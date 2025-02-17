RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund 40 Baugrundstücke am 27.09.2025

Der Projektentwickler RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren zum Tag der offenen Grundstücke am 27.09.2025 rund 40 Baugrundstücke im neuen Wohngebiet in Frohburg

Tag der offenen Grundstücke in Frohburg am 27. September 2025

Am Samstag, den 27. September 2025, lädt die RTLL Lewerenz Holding AG gemeinsam mit Poschmann Immobilien von 10:00 bis 13:00 Uhr zum Tag der offenen Grundstücke in das neue Wohngebiet Bahnhofstraße / Benndorfer Weg in 04654 Frohburg ein.

Im Rahmen der Veranstaltung können Interessierte die geplanten Grundstücke direkt vor Ort besichtigen und sich umfassend informieren. Insgesamt stehen rund 40 Baugrundstücke für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser zur Verfügung – in attraktiver Lage und in direkter Nachbarschaft zum neuen Nahversorgungszentrum.

Beratung, Informationen & Austausch vor Ort

Neben der Besichtigung erwartet die Besucher ein breites Informationsangebot:

* Poschmann Immobilien informiert zu den Grundstücken, Preisen und Kaufmodalitäten

* Namhafte Hausbaufirmen wie massa haus, Kern-Haus, Town & Country Haus und ScanHaus Marlow präsentieren verschiedene Baukonzepte, Haustypen sowie Finanzierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten

* An Infoständen erhalten Interessierte praktische Einblicke, wie sie den Traum vom Eigenheim in Frohburg realisieren können

* Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ein kleiner Imbiss rundet die Veranstaltung ab

Gelegenheit zum direkten Austausch

Der „Tag der offenen Grundstücke“ bietet eine ideale Gelegenheit, Fragen zu stellen, individuelle Vorstellungen zu besprechen und einen persönlichen Eindruck vom neuen Wohngebiet zu gewinnen. „Mit diesem Angebot wollen wir den Interessenten die Möglichkeit geben, sich vor Ort ein Bild zu machen und mit Experten ins Gespräch zu kommen“, sagt Christian Schultze, Projektentwickler bei der RTLL Lewerenz Holding AG.

Veranstaltungsdetails

Datum: Samstag, 27.09.2025

Uhrzeit: 10:00 – 13:00 Uhr

Ort: Neubaugebiet Bahnhofstraße / Benndorfer Weg, 04654 Frohburg

Kontakt für Rückfragen

Poschmann Immobilien

Telefon: 0341 / 6020830

Internet: www.poschmann-immobilien.com

E-Mail: info@poschmann-immobilien.com

Über RTLL Lewerenz Holding AG

Die RTLL Lewerenz Holding AG mit Sitz in Kirchberg (Sachsen) ist seit 1988 als Projektentwickler und Generalunternehmer tätig. Das Unternehmen realisiert Wohnungsbau-, Handels- und Sozialimmobilienprojekte und übernimmt den gesamten Prozess von Grundstückserwerb über Planung und Bau bis hin zur Fertigstellung.

Über Poschmann Immobilien

Die Poschmann Immobilien OHG mit Sitz in Leipzig – Gohlis ist ein erfahrener Partner in der Immobilienvermittlung, Immobilienberatung und im Vertrieb von Wohnimmobilien. Seit über 34 Jahren begleitet der Immobilienmakler aus Leipzig Bauherren, Eigennutzer, Kapitalanleger und Investoren bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Wohnträume und Immobilienprojekte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Poschmann Immobilien OHG

Herr Chris Poschmann

Gohliser Straße 11

04105 Leipzig

Deutschland

fon ..: 03416020830

web ..: https://www.poschmann-immobilien.com

email : info@poschmann-immobilien.com

Poschmann Immobilien – Ihr Immobilienmakler in Leipzig mit über 34 Jahren Erfahrung Als etablierter Immobilienmakler in Leipzig unterstützen wir Sie professionell beim Verkauf und Kauf von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Baugrundstücken und Gewerbeimmobilien. Wir bieten Ihnen eine präzise Immobilienbewertung, eine individuelle Verkaufsstrategie sowie eine gezielte Online- und Offline-Vermarktung. Unsere Expertise, Marktkenntnis und persönlicher Service sorgen für eine schnelle und erfolgreiche Immobilienvermittlung. Poschmann Immobilien – Ihr zuverlässiger Partner für Immobilien in Leipzig und Umgebung.

Pressekontakt:

Poschmann Immobilien OHG

Herr Chris Poschmann

Gohliser Straße 11

04105 Leipzig

fon ..: 03416020830

email : info@poschmann-immobilien.com

