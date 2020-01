Weingut Raabe – China Expansion mit hohen Renditen

Ob Riesling oder Spätburgunder: Das Interesse von Chinesen an deutschem Wein steigt.

Im vergangenen Jahr sind 4,5 Millionen Liter Rebensaft aus heimischem Anbau nach Fernost verkauft worden und damit ein Viertel mehr als im Jahr zuvor, teilt das Deutsche Weininstitut mit. Zehn Jahre zuvor waren es nur 1,2 Millionen Liter. Die Aussichten sind gut: Der Anstieg wird sich nach Schätzung des Instituts fortsetzen.

Während noch vor Jahrzehnten kaum ein Chinese regelmäßig Wein getrunken hat, ist Wein heute weit verbreitet in der asiatischen Gesellschaft. Von der steigenden Nachfrage profitierte lange Zeit Frankreich mit seinen Bordeaux-Rotweinen. Rot gilt in China als Farbe des Glücks, inzwischen wird mehr Weißwein nachgefragt, was deutschen Winzern mit ihrem Exportschlager Riesling zugutekommt.

Kunden aus Fernost sind Winzern in in der Pfalz und anderen Weinanbaugebieten sehr willkommen, da sie tief in die Tasche greifen. Pro Liter gaben sie 4,59 Euro für deutschen Wein aus und damit 37 Cent mehr als ein Jahr zuvor (plus 9 Prozent). Konsumenten in Deutschland geben nur 3,15 Euro pro Liter Wein im Lebensmittel-Einzelhandel aus.

Weingut Raabe will am Boom profitieren

Das Weingut Raabe kann auf eine stolze Historie zurückblicken. Seit 600 Jahren verstehen sie sich auf den Anbau und die Herstellung von Wein. Im traditionellen Pfälzer Weinbaugebiet besitzt die Familie exzellente Anbaufläche. Diese sollen jetzt erweitert werden und mit dem Mehrertrag der chinesische Markt erobert werden.

Mehr Informationen finden Sie auf www.weingut-raabe.eu

