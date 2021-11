Pappaufsteller mit Foto und alle Lieblingsmenschen sind Weihnachten dabei

Personalisierte Pappaufsteller sind einzigartig, erzeugen Atmosphäre und lassen kostbaren Momente nicht in Vergessenheit geraten

Zu Weihnachten und dem Jahreswechsel gelten auch in diesem Jahr andere Bedingungen als vor 2020. Nicht jeder kann bei den Feiern dabei sein und oft ist das geplante Familienfoto unvollständig oder es fehlen Freunde bei den jährlichen Zusammenkünften. Die Cutoutme GmbH aus Hannover bietet da einige pfiffige Ideen, um die Festtage zu verschönern und jeden daran teilhaben zulassen.

Lebensgroße Pappaufsteller oder kleinere Aufsteller für den Tisch und die Deko lassen sich hervorragend als Fotomotiv verwenden. Ob es das Selfie vor dem Pappaufsteller von Oma und Opa oder der in der Ferne weilende Freund auf einer Fotomaske ist, in jedem Falle kann man so schöne Erinnerungen festhalten, die man dann an alle Beteiligten senden kann.

Auch kann man für die Feier oder Party einen Hintergrund für eine tolle Fotowand selber erstellen: https://www.cutoutme.de/weihnachtsfeier-idee/

Damit erreicht man für jede Feier einen hohen Spaßfaktor, da die Produkte wirklich originell und einzigartig sind. Lachen tut gut in schweren Zeiten und man sollte jede Gelegenheit nutzen sich und andere fröhlich zu machen. Mit Pappaufstellern, Fotomasken oder kleinen Aufstellern, die man leicht per Post verschicken kann, kann man ebenfalls eine Menge Spaß haben und einfach miteinander kommunizieren.

Aber es gibt noch viele andere Anwendungsbeispiele: https://www.cutoutme.de/pappaufsteller-ideen/

Personalisierte Pappaufsteller sind einzigartig, erzeugen Atmosphäre und lassen kostbaren Momente nicht in Vergessenheit geraten. Ein schönes Geschenk, eine coole Deko und ein Highlight auf jeder Party. Der Bestellvorgang ist dabei denkbar einfach: das passende Produkt im Shop auswählen, ein geeignetes Bild hochladen und schon startet die Produktion.

Bei Interesse an den vorgestellten Produkten, finden sich weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter: https://www.cutoutme.de/

