Datavault AI kündigt das Ziel an, sein KI-gestütztes Datenmonetarisierungsnetzwerk ab der zweiten Jahreshälfte 2026 auf über 100 Städte in den zusammenhängenden Vereinigten Staaten mit einem entsprechenden Umsatzziel für 2027 auszuweiten

Datavault AI geht davon aus, dass das Netzwerk mit über 100 Knoten in 33 Städten landesweit vollständig betriebsbereit sein und in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 Einnahmen generieren wird. Das Umsatzziel für dieses Projekt liegt bei 400 bis 500 Millionen $, was die Umsatzprognose von 200 Millionen $ für 2026 stützt.

Mit der vollständigen Bereitstellung der Knoten von Datavault AI in über 100 Städten in den Vereinigten Staaten liegt das Umsatzziel für 2027 bei 2,0 bis 3,0 Milliarden $.

Die Aktivierung des Edge-Netzwerks in New York und Philadelphia versetzt Datavault AI in die Lage, potenziell einen bedeutenden Anteil des Versicherungs- und Finanzsektors, der Gesundheitsbranche sowie des Unternehmensmarktes zu erschließen.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 12. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (Nasdaq:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Authentifizierung und digitale Interaktion, hat heute die strategische Bedeutung seines Edge-Netzwerk-Einsatzes in New York und Philadelphia mit der SanQtum-AI-Plattform von Available Infrastructure hervorgehoben. Diese GPU-gestützte Zero-Trust-Edge-Infrastruktur verfügt über Cybersicherheit auf nationalem Sicherheitsniveau und ermöglicht eine sofortige Datenmonetarisierung. Damit ist Datavault AI in der Lage, allein in den Metropolregionen Philadelphia und New York eine jährliche wiederkehrende Umsatzchance (ARR) in Milliardenhöhe zu generieren.

Die Installation in Philadelphia und New York, die Teil der ersten Einführung von Datavault AI in mehreren Städten und der geplanten Expansion auf 100 Städte im ganzen Land bis 2026 ist, integriert SanQtum AI Enterprise Units direkt in die patentierten KI-Agenten Information Data Exchange®, DataScore® und DataValue® von Datavault AI. Die Plattform wird in der privaten, quantenresistenten Edge-Umgebung von SanQtum betrieben und ermöglicht Echtzeit-Scoring, eine Tokenisierung bereits bei der Entstehung der Daten sowie KI-Verarbeitung auf Enterprise-Niveau, ohne auf eine öffentliche Cloud-Infrastruktur angewiesen zu sein. Diese bahnbrechende Fähigkeit hat das Potenzial, Latenzen zu eliminieren, die Sicherheitsangriffsfläche zu verringern und Rohdaten bereits im Moment ihrer Entstehung in authentifizierte, handelbare digitale Vermögenswerte umzuwandeln.

Ausblick

Datavault AI und Available Infrastructure freuen sich darauf, diese landesweite Einführung auszuweiten und weitere Kundenimplementierungen zu unterstützen, die von sicherer Kommunikation, sicherer Speicherung, Near-Edge-Computing und sicherer Datenverarbeitung profitieren. Mit der Ausweitung der Abdeckung in den gesamten USA erwarten die Unternehmen, dass die kombinierte Infrastruktur dazu beitragen wird, vertrauenswürdige Tokenisierungs-, Austausch- und Bewertungsworkflows zu beschleunigen, indem cybersichere Edge-Knoten näher an den Orten platziert werden, an denen Daten generiert und Entscheidungen getroffen werden.

Klicken Sie hier für die Pressemitteilung von IBM: newsroom.ibm.com/2026-01-08-datavault-ai-expands-ibm-collaboration-to-deploy-enterprise-grade-ai-at-the-edge-with-available-infrastructures-snqtum-ai-platform

Klicken Sie hier, um die entsprechende Pressemitteilung von Datavault AI zu lesen: ir.datavaultsite.com/news-events/press-releases/detail/412/datavault-ais-new-york-and-philadelphia-edge-network-will

Über Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gestützte Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen durch seine kooperativen Abteilungen für Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® für räumlichen und mehrkanaligen drahtlosen HD-Sound. Die Abteilung Data Science nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechner für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten in verschiedenen Branchen, darunter Sport und Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen und Energie. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins und sichere NIL-Lizenzierung und fördert so eine verantwortungsvolle KI mit Integrität. Die anpassbare Technologie-Suite von Datavault AI bietet KI/ML-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, Analysen, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Der Hauptsitz befindet sich in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie dürften, könnten, werden, sollen, sollten, erwarten, planen, voraussehen, gegebenenfalls, beabsichtigen, anstreben, projizieren, erwägen, glauben, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, den erwarteten Vorteilen der Partnerschaft mit Available Infrastructure, der geplanten Bereitstellung der sicheren Hochleistungs-Datenverarbeitungsfähigkeiten des Unternehmens in 100 Städten in den aneinandergrenzenden Vereinigten Staaten, dem Zeitpunkt, dem Umfang und den erwarteten Vorteilen der nationalen Einführung, der Leistung und den Auswirkungen der Near-Edge-Architektur und der sicheren Netzwerk-On-Ramps, der erwarteten Kundenakzeptanz und Anwendungsfällen (einschließlich Tokenisierung, Datenaustausch und Bewertung) sowie die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Datavault AI und seinem Management als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements sowie den aktuellen Marktbedingungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Veränderungen der Marktnachfrage nach sicherer Hochleistungsdatenverarbeitung; die Leistung, der Zeitpunkt oder der Erfolg der Bereitstellung der sicheren Hochleistungsdatenverarbeitungsfunktionen des Unternehmens und die Fähigkeit, Rohdaten in handelbare Vermögenswerte umzuwandeln; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen; Unsicherheiten hinsichtlich Bewertungsmethoden und Berichten Dritter; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit technologischer Entwicklung und Integration; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (die SEC) eingereicht wurden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum hierin oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Kontakt für Investor Relations:

ir@dvlt.ai

Medienanfragen:

info@dvlt.ai

