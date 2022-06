Alexander Kress setzt seit 01.05.22 als Business Consultant Cryptocurrency neue Akzente bei CHANGE

Alexander Kress setzt seit 01.05.2022 als Business Consultant Cryptocurrency neue Akzente im schnell wachsenden Team von CHANGE

Mit Alexander Kress konnte CHANGE bereits zum 01.05.2022 einen Experten für Cryptocurrency und -trading gewinnen und in ersten gemeinsamen Projekten den Unterschied machen.

„Bereits mit der Wahl unseres Namens haben wir uns verpflichtet, viel schneller auf relevante Entwicklungen zu reagieren, als das üblicherweise in der Branche der Fall ist“, erklärt Innovation Director Yoshihiro Kanai den Neuzugang. „Der Markt war wirtschaftlich wie technologisch lange Zeit von Riesen beherrscht – Monolithen, die die Struktur der Digitalität bestimmten. Heute sieht das anders aus: Es gibt unzählige Technologien, Trends und Treiber. Dabei sind diese kleinen Nischen inzwischen selbst Giganten. Beispielsweise Krypto. Egal ob Nische oder nicht, Kunden müssen konstant auf Grundlage einer hochwertigen Expertise beraten werden“, so Kanai. Und weiter: „Deshalb ist es mir als Innovation Director besonders wichtig, einen Ansprechpartner für Krypto direkt im Haus zu haben.“

Mit Alexander Kress wurde ein Quereinsteiger mit Informatik-Hintergrund gewonnen: „Gerade wenn Themen neu entstehen, ist es ganz wichtig die Leute einzustellen, die wirklich Ahnung haben. Und zwar nicht auf dem Papier, sondern in der Realität“, begründet Kanai die Wahl. „Schon in den ersten Kunden-Workshops konnte Alexander wichtige Akzente setzen.“

Kress wird sowohl innerhalb des Teams als auch gegenüber dem Kunden als Berater eingesetzt. Seine Aufgabe wird es sein, das entscheidende Stückchen weiter zu denken. Dabei ist der Quereinstieg sogar von Vorteil. Kress muss sich erst einmal nicht mit der Machbarkeit aufhalten, sondern kann direkt entlang der Sache argumentieren. Und: Er ist hoch engagiert und neugierig, wie sich bestehende Projekte mit Krypto bereichern lassen.

Mit dem Neuzugang setzt Change ein deutliches Zeichen. Mit wenigen Ausnahmen sei Cryptocurrency in der Branche noch viel zu wenig beachtet und insbesondere in der Beratung noch nicht ausreichend professionalisiert. „Hier müssen Branche und Kunden schnell handeln, wenn wir nicht später wieder 10 Jahre technologische Entwicklung aufholen wollen, wie es z. B. 2010 bei Smartphone-Apps oder 2020 bei Remote-Technologie der Fall war“, so Kanai.

Dabei sind sich Kress und Kanai einig, dass Cryptocurrency und -trading für den Neuzugang kein Abonnement sind: „Es ist durchaus denkbar, Alexander zukünftig auch über den engen Themenbereich hinaus einzusetzen“ avisiert Kanai. Immerhin gibt es noch mehr Technologien als Crypto, die demnächst unbedingt mehr Widerhall in der Branche finden müssten.

Die CHANGE Owu! GmbH ist die Agenturerfahrung der nächsten Generation. Mit Standorten in Offenbach am Main und der Kaiserstadt Aachen ist das Unternehmen bundesweit tätig. CHANGE überzeugt durch die Erbringung von kreativen, technologie-basierten Dienstleistungen im Rahmen von Veränderungs- und Digitalisierungsprozessen. Dazu zählen insbesondere die Durchführung von Service-Design-Workshops, Benchmarkings und Analysen sowie die Gestaltung und Entwicklung nachfolgender Artefakte wie Ideen, Konzepte, Kampagnen, Marken, Web- und Software.

