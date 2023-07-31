NurExone in großer Nachrichten-TV-Show vorgestellt: Nobelpreisträger Prof. Ciechanover lobt Durchbruchspotenzial

Das Biotech-Unternehmen NurExone steht sinnbildlich für das Potenzial medizinischer Durchbrüche mit möglicherweise enormem gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Einfluss. Eine aktuelle Podiumsdiskussion auf Channel 10 mit Dr. Lior Shaltiel und Prof. Aaron Ciechanover bietet einen transparenten Einblick in die Meilensteine, die das Unternehmen erreicht hat, sowie in den wissenschaftlichen Ansatz, den es verfolgt.

Lange Zeit galt die Heilung akuter Rückenmarksverletzungen als unerreichbar. Für Millionen Betroffener bedeutet ein Trauma des zentralen Nervensystems nicht nur körperliche Einschränkungen, sondern auch massive soziale und wirtschaftliche Folgen. Genau hier setzt das kanadisch-israelische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) an: mit einer innovativen Exosomenplattform und dem führenden Wirkstoffkandidaten (ExoPTEN). Ziel des Unternehmens ist es, geschädigte Zellen selektiv zu regenerieren und damit erstmals in Prozesse einzugreifen, die bislang als irreversibel galten – unter anderem auch bei Glaukom.

Eine aktuelle Podiumsdiskussion auf Channel 10 liefert tiefe Einblicke in die Technologie und Philosophie des Unternehmens. An der Diskussion nahmen Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, sowie der renommierte Prof. Aaron Ciechanover teil. Der Nobelpreisträger und Distinguished Research Professor am Technion bringt mehr als nur akademische Autorität mit. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Startup-Ökosystem ist er dafür bekannt, die seltene Schnittmenge aus Weltklasse-Wissenschaft und technologischer Umsetzbarkeit zu erkennen – wodurch sein Lob für NurExone sowohl eine Bestätigung des Teams als auch seines Potenzials darstellt. In der Diskussion ordnete er die Arbeit ein und bewertete die Aussagen von NurExone zum aktuellen Stand der Forschung.

Wissenschaftliche Grundlage: Von Haifa in die Klinik

Die Grundlagen von NurExone gehen auf hochmoderne Forschung in Israel zurück. Ursprünglich entwickelten Wissenschaftler am Technion, darunter Prof. Shulamit Levenberg, gemeinsam mit Dani Offen von der Universität Tel Aviv ein Modell zur Untersuchung von Rückenmarksverletzungen bei Ratten. Dieses Modell bildete die Grundlage für das heutige ExoPTEN. Die Exosomenplattform kombiniert somit Wirkstoffträger mit RNA-Komponenten und biologischen Faktoren, um gezielt die Regeneration verletzter Nervenzellen zu stimulieren. Erste präklinische Tests zeigten vielversprechende Ergebnisse und sollen den Weg für erste Anwendungen am Menschen im Jahr 2026 ebnen.

Hoher menschlicher und wirtschaftlicher Bedarf

Für Dr. Shaltiel ist die Mission von NurExone mehr als ein wirtschaftliches Ziel – es geht darum, Menschen echte Hilfe zu bieten, deren Leben durch Rückenmarksverletzungen stark eingeschränkt ist. Diese Vision wird von Prof. Ciechanover geteilt und eindrucksvoll bestätigt. Aus seiner doppelten Perspektive als Nobelpreisträger und erfahrener Akteur der Startup-Welt, der erkennt, was wirklich tragfähige Technologie ist, betonte er während der Podiumsdiskussion: Der Bedarf ist enorm – nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem menschlich. Es geht darum, Familien zu unterstützen und alle Konsequenzen zu berücksichtigen. Wir sprechen von klaren Fällen: Früher war man diesen Verletzungen gegenüber machtlos. Heute kommt Hoffnung aus dem Labor von Shulamit Levenberg am Technion. Das muss klar gesagt werden: Es gibt noch keine fertige Therapie, aber der Mechanismus ist bereits entschlüsselt. Das Schöne ist, dass alles auf exzellenter Wissenschaft basiert. Es begann mit reiner Neugier; das Fundament ist absolut solide. Darauf bauen sie jetzt auf – ohne leere Versprechungen oder fragwürdige Methoden

Diese Worte unterstreichen die ernsthafte wissenschaftliche Ausrichtung von NurExone und den klar strategischen Ansatz zur Erreichung seiner Ziele. Präklinische Daten zeigen bereits Forschungserfolge, und die ExoPTEN-Technologie hat das Potenzial, in geplanten zukünftigen klinischen Studien den Nachweis einer funktionellen Regeneration von Nervenzellen zu erbringen – ein bislang nicht erreichter Meilenstein in der Neurotherapie.

———-

