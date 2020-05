Textilspannrahmen für Akzente im Innen- und Außenbereich

Über die Einsatzmöglichkeiten von FRAMELESS

Die Algroup GmbH aus Köln ist bekannt für die Marke FRAMELESS. Auf Messen und Events, direkt am Point of Sale, im Interior Design oder bei der Außenwerbung – Die Textilspannrahmen bieten flexible Einsatzmöglichkeiten für Innen und Außen und erzeugen Aufmerksamkeit dort, wo sie gewünscht ist.

„Individuelle Größen, Formate und Beleuchtungsmöglichkeiten: Mit unserem Rahmensystem sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Wir bieten unseren Kunden sogar auf unserer Webseite die Möglichkeit, den optimale Lösung online zu konfigurieren“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin der ALGROUP GmbH.

Für den Messeauftritt oder eine Veranstaltung ist das FRAMELESS-System bestens geeignet, um die gewünschte Aufmerksamkeit zu erhalten und eine ansprechende Atmosphäre zu schaffen. Algroup bietet Module, die ganz flexibel eingesetzt werden können. Bei Bedarf planen und realisieren die Experten auch individuelle Lösungen, die genau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

FRAMELESS ist außerdem attraktiv für die Werbung und Verkaufsförderung. Das erfahrene Team berät zur optimalen Strategie und den passenden Lösungen: für die Außenwerbung einen großformatigen, wetter- und UV-beständigen Druck und für die ideale Produktpräsentation am Point of Sale ein einzelnes Display oder eine komplette Shop-in-Shop Variante.

Da die Rahmen von FRAMELESS besonders langlebig und bedienfreundlich sind, sind diese beliebt im Interior Design. Die Rahmen haben ein modernes, elegantes Erscheinungsbild und die Drucke sind hochwertig. Der Motivwechsel kann schnell und einfach vollzogen werden, so dass mittels verschiedener Textildrucke immer wieder ein neues Ambiente gestaltet werden kann.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

