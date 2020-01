DG-Holding – Wo Immobilien in der Metropole Kärnten Ihre Renditen sichern

Was einfach aussieht, ist nur für einen hochkarätigen Experten, der mit klarem Blick auf Immobilien mit hohem Entwicklungspotenzial und geballten Fachwissen eines Ingenieurs verbindet, ersichtlich.

Als Ingenieur für Maschinenbau versteht sich Initiator Diethard Habernig auf die Anwendungsmöglichkeiten von Stahl und hat über viele Jahre hinweg ein revolutionäres Konstruktionsprinzip für den Hochbau entwickelt. In Kombination mit geeigneten Dämmstoffen erfüllt die von Diethard Habernig entwickelten Stahl Leichtprofile spielend die aktuellen europäischen Richtlinien. Auch in der Energiebilanz des Gebäudes über die Nutzungsdauer gesehen überzeugt die neue Baumethode, da der Stahl gesuchter Rohstoff ist und recycelt werden kann.

Derzeit wird bedingt durch die partielle Vormontage von Bauteilen im Rahmen des neuartigen Stahl Leichtbau System nur in Kärnten gebaut. Entsprechend dem Grad der Kapitalisierung des Unternehmens ist geplant, die Bauweise auch in Norditalien und Deutschland bekannt zu machen.

Neben dem klassischen Wohnbau sind weitere Anwendungen möglich:

Carports, Garagen, Sozialbauten, Dachstühle, Überdachungen, Flugdächer u.v.m

Umsatzexplosion garantiert

Diethard Habernig, Geschäftsführer der DG-Holding kennt den Markt der Immobilien mit privater und gewerblicher Nutzung sowie die Schwachstellen bestehender Angebote wie kaum ein anderer.

Geboten werden individuell auf die Vorstellungen von anspruchsvollen Käufern angepasste Lösungen und die kreative Ausschöpfung von Flächenreserven zu möglichst geringen Baukosten durch einen erfolgsverwöhnten und erfahrenen Bauträger in der Metropole Kärnten, die im absoluten Hochpreissegment innerhalb Österreichs nicht nur inländische Partner überzeugen, sondern auch ausländische Investoren anlockt. Eine nicht versiegende Umsatzquelle. Was gestern durch Mieteinnahmen die Kassen klingeln ließ, erfreut morgen mit Verkäufen von selbst entwickelten Gewerbeimmobilien zu steigenden Preisen in den besten Lagen das Herz jedes Anlegers.

Doch nicht genug: Durch das einzigartige Geschäftsmodell verbinden sich hohe Dividenden und regelmäßige Sonderausschüttungen zu einer Rendite der Luxus-Klasse.

Folgen Sie mit Ihrem Investment in die DG-Holding GmbH einem der Wachstumsmärkte in Österreich und der Vision eines weitsichtigen, promovierten Mittelstandsunternehmers und freuen Sie sich Tag für Tag über sprudelnde Renditen.

Weitere Details finden Sie auf: www.dg-holding.at

Als Ingenieur für Maschinenbau versteht sich der Initiator Diethard Habernig auf die Anwendungsmöglichkeiten von Stahl und hat über viele Jahre hinweg ein revolutionäres Konstruktionsprinzip für den Hochbau entwickelt. Die von dem Initiator entwickelten Leichtprofile aus Stahl führen zu einer drastischen Kostenersparnis bei Neubauprojekten.

Streifen- oder Punktfundamente anstatt einer teuren Bodenplatte aus Beton – natürlich bei gleicher Standsicherheit des Gebäudes. Böden, Decken und Wände werden im Trockenbau hergestellt, wodurch die Bauzeit erheblich verkürzt wird und die Objekte sofort bezugsfertig sind.

Pressekontakt:

DG-Holding GmbH

Herr Diethard Habernig

Wimitzstr. 24

9300 St. Veit an der Glan

fon ..: +44 844 500 5733

web ..: http://www.dg-holding.at

email : info@dg-holding.at

