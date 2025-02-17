  • RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund 40 Baugrundstücke am 27.09.2025

    Der Projektentwickler RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren zum Tag der offenen Grundstücke am 27.09.2025 rund 40 Baugrundstücke im neuen Wohngebiet in Frohburg

    BildTag der offenen Grundstücke in Frohburg am 27. September 2025

    Am Samstag, den 27. September 2025, lädt die RTLL Lewerenz Holding AG gemeinsam mit Poschmann Immobilien von 10:00 bis 13:00 Uhr zum Tag der offenen Grundstücke in das neue Wohngebiet Bahnhofstraße / Benndorfer Weg in 04654 Frohburg ein.

    Im Rahmen der Veranstaltung können Interessierte die geplanten Grundstücke direkt vor Ort besichtigen und sich umfassend informieren. Insgesamt stehen rund 40 Baugrundstücke für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser zur Verfügung – in attraktiver Lage und in direkter Nachbarschaft zum neuen Nahversorgungszentrum.

    Beratung, Informationen & Austausch vor Ort

    Neben der Besichtigung erwartet die Besucher ein breites Informationsangebot:

    * Poschmann Immobilien informiert zu den Grundstücken, Preisen und Kaufmodalitäten
    * Namhafte Hausbaufirmen wie massa haus, Kern-Haus, Town & Country Haus und ScanHaus Marlow präsentieren verschiedene Baukonzepte, Haustypen sowie Finanzierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten
    * An Infoständen erhalten Interessierte praktische Einblicke, wie sie den Traum vom Eigenheim in Frohburg realisieren können
    * Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ein kleiner Imbiss rundet die Veranstaltung ab

    Gelegenheit zum direkten Austausch

    Der „Tag der offenen Grundstücke“ bietet eine ideale Gelegenheit, Fragen zu stellen, individuelle Vorstellungen zu besprechen und einen persönlichen Eindruck vom neuen Wohngebiet zu gewinnen. „Mit diesem Angebot wollen wir den Interessenten die Möglichkeit geben, sich vor Ort ein Bild zu machen und mit Experten ins Gespräch zu kommen“, sagt Christian Schultze, Projektentwickler bei der RTLL Lewerenz Holding AG.

    Veranstaltungsdetails

    Datum: Samstag, 27.09.2025
    Uhrzeit: 10:00 – 13:00 Uhr
    Ort: Neubaugebiet Bahnhofstraße / Benndorfer Weg, 04654 Frohburg

    Kontakt für Rückfragen

    Poschmann Immobilien
    Telefon: 0341 / 6020830
    Internet: www.poschmann-immobilien.com
    E-Mail: info@poschmann-immobilien.com

    Über RTLL Lewerenz Holding AG

    Die RTLL Lewerenz Holding AG mit Sitz in Kirchberg (Sachsen) ist seit 1988 als Projektentwickler und Generalunternehmer tätig. Das Unternehmen realisiert Wohnungsbau-, Handels- und Sozialimmobilienprojekte und übernimmt den gesamten Prozess von Grundstückserwerb über Planung und Bau bis hin zur Fertigstellung.

    Über Poschmann Immobilien

    Die Poschmann Immobilien OHG mit Sitz in Leipzig – Gohlis ist ein erfahrener Partner in der Immobilienvermittlung, Immobilienberatung und im Vertrieb von Wohnimmobilien. Seit über 34 Jahren begleitet der Immobilienmakler aus Leipzig Bauherren, Eigennutzer, Kapitalanleger und Investoren bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Wohnträume und Immobilienprojekte.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Poschmann Immobilien OHG
    Herr Chris Poschmann
    Gohliser Straße 11
    04105 Leipzig
    Deutschland

    fon ..: 03416020830
    web ..: https://www.poschmann-immobilien.com
    email : info@poschmann-immobilien.com

    Poschmann Immobilien – Ihr Immobilienmakler in Leipzig mit über 34 Jahren Erfahrung Als etablierter Immobilienmakler in Leipzig unterstützen wir Sie professionell beim Verkauf und Kauf von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Baugrundstücken und Gewerbeimmobilien. Wir bieten Ihnen eine präzise Immobilienbewertung, eine individuelle Verkaufsstrategie sowie eine gezielte Online- und Offline-Vermarktung. Unsere Expertise, Marktkenntnis und persönlicher Service sorgen für eine schnelle und erfolgreiche Immobilienvermittlung. Poschmann Immobilien – Ihr zuverlässiger Partner für Immobilien in Leipzig und Umgebung.

    Pressekontakt:

    Poschmann Immobilien OHG
    Herr Chris Poschmann
    Gohliser Straße 11
    04105 Leipzig

    fon ..: 03416020830
    email : info@poschmann-immobilien.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. DG-Holding – Wo Immobilien in der Metropole Kärnten Ihre Renditen sichern
      Was einfach aussieht, ist nur für einen hochkarätigen Experten, der mit klarem Blick auf Immobilien mit hohem Entwicklungspotenzial und geballten Fachwissen eines Ingenieurs verbindet, ersichtlich....

    2. SYZYGY AG reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Umsatzrückgang um rund 14 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 3 Prozent erwartet
      Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Bad Homburg, 9. Juli 2025 – Rückgang der Umsatzerlöse um rund 14 Prozent gegenüber einem zuvor prognostizierten Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich –...

    3. Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Immobilien
      Als traditionsreiches Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung, auf die wir zurückblicken können, sind wir der richtige Partner für Ihr Vorhaben....

    4. Carstensen Immobilien – Ihr Partner rund um die Immobilie in Mönchengladbach
      Carstensen Immobilien ist Ihr erfahrener Immobilienmakler in Mönchengladbach. Mit langjähriger Expertise helfen wir Ihnen, die perfekte Immobilie zu kaufen, zu verkaufen oder zu mieten....

    5. Beno Holding AG: Light-Industrial-Asset Manager und Bestandshalter BENO Holding AG meldet testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024
      München, den 22.08.2025 (IRW-Press/22.08.2025) – BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf betriebsnotwendige Immobilien, kann die für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 gemeldeten Geschäftszahlen bestätigen....

    6. Vidac Pharma wird am 27. Februar 2025 auf dem renommierten Keiretsu Forum in Südkalifornien präsentieren
      London (UK), 17. Februar 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.