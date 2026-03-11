Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI, hält Vortrag auf der Luminary 2026 während des Oscar-Wochenendes in Los Angeles

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) stellt Tokenized Legacy-Plattform und ADIO®-Technologie im Beverly Center vor – gemeinsam mit Scott Pages My Moon Experience, Pink Floyd Live Performance, sowie führenden Persönlichkeiten der Unterhaltungsindustrie

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 11. März 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass Chief Executive Officer Nathaniel (Nate) Bradley eine Präsentation auf der Luminary 2026 – Film, AI, Music and Crypto Innovators, einer führenden Konferenz, die am Samstag, dem 14. März 2026, im Beverly Center (8500 Beverly Blvd, Suite 835, Los Angeles, CA 90048) im Rahmen des Oscar-Wochenendes 2026 stattfindet, halten wird.

Die Veranstaltung Luminary 2026 wird von Space Blue/MMF (Dallas Santana) und Hollywood Road Show TV (Chantelle Borelli) produziert und bildet den Mittelpunkt einer viertägigen Unterhaltungs- und Technologie-Aktivierungsreihe, die vom 12. bis 15. März an mehreren ikonischen Veranstaltungsorten in Los Angeles, darunter das Beverly Center und das Universal Hilton, stattfindet. Bradleys Präsentation ist für Samstag, den 14. März, von 14:00 bis 15:45 Uhr Ortszeit geplant.

Tokenized Legacy: Die Infrastruktur, auf die Hollywood gewartet hat

In seiner Präsentation wird Bradley die Tokenized Legacy-Plattform von Datavault AI vorstellen – eine geplante Blockchain-basierte Infrastruktur, die es Sportlern, Musikern und Entertainern ermöglicht, ihre Namens-, Bild- und Identitätsrechte (NIL) dauerhaft und transparent in der Blockchain zu besitzen, zu schützen und zu monetarisieren. Jede Nutzung ist genehmigungspflichtig, jede Zahlung ist automatisiert und nachvollziehbar, und die Rechteinhaber behalten bei jedem Weiterverkauf und jeder Lizenzierungstransaktion das volle Eigentumsrecht.

Die Präsentation im Beverly Center folgt direkt auf die Einführung der Josh Gibson Coin durch Datavault AI am 26. Februar 2026 in der Unternehmenszentrale in Philadelphia – nach Ansicht des Unternehmens die erste tokenisierte digitale Sammlerausgabe eines Sportlers, die von einem an der Nasdaq notierten Unternehmen herausgegeben wurde. Los Angeles markiert das Debüt der Plattform in der Unterhaltungsindustrie und baut auf einer Phase rascher Expansion auf. Dazu zählen die abgeschlossene Übernahme von API Media Innovation Inc. – einem erfahrenen AV/IT-Dienstleister für Veranstaltungen wie die PGA Championship, den Ryder Cup und das Kentucky Derby -, Live-Aktivierungen beim Super Bowl LX, eine Fan-Daten-Kooperation mit dem World Boxing Council sowie die Gründung von Mandela Digital Ventures gemeinsam mit Mitgliedern der Familie Nelson Mandela.

Daten sind nicht mehr nur Informationen. Sie sind eine Anlageklasse. Wir bauen eine sichere Infrastruktur auf, die es Unternehmen und Medienplattformen ermöglicht, diesen Wert in großem Umfang zu erfassen, zu verwalten und zu monetarisieren. – so Nathaniel T. Bradley, CEO, Datavault AI.

My Moon Experience und die Geschichte der weltraumgestützten Inhaltserhaltung

Eine einzigartige Dimension erhält die Präsenz von Datavault AI am Oscar-Wochenende durch die Zusammenarbeit mit Scott Pages My Moon Experience (mymoonexp.net), einer Initiative zur weltraumgestützten Erhaltung digitaler Inhalte. Page – langjähriges Mitglied von Pink Floyd und erfahrener Verfechter audiovisueller Technologien – wird am Freitag, dem 13. März, live im Beverly Center auftreten.

Das Projekt My Moon Experience speichert proprietäres geistiges Eigentum (IP) und Unterhaltungsinhalte in der Mondumlaufbahn und positioniert den Weltraum als das ultimative manipulationssichere Medium für unersetzbare digitale Assets. Dies steht in direktem Einklang mit der Blockchain-basierten Infrastruktur von Datavault AI, die die Herkunft von Inhalten und die Rechteinhaberschaft in der Blockchain sichert. Zusammen stellen die beiden Initiativen eine Konvergenz von weltraumgestützter Archivierung und Rechteverwaltung in der Blockchain dar – eine Kombination, die in der heutigen Unterhaltungsindustrie ihresgleichen sucht.

Das breitere Veranstaltungsökosystem umfasst den Luminary 2026-Katalog mit Unterhaltungs-IP, Musik-Credits für wegweisende Filme wie Drive, Whiplash und die Twilight-Reihe sowie Co-Präsentatoren aus den Bereichen Sport, Unterhaltung und Musik-IP.

ADIO®-Technologie: Eine Live-Demo an der Spitze der Rundfunkinnovation

Ebenfalls am Freitag und Samstag im Beverly Center zu sehen sein wird die ADIO®-Audiodatenübertragungstechnologie von Datavault AI. ADIO ermöglicht es Rundfunkveranstaltern – Fernsehen, Radio, Satellit und Streaming-Plattformen – unsichtbare, unhörbare Datentöne direkt in ein Audiosignal einzubetten. Wenn diese Töne vom Mikrofon eines Smartphones empfangen werden, liefern sie sofort mobile Inhalte an das Gerät des Benutzers: Wegbeschreibungen, Werbeaktionen, Veranstaltungsinformationen und mehr. Es ist kein App-Download erforderlich. Es ist kein WLAN- oder Mobilfunknetz erforderlich. Es ist kein Stromanschluss erforderlich. Die Daten werden vollständig über Ton übertragen.

Die Live-Demonstration von ADIO bietet Rundfunkmedien einen direkten, kameratauglichen Moment: Ein Reporter hört nichts, hält ein Telefon hoch und sieht, wie Inhalte in Echtzeit erscheinen. ADIO wird derzeit in den Bereichen Einzelhandel, Gesundheitswesen, Sport- und Unterhaltungsstätten, Bildung und Verkehr getestet.

Hollywood-Streiks, NIL-Rechte und die Infrastrukturlösung

Die Streiks der WGA und SAG-AFTRA im Jahr 2023 wurden zum großen Teil durch Bedenken hinsichtlich künstlicher Intelligenz (KI) generierter Inhalte, digitaler Repliken sowie der fehlenden transparenten, Blockchain-basierten Zahlungsberichterstattung für Künstler ausgelöst. Die Verträge, die diese Streiks beendeten, verpflichteten die Studios, die Zustimmung der Künstler einzuholen und eine Vergütung für jede solche Nutzung zu zahlen. Die Plattform von Datavault AI wandelt diese vertraglichen Verpflichtungen in technische Garantien um: Jede NIL-Nutzung wird genehmigt, jede Lizenzgebühr wird automatisch in der Blockchain weitergeleitet und jede Rechtevereinbarung wird dauerhaft mit dem Asset verknüpft, ohne dass eine unbefugte Vervielfältigung oder ein nicht gemeldeter Weiterverkauf möglich ist.

Der Partner WAD3 Holdings – mitbegründet vom zweifachen Super-Bowl-Champion Billy Davis – schließt sich Datavault AI bei Luminary 2026 an. Die Partnerschaft basiert auf der Überzeugung, dass Sportler und Entertainer Eigentümer der Infrastruktur sein sollten, mit der ihr Vermächtnis monetarisiert wird, anstatt ihre Identitäten lediglich an Plattformen zu lizenzieren, die diese Infrastruktur kontrollieren.

Über Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, könnte, wird, sollte, erwartet, plant, rechnet mit, beabsichtigt, zielt ab, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, sagt voraus, Potenzial, Ziel, Bestreben, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, zur erwarteten Kundenakzeptanz und zu Anwendungsfällen (einschließlich Tokenisierung, Datenaustausch und Bewertung) für die Produkte und Dienstleistungen von Datavault AI, die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens sowie die erwarteten Vorteile der kommerziellen Partnerschaften und/oder Kooperationen von Datavault AI, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien erfolgreich umzusetzen; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht (verfügbar auf der Website der SEC unter www.sec.gov), ausführlicher beschrieben sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

KONTAKT:

Medienkontakt:

Alan Wallace

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT)

marketing@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

