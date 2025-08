Gasterlebnis zukunftsfähig gestalten – Hotelmanagementsystem unterstützt Kommunikation jetzt auf allen Kanälen

SIHOT präsentiert EasyConnect: Die Integration des neuen Tools ermöglicht Hoteliers ab sofort eine nahtlose Guest Journey durch die Konsolidierung der eigenen Softwarelösungen.

EasyConnect vereint die digitalen SIHOT-Tools für die Gasterfahrungen in einem zentralen Hub. Für Hoteliers bedeutet das die volle Kontrolle über Gästeinteraktionen, Kommunikation und Abläufe. Dazu gehören eine einfache Authentifizierung, die Wallet-Integration, eine Multichannel-Kommunikation sowie das Tracking der Guest Journey.

Somit werden die verschiedenen Produkte der digitalen Gästereise des Anbieters von Hotelmanagementsoftware miteinander verbunden. Hoteliers können nun die Kommunikation mit dem Gast – beispielsweise durch Tracking und die Identifizierung des Gastes – besser verwalten und die gesamten Interaktionen im Property Management System (PMS) verfolgen. Mit Hilfe von EasyConnect wird darüber hinaus ein Zugangspunkt geboten, um eine personalisierte Gästekommunikation für mehrere Kanäle wie E-Mail und SMS sowie zukünftig auch auf WhatsApp anzupassen.

Im Rahmen der Entwicklung hat SIHOT außerdem mehrere verbraucherfreundliche Funktionen und Sicherheitskontrollen implementiert. Hierzu zählen unter anderem eine einfache Authentifizierung zur Reduzierung von Datenduplikaten durch die Zusammenführung von Gästeprofilen mit Social-Media-Logins über Google und Apple, eine maßgeschneiderte Kommunikation mit HTML-Vorlagen und personalisierten Upselling-Möglichkeiten sowie in mobilen Geldbörsen integrierte Reservierungsbestätigungen für einen reibungslosen Zugang zu den jeweiligen Unterkünften.

„Unser Ziel ist es, Hoteliers Transparenz über die gesamte digitale Gästereise hinweg zu bieten, um gleichzeitig auch zu verstehen, was für jeden Kunden funktioniert und anschließend das Erlebnis entsprechend anpassen zu können. Die nahtlose Vernetzung aller beteiligten SIHOT-Systeme zentralisiert das Kommunikations- und Datenmanagement. Dies verbessert nicht nur die Arbeitsabläufe für das Hotelteam, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in das Gästeverhalten, die in die gesamte Geschäfts- und Betriebsstrategie des Hotels einfließen können“, erklärt Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT.

Mit Hilfe von einem umfangreichen Tracking erhalten Hotels einen besseren Einblick in die Interaktion jedes Gastes an jedem Kontaktpunkt und können so den gesamten Zyklus der Gäste von der Buchung bis zum Feedback nach dem Aufenthalt analysieren. EasyConnect kann auch mehrere Unterkünfte verwalten und administrieren. Dies gewährleistet die Markenkonsistenz der Betriebe. Weitere Entwicklungen sind bereits geplant: Zum Beispiel die Integration von WhatsApp und zusätzlichen Kommunikationskanälen sowie mobile Schlüssel in Smartphone-Wallets.

Zu Beginn des Jahres veröffentlichte SIHOT darüber hinaus den umfassenden Leitfaden mit dem Titel „Making it Through the Digital Jungle“, der Hoteliers bei digitalen Entwicklungen unterstützt, um das Gästeerlebnis neu zu definieren und zu verbessern.

Mehr zum Thema auf der Website der Unternehmensgruppe SIHOT.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmensgruppe SIHOT

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +49 6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : press@sihot.com

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

