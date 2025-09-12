DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Seit 2020 unterstützt Digi Change Handwerksbetriebe erfolgreich bei Umsatzsteigerung und Fachkräftegewinnung – über 300 Betriebe profitieren bereits vom Digi Change-Modell ©.

Neuwied, 12.09.2025 – Seit 2020 verfolgt Digi Change, eine Marke der DKBE GmbH, das Ziel, Handwerksbetriebe bei Kunden- und Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Über 300 Unternehmen konnten durch das Digi Change-Modell © bereits spürbare Umsatzsteigerungen und erfolgreiche Fachkräftegewinnung erzielen.

DIGI CHANGE – Eine Erfolgsgeschichte

Digi Change wurde von Boris Kurbashyan und Anas Ouaari gegründet, die früh erkannten, wie digitale Strategien das Handwerk modernisieren können. Mit Sitz in Neuwied und Fokus auf digitale Marketingkampagnen trägt das Unternehmen entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit von Handwerksbetrieben bei. Was klein begann, entwickelte sich zu einem bundesweiten Erfolgsmodell: individuelle Marketingkampagnen, kombiniert mit Unternehmensberatung und Innovationsstrategien. So konnte Digi Change bereits mehr als 300 Betriebe dabei unterstützen, Umsätze zu steigern, Fachkräfte zu gewinnen und langfristig erfolgreich zu bleiben. „Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen uns, weiterhin Handwerksbetriebe zu begleiten“, betont Geschäftsführer Boris Kurbashyan.

Die Digi Change-Revolution im Handwerk

Mit dem Anspruch, Effizienz und Rentabilität im Handwerk zu steigern, hat sich Digi Change als verlässlicher Partner etabliert. Das Digi Change-Modell © vereint digitales Marketing, unternehmerische Innovation und praxisnahe Beratung – ein Ansatz, der messbare Ergebnisse liefert. Mehr als 300 Betriebe bestätigen bereits den Erfolg dieser Methode, die sowohl Umsatzsteigerung als auch Mitarbeitergewinnung ermöglicht. „Die Wirkung unserer Arbeit ist klar nachvollziehbar, und genau das zeichnet uns aus“, erklärt Mitbegründer Anas Ouaari. Durch diesen konsequenten Fokus hat Digi Change den Handwerksmarkt nachhaltig geprägt und Betrieben eine klare Perspektive im Wettbewerb eröffnet.

Seit unserer Gründung im Jahr 2020 haben wir uns bei Digi Change die Mission gegeben Handwerksbetriebe in Zeiten der digitalen Revolution zu stärken. Getragen von unseren Gründern Boris Kurbashyan und Anas Ouaari, sind wir stolz darauf, nachhaltige und effektive Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten und das Potential von über 300 Handwerksbetrieben voll auszuschöpfen. Wir sind eine Marke der DKBE GmbH mit Hauptsitz in Neuwied und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben in ganz Deutschland.

