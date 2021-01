Hollister Biosciences Inc. lobt den Staat Arizona für die schneller als geplante Einführung des Vertriebs von Cannabis zum Konsum für Erwachsene. Venom Extracts, seine hundertprozentige Tochter, ist führend in dieser Produktkategorie und vertrieb staatsweit mehr als 4 Millionen Gramm im Jahr 2020

Vancouver, BC, 25. Januar 2021 – Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL, OTC: HSTRF, FRANKFURT: HOB) (das Unternehmen, Hollister Cannabis Co. oder Hollister) ein diversifiziertes Cannabis-Markenunternehmen mit Produkten in mehr als 98 Verkaufsstellen in ganz Arizona lobt den Staat Arizona für die effiziente Einführung des Vertriebs von Cannabis zum Konsum für Erwachsene. Der legale Vertrieb von Cannabis zum Konsum für Erwachsene begann am Mittag, Freitag, 22. Januar 2021, mehrere Monate früher als von der Industrie erwartet, und durchlief die kürzeste Zeitspanne von Genehmigung zu tatsächlichem Vertrieb unter den 15 Staaten, in denen Marihuana als Genussmittel erlaubt ist.

Das Produktprogramm der hundertprozentigen Unternehmenstochter Venom Extracts (Venom) ist führend in der Kategorie mit einem Umsatz von mehr als 4 Millionen Gramm im Jahr 2020, d.h. bis zu 30 Prozent des Umsatzes in der gesamten Kategorie staatsweit. Venom ist auf weiteres Wachstum in Arizona ausgerichtet. Die Firma verfügt über starke Markenerkennung und ein weitgefächertes Vertriebsnetzwerk, ihre Produkte sind im führenden Einzelhandel einschließlich u.a. Harvest Health and Recreation (CSE: HARV, OTCQe X: HRVSF), Curaleaf (CSE: CURA, OTCQX: CURLF), Bloom, MuV und Oasis Cannabis erhältlich.

Arizona stimmte für die Legalisierung des Konsums von Cannabis für Erwachsene im November. Nach einer Prognose von Marijuana Business Daily könnte der Genussmittel-Markt im Staat einen Umsatz von bis zu 400 Millionen USD im ersten Jahr und mehr als 700 Millionen USD bis zum Jahr 2024 erzielen.

Verkaufsstellen für medizinisches Marihuana, die am Freitag die Genehmigung zum Vertrieb von Marihuana als Genussmittel erhielten, umfassen 13 der 15 Harvest-Niederlassungen im Staat, alle acht Curaleaf-Niederlassungen, The Mint-Verkaufsstellen in Guadalupe and Mesa, drei Territory Dispensary-Verkaufsstellen und Dutzende anderer im ganzen Staat wie in Tucson, Yuma, Flagstaff, Cottonwood und Sedona. Arizona Department of Health Services-Sprecher Steve Elliott sagte am Freitag, das Department hätte 86 Anträge genehmigt. Einige Ausgabestellen im Staat warten noch mit der Antragstellung, da sie noch nicht darauf vorbereitet sind, Cannabis als Genussmittel anzubieten, was zu erheblich mehr Kundenverkehr in ihren Läden führt, berichtete AZ Central am 22. Januar 2021.

Im Jahr 2020 stieg der Umsatz an medizinischem Cannabis in Arizona um mehr als 27%, wodurch Venom zum Katalysator für die Umsatzsteigerung des Unternehmens wurde. Am 26. März 2020 (siehe Pressemitteilung vom 30. März 2020) erwarb Hollister Biosciences Venom Extracts und seit dem Abschluss trug Venom in den folgenden drei Quartalen ungefähr 38 Millionen CAD zum Unternehmensumsatz im Jahr 2020 bei. Im gesamten Jahr 2020 erzielte Venom Extracts einen Umsatz von mehr als 40 Millionen CAD (und 4,8 Millionen CAD im bereinigten Betriebsergebnis (EBITDA)), eine Steigerung gegenüber 16,4 Millionen CAD im Jahr 2019 und ein jährliches Wachstum von 144%, und schloss das Jahr mit einem monatlichen Rekordergebnis im Dezember mit einem Gesamtumsatz von ungefähr 5,5 Millionen CAD ab. Diese ungeprüften Zahlen stellen einen Rekordumsatz für das Unternehmen dar, und ein weiteres Umsatzwachstum wird für das Jahr 2021 erwartet.

Zusätzlich zu einer weiteren Ertragssteigerung plant das Unternehmen sich auf wichtige Wachstumsbereiche zu konzentrieren, einschließlich Imageförderung, Geschäftsbereichsmargen, Marktdurchdringung, Loyalität und Umsatz auf bestehender Verkaufsfläche.

Einige weitere Highlights des Unternehmens sind wie folgt:

– Markenprodukte jetzt in mehr als 370 Cannabis-Verkaufsstellen in Arizona und Kalifornien im Vertrieb

– 4 eigene Marken und 3 Markenkollaborationen

– Mehr als 4 Millionen Gramm verkauft

– In Arizona mehr als 43545 kg Cannabis-Biomasse in Endprodukte umgewandelt

– Gesamtumsatz im Jahr 2020 um 3233% gegenüber 2019 gestiegen und auf etwa

– 40 Millionen CAD geschätzt

– Gesamtumsatz für Dezember 2020 mehr als 6 Millionen CAD

Die Firma freut sich darauf, ihren Geschäftsplan und ihre Wachstumsziele für das Jahr 2021 weiter auszuführen. Der Hauptfokus hierbei liegt auf dem in Arizona erwarteten exponentiellen Wachstum und weiterer Marktdurchdringung mit Markenprodukten in Kalifornien.

Über Hollister Biosciences Inc.

Hollister Biosciences Inc. ist ein in mehreren Staaten tätiges Unternehmen mit einem Produktsortiment innovativer, hochqualitativer Cannabis- und Hanfprodukte und White Labeling. Unsere Produkte sind in 370 Verkaufsstellen in Arizona and Kalifornien erhältlich. Am 26. März 2020 (siehe Pressemitteilung vom 30. März 2020) erwarb Hollister Biosciences Venom Extracts, die in der Kategorie führende Marke mit einem Umsatz von mehr als 4 Millionen Gramm im Jahr 2020, d.h. bis zu 30 Prozent des Umsatzes in der gesamten Kategorie in Arizona.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

Diese Pressemitteilung enthält die Begriffe „EBITDA“ und „bereinigtes EBITDA“, die nicht den International Financial Reporting Standards („IFRS“) entsprechen. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind keine nach IFRS anerkannten Messgrößen, haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das Unternehmen definiert das EBITDA als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als das EBITDA, bereinigt um andere einmalige oder nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich der unrealisierten Veränderung des beizulegenden Zeitwerts und der realisierten Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts der in der Periode verkauften Vorräte, der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, der Abschreibungen auf Nutzungsrechte, der Anpassungen der Neubewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, und der einmaligen Transaktionskosten, die in den betrieblichen Aufwendungen enthalten sind. Für das EBITDA und das bereinigte EBITDA gibt es keine direkt vergleichbaren IFRS-Kennzahlen. Das Unternehmen hat diese Non-IFRS-Kennzahlen nur verwendet oder einbezogen, um Investoren einen zusätzlichen Einblick in die finanzielle Performance des Unternehmens zu geben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Non-IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Non-IFRS-Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen betrachtet werden, die nach IFRS erstellt wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

