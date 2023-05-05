-
Die Auftragslage im Handwerk könnte 2026 weiter kippen: Wie Betriebe jetzt reagieren sollten
Erfahre, welche Ursachen dahinterstecken und wie Handwerksbetriebe mit Digitalisierung und gezieltem Marketing gegensteuern können.
Das Handwerk galt lange als stabiler Wirtschaftszweig. Doch auch 2026 zeigt sich: Die Lage bleibt angespannt – und in vielen Bereichen könnte die Auftragslage weiter kippen. Wirtschaftliche Unsicherheiten, steigende Kosten und komplexe politische Rahmenbedingungen setzen zahlreiche Betriebe unter Druck.
Welche Entwicklungen stehen dahinter – und wie können Handwerksbetriebe jetzt gegensteuern?
1. Ursachen der anhaltenden Schwäche im Handwerk
Die schwierige Situation im Handwerk 2026 ist das Ergebnis mehrerer ineinandergreifender Faktoren:
1.1 Schwache Konjunktur
Die wirtschaftliche Erholung nach den Krisenjahren bleibt aus. Sowohl private als auch gewerbliche Kunden investieren zögerlich, was zu sinkenden Auftragseingängen führt.
1.2 Hohe Material- und Energiekosten
Zwar haben sich einige Lieferketten stabilisiert, doch die Preise liegen weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau. Das belastet die Kalkulation vieler Betriebe und reduziert Gewinnmargen.
1.3 Fachkräftemangel
Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften verschärft sich weiter. Viele Betriebe stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen oder müssen Aufträge ablehnen, weil Personal fehlt.
1.4 Politische Auflagen
Neue EU- und Bundesvorgaben zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bringen Chancen, aber auch bürokratischen Mehraufwand und zusätzliche Investitionskosten mit sich.
2. Auswirkungen auf Handwerksbetriebe 2026
Die wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen zeigen sich deutlich im betrieblichen Alltag:
Nachlassende Nachfrage: Kunden verschieben Projekte oder reduzieren den Leistungsumfang.
Steigender Preisdruck: Preisbewusste Wettbewerber und Eigenbau-Lösungen erhöhen den Margendruck.
Planungsunsicherheit: Schwankende Energiepreise, Materialkosten und Förderbedingungen erschweren langfristige Kalkulationen.
3. Strategien, um 2026 zu bestehen
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gibt es Wege, die eigene Marktposition zu sichern und zu stärken:
3.1 Digitalisierung gezielt einsetzen
Eine starke Online-Präsenz, digitale Angebotsprozesse und automatisierte Kundenkommunikation schaffen Reichweite und Effizienz.
3.2 Portfolio anpassen
Nachhaltige, energieeffiziente und zukunftsorientierte Leistungen gewinnen an Bedeutung – insbesondere im Bereich Sanierung und Gebäudetechnik.
3.3 Prozesse optimieren
Softwarelösungen für Projektplanung, Zeiterfassung und Kundenmanagement helfen, Ressourcen besser zu nutzen und Kosten zu senken.
3.4 Gezielte Werbung schalten
Online-Kampagnen über Google Ads, Social Media oder Branchenplattformen bringen die eigene Leistung direkt zu den relevanten Zielgruppen.
4. Förderprogramme als Chance nutzen
Auch 2026 stehen zahlreiche staatliche Fördermittel bereit – etwa für Energieeffizienz, Digitalisierung und Weiterbildung.
Betriebe, die sich aktiv mit Förderangeboten von Bund, Ländern oder der EU auseinandersetzen, können Investitionen abfedern und Wettbewerbsvorteile sichern.
5. Fazit: Aktiv handeln statt abwarten
Die Auftragslage im Handwerk könnte 2026 weiter kippen. Doch Betriebe, die auf Digitalisierung, Effizienzsteigerung und gezielte Marktpositionierung setzen, können gestärkt aus dieser Phase hervorgehen.
Wer jetzt handelt, sichert nicht nur Aufträge – sondern die Zukunft des eigenen Unternehmens.
