentlichung oben bleibt bis zur Live-Schaltung als Platzhalter gesetzt.

Wesentliche Risiken: Explorations-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Projektentwicklungs-, Länder-, Marktpreis-, Währungs- und Liquiditätsrisiken. Wesentliche Chancen: Explorationserfolg, technische Fortschritte, Verifizierung bzw. Weiterentwicklung von Beskauga und ein günstiges Rohstoffumfeld.

Offenlegung gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Art des Inhalts: Anzeige/Werbung bzw. Marketingmitteilung. Keine unabhängige Finanzanalyse. Keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Bezahlte Beziehung/Interessenkonflikt: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Mogotes Metals Inc. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Diese Veröffentlichung wurde somit im Auftrag des besprochenen Emittenten erstellt und verbreitet.

Methodik/Quellen: Grundlage dieser Veröffentlichung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Präsentationen und weitere als verlässlich erachtete Quellen. Eigene Bewertungsmodelle, Kursziele oder formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufungen werden nicht verwendet.

Hinweis zur Darstellung: Aussagen zu Projekten, Nachbarliegenschaften, Marktumfeld und Entwicklungsoptionen dienen der Einordnung. Mineralisierung auf benachbarten oder angrenzenden Projekten ist nicht zwingend repräsentativ für eine Mineralisierung auf Filo Sur.

Wichtiger Projekt-Hinweis zu Beskauga: Die im Artikel genannte NI 43-101-Schätzung aus 2022 wird von Mogotes Metals ausdrücklich als historische Schätzung behandelt. Sie ist nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve des Unternehmens zu verstehen und sollte nicht als solche herangezogen werden.

Update-Policy: Eine laufende Aktualisierung dieser Veröffentlichung ist nicht vorgesehen. Einschätzungen können sich ohne weitere Ankündigung ändern.

Eigene Positionen: Nach Angaben der Herausgeberin bestehen bei SRC und dem/der Verfasser(in) keine Long- oder Short-Positionen von netto 0,5 % oder mehr am Emittenten.

Weitere Beziehungen: Nach Angaben der Herausgeberin bestanden in den letzten 12 Monaten keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen im Zusammenhang mit dem besprochenen Emittenten.

Preishinweis: Soweit in einer Veröffentlichung Kurse genannt werden, sind Handelsplatz und Zeitpunkt der Kursfeststellung maßgeblich. Ohne ausdrückliche Angabe handelt es sich nicht um eine aktuelle Kursindikation.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

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Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Dies gilt besonders für Small Caps, Explorations- und Rohstoffwerte. Hohe Kursschwankungen, geringe Liquidität, Projektverzögerungen, Finanzierungsbedarf, Länder- und Währungsrisiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich.

Alle Angaben wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird jedoch – soweit gesetzlich zulässig – nicht übernommen. Maßgeblich bleiben stets die Originalunterlagen des Unternehmens.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor/in): keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr.

II. Vergütung/Beziehung: entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten.

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen nach Angaben der Herausgeberin.

IV. Beteiligung des Emittenten an SRC von 5 % oder mehr: nach Angaben der Herausgeberin nein.

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Zwischen Leser und Herausgeberin kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande. Die Informationen ersetzen keine anleger- und objektgerechte Beratung durch qualifizierte Dritte.

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