Von der Idee zur passenden Lichtszene: Novarail verknüpft 3D-Konfigurator mit individueller Lichtplanung

Licht erfüllt im Alltag mehrere Aufgaben gleichzeitig: Es soll Funktionen unterstützen, Atmosphäre schaffen & sich an Situationen anpassen – vom konzentrierten Arbeiten bis zum entspannten Abendessen.

Glatten, 19. März 2026. Novarail stellt die Kombination aus digitaler Konfiguration per 3D-Konfigurator und unterstützender Lichtplanung sowie individueller Lichtberatung in den Mittelpunkt. Auf Basis eines modularen LED-Schienensystems lassen sich vorkonfigurierte Lichtsysteme wie THE Dinner, THE Kitchen, THE Kitchen X, THE Living Room oder THE Closet gezielt an unterschiedliche Raumsituationen und Nutzungsanforderungen anpassen – mit Fokus auf Lichtqualität (CRI 97) und smarte Steuerungsoptionen.

Von der Auswahl zur Anwendung: Orientierung in der Lichtgestaltung

Licht erfüllt im Alltag mehrere Aufgaben gleichzeitig: Es soll Funktionen unterstützen, Atmosphäre schaffen und sich an unterschiedliche Situationen anpassen – vom konzentrierten Arbeiten bis zum entspannten Abendessen. Genau an dieser Stelle setzt Novarail mit einem kombinierten Ansatz an: Nutzerinnen und Nutzer konfigurieren ihr System zunächst digital über einen 3D-Konfigurator und erhalten darüber hinaus Unterstützung durch Lichtplanung und individuelle Lichtberatung.

Der Gedanke dahinter: Wer eine Lichtlösung plant, steht häufig vor einer Vielzahl an Fragen – etwa zur passenden Platzierung von Leuchten, zur sinnvollen Aufteilung in Lichtzonen oder zur Wahl geeigneter Lichtmodule für typische Anwendungsbereiche. Mit den vorkonfigurierten Lichtsystemen THE Dinner, THE Kitchen, THE Kitchen X, THE Living Room und THE Closet bietet Novarail eine strukturierte Ausgangsbasis, die anschließend passgenau an Raumgröße, Möblierung und Nutzungsprofil angepasst wird.

„Viele Menschen wünschen sich Orientierung bei der Lichtgestaltung – nicht nur bei der Produktauswahl, sondern vor allem beim Zusammenspiel aus Lichtwirkung, Anwendung und Raum“, sagt Aleksej Heidt. „Mit der Verbindung aus 3D-Konfiguration, Lichtplanung und persönlicher Beratung schaffen wir einen Prozess, der Entscheidungen nachvollziehbar macht und auf die jeweilige Raumsituation ausrichtet.“

Ein zentrales Element bleibt dabei die Lichtqualität: Novarail setzt auf eine Farbwiedergabe von CRI 97. Diese technische Kenngröße unterstützt eine natürliche Darstellung von Farben – etwa bei Lebensmitteln in der Küche, bei Textilien im Ankleidebereich oder bei Materialien im Wohnraum.

Modulares LED-Schienensystem als Basis – ergänzt um smarte Optionen

Die Grundlage der Konfiguration bildet ein modulares LED-Schienensystem. Der modulare Aufbau unterstützt es, vorkonfigurierte Setups an reale Anforderungen anzupassen: zum Beispiel an unterschiedliche Grundrisse, variierende Deckenhöhen oder wechselnde Nutzungsschwerpunkte in offenen Wohnbereichen. Dadurch kann aus einer Ausgangskonfiguration ein Lichtsystem entstehen, das sowohl funktionale Bereiche als auch stimmungsorientierte Szenen abdeckt.

Auch das Thema Steuerung spielt in der Planung eine Rolle. Novarail betont smarte Steuerungsoptionen, damit Licht je nach Situation angepasst werden kann – beispielsweise als Szene für Kochen, Essen oder Entspannen. In der Praxis hilft die Kombination aus Konfigurator, Lichtplanung und Beratung dabei, die einzelnen Komponenten so zusammenzustellen, dass sie gemeinsam ein stimmiges Gesamtsystem ergeben.

„Eine Lichtszene entsteht nicht allein durch einzelne Leuchten, sondern durch die Abstimmung von Modulen, Positionen und Nutzung“, sagt Aleksej Heidt. „Unser Ansatz unterstützt dabei, aus einer Idee eine umsetzbare Lichtlösung zu machen – mit klarer Struktur von der Konfiguration bis zur Planung.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PluginEnergy GmbH

Herr Peter Boos

Hinter der Kirche 16

72293 Glatten

Deutschland

fon ..: 074439699965

web ..: https://novarail.eu

email : hello@novarail.eu

Novarail ist eine Marke der PluginEnergy GmbH. Das Unternehmen entwickelt und bietet modulare Lichtlösungen auf Basis von LED-Schienensystemen. Im Fokus stehen flexibel konfigurierbare Lichtsysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche sowie eine hohe Lichtqualität, unter anderem mit einer Farbwiedergabe von CRI 97. Ergänzend zu den Produkten stellt PluginEnergy digitale Konfigurationstools sowie Angebote rund um Lichtplanung und individuelle Lichtberatung bereit.

Pressekontakt:

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