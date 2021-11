Weltweit führend auf dem Gebiet der Beschichtungen und Lackierungen: die PBN Coatings GmbH aus Quickborn

Beschichtungen aller Art entwickelt die PBN Coatings GmbH aus Quickborn. Ob Pulver- oder Keramikbeschichtungen, Industrie- oder Sonderlackierung: das Unternehmen ist kompetenter Ansprechpartner.

Das führende Unternehmen im Bereich Hochtemperatur-Beschichtungen ist die PBN Coatings GmbH in Quickborn. Sie vereint zwei Geschäftsbereiche: Cerakote® Ceramic Coatings und Prismatic Powders®. Cerakote entwickelt die weltweit leistungsstärksten Keramikbeschichtungen für unterschiedlichste Branchen. Für die Automobilindustrie und für Produkte wie Schusswaffen, High-End-Elektronikgeräte, Sonnenbrillen oder Outdoor- und Sportgeräte werden die hochwertigen und langlebigen Beschichtungen verwendet. Renommierte Kunden zählen auf die erstklassigen Eigenschaften der Dünnschicht-, Hochtemperatur- und Klarlackbeschichtungen. Auf einem zehn Hektar großen Campus in Süd-Oregon stellt ein Team aus hochqualifizierten Ingenieuren und Chemikern mit innovativer Technologie die Lacke her und sichert die außergewöhnliche Qualität. Auf demselben Anwesen befindet sich auch die Produktionsstätte von Prismatic Powders. Als weltweit größter Hersteller von Sonder-Pulverbeschichtungen bietet dieser Bereich der PBN Coatings GmbH die größte Farbauswahl an Lackierungen. Die riesige Produktlinie – über 6500 kundenspezifische Farboptionen! – findet sich im Onlineshop des Unternehmens. Hier findet sich auch die Möglichkeit, eine exakte Farbübereinstimmung für die gewünschten Anforderungen zu finden. Die PBN Coatings GmbH steht nicht still und strebt weiter nach besten Produkten für die Bedürfnisse ihrer Kunden. Der gemeinsame Erfolg ist Ziel des weltweit führenden Herstellers aus dem schleswig-holsteinischen Quickborn.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PBN Coatings GmbH

Herr Simon Maurischat

Borsigkehre 6

25451 Quickborn

Deutschland

fon ..: 04106/6414125

web ..: http://www.pbncoatings.de

email : s.maurischat@pbncoatings.de

Die PBN Coatings GmbH ist führend im Bereich keramischer Hochtemperatur-Beschichtungen. Das Unternehmen aus Quickborn bietet Keramikbeschichtungen, Pulverbeschichtungen und Wassertransferbeschichtungen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

