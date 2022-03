Anna-Sophie Pabst folgt Verena Menzel zu CHANGE und steigt zum 01.03.2022 als Service Managerin ein

Anna-Sophie Pabst folgt ihrer früherin Chefin, Verena Menzel, in deren Firma nach.

In ihren neuen Funktion wird Anna-Sophie Pabst ab dem 01.03.2022 bei Change dazu beitragen, kreative sowie technologische Projekte erfolgreich zu leiten und zu steuern.

Anna-Sophie Pabst absolvierte eine Ausbildung zur Kauffrau für Büro-Management bei der renommierten GWA-Agentur BARTENBACH. Dort war sie anschließend Assistant to Executive Creative Director und damit die persönlichen Assistentin von Verena Menzel, die gemeinsam mit Thorsten Maywald zum 01.01.2022 die Geschäftsführung bei CHANGE Owu! GmbH übernommen hatte. Pabst agiert als Neuzugang bei Change daher in einer ihr bereits vertrauten und bewährten Teamkonstellation.

Parallel zu ihrem Engagment als Service Managerin bei Change baut Pabst mit dem Studium „Media und Marketingmanagement“ an der Rheinischen Hochschule in Köln die nötige Methodenkompetenz auf, um zukünftig bei Change ihren Wirkungskreis erweitern zu können: „CHANGE ist der Puzzlestein, der auf dem Markt fehlt! Ich habe in drei Agenturjahren viele Kundenprojekte miterlebt. Daher weiß ich: Digitalisierung ist für viele Kunden oft noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Keiner weiß so recht, wie er starten soll. Und die Agentur kann nicht helfen, wenn sie nicht gebrieft ist“, so Pabst. Und weiter:“Change löst dieses Problem, weil das Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, den Kunden aus genau dieser Zwickmühle zu holen. Im Zuge von Wandel und Konvergenz technischer Medien kommt genau dieser Funktion eine wachsende Bedeutung zu.“

„Ich freue mich sehr, auf die Unterstützung von Anna zählen zu können. Sie besitzt eine scharfe Beobachtungsgabe, arbeitet äußerst lösungsorientiert und kann sehr gut zwischen Kunden und Kreativen vermitteln“, so Thorsten Maywald, Geschäftsführer und Executive Service Director bei Change. „Anna wird uns dabei helfen, zum Service-Champion in unserer Branche zu avancieren“.

