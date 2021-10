Pappaufsteller als individuelle Eyecatcher sehr beliebt

Die Cutoutme GmbH aus Hannover hat sich auf die Herstellung von personalisierten Pappaufstellern und Masken aus Karton für private und gewerbliche Anlässe spezialisiert

Die Cutoutme GmbH existiert seit 2017 in Hannover. Die Geschäftsidee entstand ursprünglich durch Geschäftspartner Mike Todd, in dessen Druckerei in Retford, GB, die gelernte Mediengestalterin Karin Obertreis bereits von 2003 bis 2005 gearbeitet hat. 2017 konnte er sie für Cutoutme begeistern und sie für Deutschland mit ins Boot holen.

Cutoutme hat sich als Druckunternehmen auf die Herstellung von personalisierten Pappaufstellern und Masken aus Karton spezialisiert. Die von den Kunden hochgeladenen Fotos werden dabei individuell angepasst und händisch zu einem homogenen Produkt gefertigt. Mit diesem „Rundum-sorglos“-Service besitzt das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Die komplette Bildbearbeitung ist inklusive, die Konturen sind individuell angepasst – und das zu fairen Preisen.

Pappaufsteller und Masken für alle Anlässe

Dabei schafft die Druckerei durch eine hohe Individualisierung ein einzigartiges und persönliches Produkt, das für viele Zwecke geeignet ist. Im privaten Bereich, als Geschenk und Überraschung, bieten sich nahezu unendliche Einsatzgebiete:

– Pappaufsteller in Miniatur oder in Lebensgröße, sowie Masken mit Foto sind perfekte und persönliche Mitbringsel und Geschenke, um eine Freude zu machen – Einzelpersonen sowie der ganzen Gesellschaft.

– Lebensgroße Pappaufsteller sind das perfekte Geburtstagsgeschenk, der Hingucker für die Party, der Fotohintergrund für Selfies bei Hochzeiten, Jubiläen, Familienfeiern und als individueller Gruß, wenn jemand nicht dabei sein kann.

Pappaufsteller im Businessbereich

Im Business-Bereich schaffen Pappaufsteller schnell eine persönliche Atmosphäre und visualisieren Kundennähe und verbreiten dabei gleich ein positives Image. Sie sind eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, um beispielsweise Verkaufsräume, Ausstellungshallen und Messestände aufzuwerten. Als unverzichtbarer Eyecatcher lenken sie schnell das Thema und Gespräch auf das Wesentliche, da man sie als Werbefläche und Informationstafel ideal einsetzen kann.

Einige Einsatzbeispiele für gewerbliche Pappaufsteller und Displays sind z.B.:

– Vorstellung von Produktneuheiten

– Firmenjubiläen

– Messen

– Tag der offenen Tür

– Aktionsware präsentieren

– Stadtfeste

– PR-Events

– Diskotheken

– Filmproduktionen

Bei Interesse an den vorgestellten Produkten, finden sich weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter: https://www.cutoutme.de/

Kontakt

Cutoutme GmbH

Karin Obertreis

Am Mittelfelde 29

30519 Hannover

Telefon +49 511 9368 9483

karin (at) cutoutme.de

https://www.cutoutme.de/

Die Cutoutme GmbH verwandelt Bilder von Freunden, Familien und Haustieren in personalisierte Pappaufsteller und Masken. Cutoutme hilft bei allen gewerblichen Unternehmungen beispielsweise Verkaufsräume, Ausstellungshallen oder Messestände optisch aufzuwerten. Alle Motive werden individuell vor dem Druck geprüft. Der Zuschnitt wird individuell und ohne feste Stanzform durchgeführt. Nur dadurch entstehen wirklich einzigartige Masken oder Pappaufsteller.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Pressekontakt:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Brixton Metals: „Wir befinden uns in einem Porphyr-Distrikt!“