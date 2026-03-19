  • Lichtplanung wird greifbar: NOVARAIL integriert 3D-Konfigurator für visualisierte Schienensysteme

    Licht ist Gestaltungselement und Funktionsfaktor zugleich und gerade bei Schienensystemen hängt die Wirkung stark davon ab, wie Komponenten im Raum angeordnet sind. Ein 3D-Konfigurator ist die Lösung

    Bild19. März 2026 – NOVARAIL erweitert die Möglichkeiten der Lichtplanung mit einem integrierten 3D-Konfigurator: Kundinnen und Kunden können damit ihr Schienensystem digital planen und direkt visualisieren. Ergänzend bietet NOVARAIL vorkonfigurierte Lichtsysteme, Einzelkomponenten sowie Professional- und B2B-Lösungen inklusive Beratung und Planung. So unterstützt das Unternehmen Projekte vom ersten Entwurf bis zur Umsetzung – mit modularen, app-gesteuerten LED-Schienensystemen, deren Lichtfarbe und Intensität sich je nach Raumsituation flexibel anpassen lassen.

    Von der Idee zur Visualisierung: Lichtplanung mit 3D-Konfigurator

    Licht ist Gestaltungselement und Funktionsfaktor zugleich – und gerade bei Schienensystemen hängt die Wirkung stark davon ab, wie Komponenten im Raum angeordnet sind. Genau hier setzt NOVARAIL mit dem integrierten 3D-Konfigurator an: Interessierte konfigurieren ihr Schienensystem Schritt für Schritt und erhalten eine Visualisierung, die die geplante Lösung im räumlichen Kontext sichtbar macht. Das erleichtert Entscheidungen in der Planungsphase – etwa, wenn unterschiedliche Raumzonen betont, Arbeitsbereiche gezielt ausgeleuchtet oder Akzente auf Oberflächen und Objekte gesetzt werden sollen.

    Neben der individuellen Konfiguration stehen auch vorkonfigurierte Lichtsysteme zur Auswahl. Sie bieten einen schnellen Einstieg für typische Anwendungsszenarien und lassen sich bei Bedarf mit Einzelkomponenten ergänzen. Damit richtet sich das Angebot an alle, die Licht nicht nur „mitdenken“, sondern strukturiert planen möchten – vom privaten Wohnraum bis zu projektbezogenen Umgebungen, in denen Anforderungen an Lichtführung und Flexibilität im Vordergrund stehen.

    „Mit dem 3D-Konfigurator geben wir Kundinnen und Kunden ein Werkzeug an die Hand, mit dem Lichtplanung nachvollziehbar und im Ergebnis sichtbar wird“, sagt ein Sprecher von NOVARAIL. „So lassen sich Varianten vergleichen und Lösungen gezielter auf die jeweilige Raumsituation abstimmen.“

    Modular, digital steuerbar und projektorientiert – auch für Profis und B2B

    NOVARAIL positioniert die Systeme bewusst als modular und digital steuerbar: Die LED-Schienensysteme sind APP gesteuert, sodass Lichtfarbe und Intensität flexibel angepasst werden können. Diese Steuerbarkeit unterstützt unterschiedliche Nutzungen eines Raums – etwa wenn tagsüber funktionales, klares Licht gefragt ist und abends eine wärmere Lichtstimmung bevorzugt wird. Durch die Kombination aus Systemaufbau und digitaler Steuerung entsteht eine Lösung, die sich an veränderte Anforderungen anpassen lässt, ohne dass dafür die gesamte Installation neu gedacht werden muss.

    Für gewerbliche Anforderungen und projektorientierte Abläufe bietet NOVARAIL darüber hinaus Professional- und B2B-Lösungen. Dazu gehören Beratung und Planung, um Projekte über die gesamte Strecke zu begleiten – von der ersten Konzeption bis zur Umsetzung. Damit erhalten Planende und Umsetzende einen strukturierten Rahmen, um Lichtlösungen nicht nur zu konfigurieren, sondern auch in der Praxis sauber in das jeweilige Raumkonzept zu integrieren.

    „Gute Lichtplanung braucht sowohl Gestaltungsspielraum als auch Planungssicherheit“, sagt der Sprecher. „Unser Ansatz verbindet Konfigurierbarkeit mit einer klaren Projektunterstützung – und mit digitaler Steuerung, die im Alltag schnell anpassbar bleibt.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PluginEnergy GmbH c/o Novarail.eu
    Herr Peter Boos
    Hinter der Kirche 16
    72293 Glatten
    Deutschland

    fon ..: 074439699965
    web ..: https://novarail.eu/products/novarail-konfigurieren
    email : hello@novarail.eu

    NOVARAIL ist eine Marke der PluginEnergy GmbH und bietet modulare, app-gesteuerte LED-Schienensysteme für flexible Lichtlösungen. Das Portfolio umfasst vorkonfigurierte Lichtsysteme, Einzelkomponenten sowie Professional- und B2B-Angebote inklusive Beratung und Planung. Ziel ist es, Lichtplanung durch konfigurierbare Systeme und digitale Steuerung so zu unterstützen, dass Lichtfarbe und Intensität an unterschiedliche Raumsituationen angepasst werden können. PluginEnergy GmbH hat ihren Sitz in Glatten, Deutschland.

    Pressekontakt:

    PluginEnergy GmbH c/o Novarail.eu
    Herr Peter Boos
    Hinter der Kirche 16
    72293 Glatten

    fon ..: 074439699965
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