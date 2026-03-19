Modulares Licht: Novarail setzt auf LED-Schienensysteme für Handwerk, Architektur & Planungsteams

Ob private Räume oder professionelle Anwendungen, positioniert sein LED-Schienensystem als modularen Baustein, der sich an unterschiedliche Anforderungen in der Planung und Umsetzung anpassen lässt.

19. März 2026 – Novarail richtet seine Kommunikation gezielt auf den B2B-Bereich aus und adressiert Handwerker, Architekten und Projektplaner mit modularen LED-Schienensystemen. Im Fokus stehen eine flexible Konfiguration mit Einzelelementen und Erweiterungsmodulen sowie die Kombination aus Lichtplanung und individueller Lichtberatung. Ergänzend unterstützen smarte Steuerungsoptionen per Smart Life App und Sprachsteuerung über Alexa eine zeitgemäße Bedienlogik – auch im Projektumfeld.

Modular planen, sauber umsetzen: Schienensystem als Projektbaustein

Ob private Räume oder professionelle Anwendungen: Novarail positioniert sein LED-Schienensystem als modularen Baustein, der sich an unterschiedliche Anforderungen in der Planung und Umsetzung anpassen lässt. Für Projektteams bedeutet das: Lichtlösungen können in Stufen konzipiert, erweitert oder verändert werden – ohne dass ein starres System die Gestaltung limitiert.

Im Zentrum steht die flexible Konfiguration. Das System ist so angelegt, dass Einzelelemente ebenso eingesetzt werden können wie Erweiterungsmodule, die eine Anpassung an Raumgrößen, Nutzungszonen oder nachträgliche Änderungen ermöglichen. Diese modulare Logik unterstützt typische Abläufe in der Praxis: Planer strukturieren Licht entlang von Funktionen und Wegen, Handwerksbetriebe setzen Etappen um, und bei Änderungen im Bau- oder Einrichtungsprozess lässt sich die Lichtlösung entsprechend nachziehen.

„Wir richten uns mit Novarail klar an Profis, die Licht nicht nur auswählen, sondern als Teil eines Gesamtkonzepts planen und umsetzen“, sagt Aleksej Heidt. „Die modulare Systemidee hilft dabei, Anforderungen aus Entwurf, Ausführung und späterer Nutzung zusammenzubringen.“

Lichtplanung und smarte Bedienung: Beratung trifft Steuerbarkeit

Neben der Hardware rückt Novarail die Planungsleistung in den Vordergrund. Die Verbindung aus Lichtplanung und individueller Lichtberatung bildet dabei den Kern der professionellen Perspektive. Ziel ist es, Projektbeteiligten eine Grundlage zu geben, um Licht nicht isoliert zu betrachten, sondern als gestaltendes und funktionales Element innerhalb von Nutzungsszenarien – etwa für unterschiedliche Tätigkeiten, Tageszeiten oder Raumstimmungen.

Für den Betrieb im Alltag ergänzt Novarail das System um Smart-Home-Funktionen, die auch im Projektkontext relevant sein können – etwa wenn Nutzerinnen und Nutzer unterschiedliche Anforderungen an Bedienkomfort und Szenensteuerung haben. Über die Smart Life App lassen sich Funktionen wie Szenen, Dimmung und Farbsteuerung abbilden. Zusätzlich unterstützt das System Sprachsteuerung über Alexa. Damit können Lichtzustände nicht nur vor Ort, sondern in einer Bedienlogik organisiert werden, die viele Anwender bereits aus anderen Bereichen kennen.

„Szenen, Dimmen und Farbsteuerung sind im Projektalltag dann hilfreich, wenn Licht auf unterschiedliche Situationen reagieren soll – und wenn die Bedienung für Nutzerinnen und Nutzer nachvollziehbar bleibt“, sagt Aleksej Heidt. „Die App- und Sprachsteuerung ergänzt die Planung um eine moderne Ebene der Nutzung.“

Mit dieser Kombination aus modularer Systemarchitektur, planungsorientiertem Ansatz und smarten Steueroptionen beschreibt Novarail sein Angebot als B2B-Lichtlösung für Akteure, die Licht in Projekten strukturieren, abstimmen und realisieren.

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PluginEnergy GmbH

Herr Peter Boos

Hinter der Kirche 16

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email : hello@novarail.eu

Die PluginEnergy GmbH entwickelt und vertreibt Lösungen im Bereich Energie- und Lichttechnik. Das Unternehmen unterstützt Kundinnen und Kunden mit Produkten und begleitenden Leistungen rund um die Planung, Auswahl und Anwendung passender technischer Systeme. Geschäftsführer ist Aleksej Heidt.

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