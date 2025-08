Revolution in der Beleuchtung: Novarail.eu führt innovativen 3D Konfigurator für hochwertige Lampensysteme ein

Novarail.eu, Vorreiter im Bereich smarter Beleuchtung, stellt seinen neuen 3D-Konfigurator vor. Damit können Kunden Schienenlampen und Lampensysteme ganz nach ihrem Geschmack individuell gestalten.

Glatten, Datum: 05.08.2025. In einem Zeitalter, in dem Individualität und Technologie im Fokus stehen, annonciert Novarail.eu, ein Pionier in professioneller und smarter Beleuchtung ihrer Branche, einen Durchbruch mit der Einführung ihres neuen 3D-Konfigurators für hochwertige Schienenlampen und Lampensysteme. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Welt der Innenbeleuchtung zu revolutionieren und den Kunden eine beispiellose Möglichkeit zu bieten, sich ihren Wohnraum nach eigenen Vorstellungen und gemäß ihren speziellen Beleuchtungsbedürfnissen zu gestalten.

Personalisierte Beleuchtung jetzt nur einen Klick entfernt

Lampen sind ein integraler Bestandteil, der den gesamten Raum stilistisch zusammenfasst und ihm eine Persönlichkeit verleiht. Doch wie oft haben wir uns in Möbelhäusern nach der perfekten Lampe umgesehen und sind nicht annähernd dort angelangt, wo wir sein möchten? Mit Novarail’s neuer Plattform kann der Kunde das Lichtdesign selbst steuern und jede Lampe nach seinen spezifischen Bedürfnissen anpassen. Die „Einhheitslampen“ aus dem Möbelhaus gehören nun der Vergangenheit an. Die Besonderheit des 3D-Konfigurators ist, dass er die Kunden in die Lage versetzt, ihre Lampensysteme in 3D zusammenzustellen, um diese aus jedem Blickwinkel betrachten zu können. Sie können ihre eigenen Beleuchtungssysteme modellieren, Farben auswählen und sogar die Position der Lampen bestimmen.

Augmented Reality erobert die Beleuchtungsbranche

Der fortschreitende technologische Fortschritt öffnet viele Türen und schafft Möglichkeiten, die wir uns vor einigen Jahren nicht hätten vorstellen können. Zu diesen gehört auch die Augmented Reality Technologie, die nun schrittweise in allen Branchen Einzug hält, einschließlich der Beleuchtungsindustrie. Mit diesem neuen 3D-Konfigurator können Kunden ihre kundenspezifisch konfigurierten Lampen in ihren eigenen Räumen illuminieren. Durch die eingebettete Augmented Reality-Technologie, ermöglicht der Konfigurator den Nutzern nicht nur, ihre von Grund auf neu erstellten Lampen in 3D zu visualisieren, sondern sie auch in ihrem eigenen Raum zu projizieren. Einfach den dargestellten QR-Code mit dem Smartphone scannen, und die Nutzer können sehen, wie die neu konfigurierte Lampe in ihrem Raum aussehen würde.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PluginEnergy GmbH c/o Novarail

Herr Peter Boos

Hinter der Kirche 16

72293 Glatten

Deutschland

fon ..: 01787949022

web ..: https://www.novarail.eu

email : hello@naovarail.eu

Willkommen bei NOVARAIL, dem Zuhause der professionellen & smarten Beleuchtung. Seit 2023 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Raum mit einem einzigartigen Glanz zu erfüllen. Bei uns bekommst du nicht nur Lampen die perfekt für jeden raum individualisiert werden können, sondern innovative Lichtlösungen, die dein Leben bereichern werden.

Pressekontakt:

Noavrail – eine Marke der PluginEnergy GmbH

Herr Aleksej Heidt

Hinter der Kirche 16

72293 Glatten

fon ..: 01787949022

email : a.heidt@pluginenergy.de

