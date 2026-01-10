Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, hält auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026 wegweisende Keynotes zur bahnbrechenden RWA-Tokenisierung

Aufbau globaler Dynamik im Vorfeld der bevorstehenden XRP-Veranstaltung in Tokio

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 6. April 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute bekannt, dass CEO Nathaniel T. Bradley in diesem Frühjahr auf zwei führenden europäischen Veranstaltungen für Finanzinnovation vielbeachtete Keynote-Vorträge halten wird.

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Am 22. April 2026 wird Bradley als Hauptredner und Flagship-Partner bei der CONV3RGENCE London & The Digital Commonwealth Awards 2026 im historischen Mansion House in London fungieren. Einen Monat später, am 21. Mai 2026, wird er als Main Strategic Partner bei der AssetRush × Zurich 2026 im Kaufleuten Zürich, dem Flaggschiff-Event von GenTwo (Festival der Finanzinnovation) auftreten und die Eröffnungsrede sowie einen Hauptvortrag zur Zukunft tokenisierter Vermögenswerte halten.

Diese beiden aufeinanderfolgenden Keynotes in Europa knüpfen an Bradleys bevorstehenden Vortrag auf der XRP Tokyo 2026 am 7. April an, bei dem er die Fähigkeiten der patentierten KI-Technologien von Datavault – Information Data Exchange®(IDE®), DataValue®, DataScore® und Data Vault Bank® AI Agent-Technologien einem internationalen Publikum präsentieren wird und dabei datengetriebene RWA-Tokenisierungsmöglichkeiten auf dem XRP Ledger hervorhebt.

Europa ist bereit für den Quantensprung in die RWA-Innovation, und Datavault AI bringt die bahnbrechende Technologie, um dies zu verwirklichen, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI. Von Londons globaler Finanzmacht, die Web 3.0 als neuen Wirtschaftsmotor jenseits ewiger Schuldenmodelle entdeckt, bis hin zu Zürichs Fintech-Zentrum zeigen wir, wie unsere KI-gestützte Plattform tokenisierte, transparente und cybersichere Eigentumsrechte an realen Vermögenswerten ermöglicht. Von strategischen Mineralien und Edelmetallen bis hin zu Immobilien und Namens-, Bild- und Ähnlichkeitsrechten – Europa ist reich an Vermögenswerten. Diese Keynotes sind mehr als nur Vorträge – sie sind Sprungbretter für neue Partnerschaften, Kapital und starkes Wachstum auf dem gesamten Kontinent.

Bei beiden Veranstaltungen wird Bradley hervorheben, wie die proprietäre Smart-Contract-Infrastruktur und die KI-Agenten von Datavault AI die RWA-Tokenisierung neu definieren: durch die Schaffung verifizierbarer digitaler Zwillinge, KI-gestützter Bewertungen und produktionsgebundener Umsatzbeteiligungen, die illiquide physische Vermögenswerte in rund um die Uhr weltweit zugängliche digitale Wertpapiere verwandeln. Insbesondere AssetRush × Zurich 2026 passt perfekt zur Dynamik von Datavault bei der Tokenisierung hochwertiger US-amerikanischer und internationaler Bodenschätze und bietet eine erstklassige Plattform, um mit europäischen Investoren in Kontakt zu treten, die nach konformen RWA-Anlagemöglichkeiten mit hohem Aufwärtspotenzial suchen.

Diese Auftritte festigen die Position von Datavault AI als führender Infrastrukturanbieter für RWA-Tokenisierung auf institutionellem Niveau und beschleunigen die globale Führungsrolle des Unternehmens sowie die Expansion seiner patentierten Systeme in Asien, Nordamerika und nun auch auf den einflussreichsten Finanzinnovationsforen Europas.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt.

Der Geschäftsbereich Data Sciences nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten bereitzustellen. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für zahlreiche Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins sowie die Lizenzierung von Namen, Bild und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet Automatisierung durch KI und maschinelles Lernen (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen zu Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie könnte, möglicherweise, wird, soll, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, könnte, beabsichtigt, Ziel, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, vorhersagt, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu zukünftigen Ereignissen; die von der Gesellschaft erwarteten Keynote-Präsentationen auf der CONV3RGENCE London und der AssetRush × Zurich 2026; die erwarteten kommerziellen, strategischen und partnerschaftlichen Ergebnisse der Teilnahme des Unternehmens an diesen Veranstaltungen; die Fähigkeit des Unternehmens, in europäische Märkte zu expandieren; sowie die erwarteten Vorteile der RWA-Tokenisierungstechnologien und der KI-gestützten Plattform des Unternehmens, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; die Fähigkeit von Datavault AI, Technologien zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten; das Risiko, dass Datavault AI die Größe des Zielmarktes, die Bereitschaft zur Einführung neuer Technologien oder Partnerschaften überschätzt hat; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der SEC) eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben.

Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

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Leiter Öffentlichkeitsarbeit

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Edward Barger

Vizepräsident, Investor Relations

ir@dvlt.ai

ebarger@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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