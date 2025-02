MedMira kündigt Partnerschaft mit MediGroup Physician Services in den Vereinigten Staaten an

Halifax, Nova Scotia, 27. Februar 2025 – MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute seine Partnerschaft mit MediGroup bekannt, einem führenden Unternehmen der US-Gesundheitsbranche seit 1999. Diese neue Partnerschaft ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produkte bei über 44.000 bestehenden Kunden zu bewerben und zu verkaufen.

MediGroup ist die größte Einkaufsgemeinschaft der Vereinigten Staaten für Arztpraxen, chirurgische Zentren und Spezialkliniken. MediGroup konzentriert sich darauf, mehr als 250.000 Mitarbeitern im Gesundheitswesen die besten Preise zu bieten und eine vorhersehbare Kostendämpfung zu ermöglichen, indem die Kaufkraft der Ärzte gestärkt wird, damit sie von krankenhausähnlichen Rabatten und dem Zugang zu den besten Produkten und Dienstleistungen profitieren können. Das Unternehmen bietet Zugang zu vertrauenswürdigen Qualitätsherstellern und stellt seinen Kunden ein umfassendes Portfolio aus medizinischem Bedarf, Arzneimitteln und Laborbedarf

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MediGroup und ihrem großen Kundennetzwerk. Diese Partnerschaft ermöglicht es über 44.000 bestehenden Kunden, Zugang zu unseren Produkten zu erhalten und von den bestmöglichen Preisen zu profitieren. Mit der großartigen Unterstützung des MediGroup-Teams können wir nicht nur mit unseren Produkten in diesem Bereich wachsen, sondern auch den besten Service in Bezug auf die Versorgung bieten“, sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. „Wir sind beeindruckt von der bedeutenden Präsenz, die MediGroup in dieser Branche aufgebaut hat, und freuen uns über den flexiblen und kreativen Ansatz bei der Information und Vermarktung von Produkten für ihre Mitglieder.“

„In den vergangenen mehr als 20 Jahren ist MediGroup so gewachsen, dass wir unseren Mitgliedern das umfassendste Vertragsportfolio anbieten können, das die Effizienz maximiert und die Kosten minimiert“, sagt Andy Klearman, Chief Executive Officer von MediGroup. „Wir wissen, dass unsere Mitglieder auch die Lösung und die Preise von MedMira schätzen werden.“

Die Partnerschaft mit MediGroup ermöglicht es MedMira, Zugang zu einer großen Anzahl von Gesundheitsdienstleistern zu erhalten und damit seine einzigartigen Qualitätsprodukte anzubieten. In einem ersten Schritt bietet das Unternehmen seinen Reveal® G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltest (Reveal® G4 HIV) an, den weltweit schnellsten HIV-Schnelltest. Basierend auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technology von MedMira bietet der Reveal® G4 HIV eine einfache Testlösung mit sofortigen Ergebnissen, die nicht verblasst sind. Damit bietet er den Mitgliedern der MediGroup die beste Schnelltestlösung, die seit 2001 von der FDA zugelassen ist. Der Reveal® G4 HIV wird in drei praktischen Formaten angeboten (Point-of-Care, Laborformat Serum/Plasma und Venenpunktion aus Vollblut), die sich für jede Gesundheitseinrichtung eignen. Mit seiner einzigartigen, integrierten Verfahrens- und Reagenzienkontrolllinie kann der Anwender sicher sein, dass jeder Test korrekt durchgeführt wurde.

Ein einzigartiges Merkmal der patentierten Technologie von MedMira ist die Eliminierung des Prozonen-Effekts (Haken), einer bekannten Herausforderung bei serologischen Tests, bei denen eine hohe Konzentration von Antikörpern zu falsch-negativen Ergebnissen führen kann. Die Rapid Vertical Flow Technologie von MedMira eliminiert dieses Risiko, indem sie sicherstellt, dass die Antikörperbindung in einer kontrollierten, lokalisierten Umgebung vor der Visualisierung stattfindet. Überschüssige Antikörper werden weggewaschen, was Interferenzen verhindert und einen genauen Nachweis gewährleistet. Dies macht jeden Test sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Antikörperspiegeln äußerst zuverlässig und schließt das Risiko falsch-negativer Ergebnisse aus.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78724/28022025_DE_MIR.001.png

Über MediGroup Physician Services

MediGroup ist als eine der größten Einkaufsorganisationen (GPO) für nicht akutmedizinische Leistungen in den Vereinigten Staaten anerkannt und zählt mehr als 25.000 Mitglieder, die über 200.000 Ärzte in chirurgischen Kliniken, nicht akutmedizinischen Einrichtungen und Facharztpraxen im ganzen Land vertreten. Durch die Bündelung ihrer Einkäufe hilft MediGroup ihren Mitgliedern, die jährlichen Kosten für die Produkte und Dienstleistungen zu senken, die sie für ihren Betrieb benötigen.

Über MedMira

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Schnelltests im vertikalen Fluss® . Die Tests des Unternehmens bieten Krankenhäusern, Labors, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose von Krankheiten wie HIV, Syphilis, Hepatitis und SARS-CoV-2 in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken REVEAL®, Multiplo® und Miriad® vertrieben. Der auf der patentierten Rapid Vertical Flow® Technologie basierende HIV-Schnelltest von MedMira ist der einzige weltweit, der in Kanada, den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union zugelassen ist. Der Firmensitz und die Produktionsanlagen von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada. Für weitere Informationen besuchen Sie medmira.com und medmira.ca. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind und die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über eine mögliche behördliche Zulassung, Produkteinführung, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten. Tatsächliche Ereignisse können erheblich von den hierin prognostizierten abweichen und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sich ändernde Marktbedingungen, den erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem behördlichen Zulassungsverfahren, dem Aufbau von Unternehmensallianzen und anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten des Unternehmens aufgeführt werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

MedMira Kontakt

Markus Meile

Finanzvorstand

MedMira Inc.

ir@medmira.com

Telefon 902-450-1588

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MedMira Inc.

Markus Meile

1 – 155 Chain Lake Dr

B3S 1B3 Halifax, NS

Kanada

email : ir@medmira.com

Pressekontakt:

MedMira Inc.

Markus Meile

1 – 155 Chain Lake Dr

B3S 1B3 Halifax, NS

email : ir@medmira.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Asiatische Hornisse breitet sich aus Tudor Gold zündet die nächste Evolutionsstufe!