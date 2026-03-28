  • Normgerechte Lichtplanung: Novarail LED-Schienensystem für DIN EN 12464-1-konforme Arbeitsplätze

    Die Anforderungen an Beleuchtung in Büro und Objektbereichen sind in der Praxis häufig mehr als eine reine Designfrage: Blendung, Lichtverteilung, ausreichende Helligkeit und die wahrnehmbare Qualität

    Bild28.03.2026 – NOVARAIL stellt mit „The Office Professional“ ein LED-Schienensystem vor, das laut Produktangaben eine Arbeitsplatzbeleuchtung gemäß DIN EN 12464-1 ermöglicht. Die Lösung richtet sich an Büroausstatter sowie Innenarchitekten und setzt auf tageslichtähnliche LEDs mit einem Farbwiedergabeindex von CRI 97. Ergänzend positioniert NOVARAIL das Angebot als Professional- und B2B-Paket aus Beratung, Planung und Lieferung, um Beleuchtungskonzepte in Arbeitsumgebungen praxisnah umzusetzen.

    Fokus auf Normanforderungen und professionelle Lichtqualität

    Die Anforderungen an Beleuchtung in Büro- und Objektbereichen sind in der Praxis häufig mehr als eine reine Designfrage: Blendung, Lichtverteilung, ausreichende Helligkeit und die wahrnehmbare Qualität der Farbwiedergabe beeinflussen Arbeitskomfort und die visuelle Leistungsfähigkeit. NOVARAIL knüpft mit „The Office Professional“ an diesen Bedarf an und benennt dabei explizit die Ausrichtung auf DIN EN 12464-1-konforme Arbeitsplätze.

    Technisch setzt das System auf LEDs, die NOVARAIL als tageslichtähnlich beschreibt. Ein zentraler Parameter ist der Farbwiedergabeindex: Mit CRI 97 adressiert das Schienensystem laut Produktangaben eine sehr hohe Farbwiedergabe und damit Anforderungen, wie sie im professionellen Büro- und Objektkontext relevant sind – etwa dort, wo Farben verlässlich beurteilt werden sollen und Licht nicht nur „hell“, sondern auch qualitativ stimmig sein muss.

    „Mit ‚The Office Professional‘ bieten wir eine Lösung, die die normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig eine hohe Lichtqualität über CRI 97 adressiert“, sagt ein Sprecher von NOVARAIL. „Damit sprechen wir gezielt Planerinnen und Planer sowie Büroausstatter an, die Funktion, Gestaltung und Umsetzbarkeit zusammenbringen müssen.“

    Schienensystem als Planungs- und Umsetzungslösung für Büroprojekte

    Als LED-Schienensystem ist „The Office Professional“ auf die Integration in Büro- und Objektumgebungen ausgelegt, in denen flexible Konzepte, klare Strukturen und nachvollziehbare Planung eine Rolle spielen. NOVARAIL richtet sich damit an professionelle Zielgruppen, die Beleuchtung nicht isoliert betrachten, sondern als Baustein eines Raum- und Arbeitsplatzkonzepts.

    Neben dem Produkt selbst betont NOVARAIL den Dienstleistungsanteil des Angebots. Das Unternehmen bietet B2B- und Professional-Lösungen inklusive Beratung, Planung und Lieferung aus einer Hand an. Der Anspruch: Beleuchtungskonzepte sollen nicht als Einzelkomponente enden, sondern als umsetzungsorientiertes Gesamtpaket für Arbeitsumgebungen realisiert werden können.

    „Wir liefern nicht nur Komponenten, sondern unterstützen auch dabei, ein Beleuchtungskonzept von der Idee bis zur Lieferung konsequent durchzuplanen“, so der NOVARAIL-Sprecher. „Gerade im Büro- und Objektbereich zählt, dass Anforderungen klar definiert werden und die Umsetzung anschließend reibungslos funktioniert.“

    Mit der Kombination aus normorientierter Ausrichtung (DIN EN 12464-1), hoher Farbwiedergabe (CRI 97) und einem auf professionelle Projektabläufe zugeschnittenen Servicepaket positioniert NOVARAIL „The Office Professional“ als Angebot für alle, die Bürobeleuchtung in einem anspruchsvollen Umfeld planen, ausschreiben oder realisieren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PluginEnergy GmbH
    Herr Peter Boos
    Hinter der Kirche 16
    72293 Glatten
    Deutschland

    fon ..: 074439699965
    web ..: https://novarail.eu/collections/professional
    email : hello@novarail.eu

    NOVARAIL ist ein Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen auf Basis von Schienensystemen und richtet sich mit seinen Angeboten an professionelle Anwender im B2B-Umfeld. Das Unternehmen unterstützt Kundinnen und Kunden mit Professional-Services wie Beratung, Planung und Lieferung, um Lichtprojekte in unterschiedlichen Objekt- und Anwendungskontexten strukturiert umzusetzen. NOVARAIL gehört zur PluginEnergy GmbH (Deutschland).

    Pressekontakt:

    PluginEnergy GmbH
    Herr Peter Boos
    Hinter der Kirche 16
    72293 Glatten

    fon ..: 074439699965
    email : hello@novarail.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Von der Idee zur passenden Lichtszene: Novarail verknüpft 3D-Konfigurator mit individueller Lichtplanung
      Licht erfüllt im Alltag mehrere Aufgaben gleichzeitig: Es soll Funktionen unterstützen, Atmosphäre schaffen & sich an Situationen anpassen - vom konzentrierten Arbeiten bis zum entspannten Abendessen....

    2. Modulares Licht: Novarail setzt auf LED-Schienensysteme für Handwerk, Architektur & Planungsteams
      Ob private Räume oder professionelle Anwendungen, positioniert sein LED-Schienensystem als modularen Baustein, der sich an unterschiedliche Anforderungen in der Planung und Umsetzung anpassen lässt....

    3. Modulares Licht, smart gesteuert: Novarail bringt flexibel konfigurierbare LED-Schienen in Wohnräume
      Ob Homeoffice, Küche, Flur oder professionelle Arbeitsumgebung: Anforderungen an Beleuchtung ändern sich oft mit der Nutzung eines Raums. Genau hier setzt das Novarail LED-Schienensystem an....

    4. Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95 Punkten
      Novarail hat in einem unabhängigen Test des Fachportals Home&Smart herausragend abgeschnitten: Mit einer Gesamtbewertung von 95/100 Punkten erhielt das LED-Schienensystem das Testurteil "sehr gut"...

    5. Revolution in der Beleuchtung: Novarail.eu führt innovativen 3D Konfigurator für hochwertige Lampensysteme ein
      Novarail.eu, Vorreiter im Bereich smarter Beleuchtung, stellt seinen neuen 3D-Konfigurator vor. Damit können Kunden Schienenlampen und Lampensysteme ganz nach ihrem Geschmack individuell gestalten....

    6. Brady Safety-Drucker: Normgerechte Sicherheitskennzeichnung einfach umsetzen
      Brady Safety-Drucker erstellen Sicherheits-, Warn-, Prüf- und Hinweiskennzeichnungen langlebig, normgerecht und effizient - ideal für Industrie, Logistik, Behörden und öffentliche Einrichtungen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.