Lappersdorf – In vielen Gewerbebereichen ist eine exakte Dokumentation notwendig. Eine Baudoku ist beispielsweise zur Qualitätssicherung unerlässlich und spielt auch rechtlich eine wichtig Rolle.

Professionelle Foto- und Videodokumentationen nutzen der Beweisführung. In der heutigen Zeit sind die Dokumentationen lückenlos sowie hochauflösend möglich. Spezielle Firmen, wie der RBM Dokumentationsdienst, bieten qualitativ hochwertige Baudokus zu fairen Preisen an.

Baudokumentationen mit Drohnen und modernster Technik sind keine Zukunftsmusik. Firmen, wie der RBM Dokumentationsdienst aus Lappersdorf bieten technologisch hochwertige Video- und Fotodokumentationen an. Die Dokumentationen können beispielsweise zu Beweiszwecken angefertigt werden. Des Weiteren dienen professionelle Video- und Fotoaufnahmen auch zur Qualitätssicherung. Der RBM Dokumentationsdienst setzt 3D Scanner und 360 Grad Kameras ein. Zudem kommen Drohnen sowie hochauflösende Video- und Fotokameras zum Einsatz. Das Unternehmen fertigt beispielsweise Baudokumentationen an und kann mit der Hilfe modernster Technik Flächen zentimetergenau vermessen. Wenn eine Firma eine Baudoku wünscht, die lückenlos und gleichzeitig schnell erfolgt, dann ist der RBM Dokumentationsdienst der richtige Ansprechpartner.

Um Flächen zu vermessen setzt der Dokumentationsdienst auf GCP (Ground Control Points). Die einsetzbaren Technologien sind innovativ und ermöglichen das Vermessen größerer Flächen. Georeferenzierte Luftbilder können ebenfalls vom Dokumentationsdienst erstellt werden. Wer eine exakte Baudoku wünscht, die Schadensstellen detailliert erfasst und Immobilien mit 360 Grad Kameras vermisst, der ist bei dem professionellen Dokumentationsdienst genau richtig. Die Erfassung mit 360 Grad Kameras ermöglicht Auftraggebern und Immobilieninteressenten einen virtuellen Rundgang durch das aufgenommene Gebäude. Neben der Anfertigung einer Baudoku bietet der RBM Dokumentationsdienst auch Dienstleistungen für den öffentlichen Bereich an. Interessierte Auftraggeber können autarke Webcams oder Zeitrafferkameras durch den Dokumentationsdienst einsetzen lassen. Die Nutzung von Zeitrafferkameras und Webcams ist beispielsweise auf Baustellen und in der Verkehrsüberwachung notwendig. Weiterführende Informationen zu Dokumentationen und zur Firma selbst, erhalten Interessierte unter dokumentationsdienst.com.

Pressekontakt:

RBM Dokumentationsdienst

Herr F. Bonn

Regenstr. 3

93138 Lappersdorf

fon ..: 0941 37801710

web ..: https://dokumentationsdienst.com

email : info@rbm-dok.de

