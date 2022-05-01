Vom Handwerk zum Designobjekt: Trendmaterial Gips setzt neue Akzente in der Raumgestaltung

Gipsleuchten feiern ihr Comeback: Natürlich, individuell und nachhaltig setzen sie stilvolle Akzente im modernen Interior Design – jetzt entdecken auf Leuchten-Welt.com.

In einer Zeit, in der natürliche Materialien und individuelle Gestaltungsideen im Interior Design gefragt sind wie nie, erleben Gipsleuchten ein beeindruckendes Comeback. Was früher vor allem funktional gedacht war, wird heute als echtes Designstatement verstanden.

Gips, das jahrhundertealte Baumaterial, überzeugt durch seine zeitlose Ästhetik, Umweltverträglichkeit und Gestaltungsfreiheit. Besonders beliebt: Die überstreichbare Gipsleuchte, die sich nahtlos in Wand- und Deckenflächen integrieren oder mit individuellen Farbakzenten versehen lassen. So wird jede Leuchte zum Unikat.

„Gipsleuchten passen perfekt in den aktuellen Trend zu minimalistischen, aber warmen Raumkonzepten“, erklärt das Team von Leuchten-Welt.com. „Sie verbinden puristisches Design mit handwerklicher Qualität und sind zugleich eine nachhaltige Wahl.“

Ob als dezente Wandlampe im Flur, als indirektes Licht im Wohnzimmer oder als stilvolle Deckenleuchte im Schlafzimmer – Gipsleuchten schaffen ein angenehmes, blendfreies Licht und verleihen Räumen eine natürliche Eleganz.

Neben der formschönen Optik punktet Gips auch funktional: Das Material ist robust, langlebig und frei von Schadstoffen. In Kombination mit modernen LED-Leuchtmitteln wird daraus eine energieeffiziente Lösung, die Umwelt und Geldbeutel schont.

https://www.leuchten-welt.com/Gipsleuchten bietet ein breites Sortiment an Gipslampen – von schlichten Klassikern bis zu modernen Design-Highlights. So findet jeder Stil das passende Lichtobjekt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clemens Siewert e.Kfm. – leuchten-welt.com

Herr Clemens Siewert

Kärntener Straße 33

45659 Recklinghausen

Deutschland

fon ..: 02361 – 892912

fax ..: 02361-184868

web ..: https://www.leuchten-welt.com/

email : info@leuchten-welt.com

Leuchten-Welt.com ist einer der führenden Online-Fachhändler für hochwertige Innen- und Außenbeleuchtung. Das Unternehmen steht für ein vielfältiges Sortiment, persönliche Beratung und Designkompetenz – mit dem Ziel, Räume in perfektes Licht zu setzen.

Pressekontakt:

Clemens Siewert e.Kfm.

Clemens Siewert

Kärntener Straße 33

45659 Recklinghausen

fon ..: 02361 – 892912

web ..: https://www.leuchten-welt.com/

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FRENZEL Grapefruit elektrisiert die „Nacht der Leichen“ in Wuppertal Die Auftragslage im Handwerk könnte 2026 weiter kippen: Wie Betriebe jetzt reagieren sollten