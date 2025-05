Partnerschaft stärken: SIHOT und Dingus automatisieren Hotelreservierungen für Reiseveranstalter

SIHOT.PMS und Dingus Channel Manager verbessern Schnittstelle für die Abwicklung von Anzahlungen und eine automatisierte Synchronisierung von Verfügbarkeiten sowie ein optimiertes Zeitmanagement.

Der Anbieter von Hotelmanagementsystemen überarbeitete seine Integration mit dem etablierten spanischen Channel Manager Dingus vollständig. Damit optimiert SIHOT sein Property Management System durch Echtzeit-Reservierungsaktualisierungen für die Reiseveranstalterpartner der Hotels, um die Genauigkeit der Verfügbarkeit zu gewährleisten. Somit wird den Hotels mehr Kontrolle über den Bestand geboten, da sie ausgehandelte Verträge und Kontingentreservierungen besser verwalten können.

Carsten Wernet, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe SIHOT, erklärt: „Aufgrund der hohen Nachfrage unserer Hotelkunden und um der zunehmenden Herausforderung bei der Verwaltung von Verträgen für Reservierungen durch Reiseveranstalter gerecht zu werden, haben wir eng mit Dingus zusammengearbeitet. Ziel war in erster Linie den Austausch von Reservierungs- und Zahlungsdaten zu verbessern. Dadurch wurde die manuelle Verwaltung von Reservierungen der Reiseveranstalter automatisiert. Das spart Hotels somit wertvolle Zeit, erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit und verbessert gleichzeitig die Qualität der Daten sowie der Rechnungsprozesse.“

„Hotels stehen zunehmend unter Druck, ihre Betriebskosten zu senken, Prozesse zu optimieren und eine klare Aufzeichnung von Reservierungen und Zahlungen sicherzustellen, um den steigenden Compliance-Anforderungen gerecht zu werden. Unsere neue Integration mit SIHOT ermöglicht Hotels nun vollständige Transparenz und Kontrolle über ihre Vertriebsstrategien mit Reiseveranstaltern. Gleichzeitig werden die Geschäftschancen in diesem Sektor der Reisebranche maximiert“, fügt Milena Galindo, VP Strategy & Partnerships bei Dingus, hinzu.

Durch die Synchronisierung mit den vertraglich vereinbarten Kontingenten ermittelt das PMS von SIHOT automatisch, ob Reservierungen in die entsprechenden Kontingente eines bestimmten Vertrages fallen und der jeweiligen Vertragsnummer zugeordnet sind oder ob die Reservierung aus der allgemeinen Verfügbarkeit bezogen werden soll. Durch die Echtzeit-Aktualisierung der Bestandszuordnung können Hotels Überbuchungen vermeiden und die Verfügbarkeiten besser kontrollieren.

Hotels haben auch die Möglichkeit, auf Vorauszahlungen und Reservierungskautionen zugreifen, die via dem Dingus-Extranet abgewickelt und in den Reservierungskonten der Hotels im SIHOT.PMS erfasst werden. Automatische Kundenrechnungen inklusive Gästeausweis werden ebenfalls ausgestellt – sofern über den externen Kanal bereitgestellt. Über die Vertriebskanäle von Dingus gebuchte Zusatzleistungen hingegen lassen sich direkt in SIHOT importieren – inklusive der vollständigen Unterstützung nicht erstattungsfähiger Preise durch beide Systeme.

Dingus unterstützt die Betriebe bei der Zimmer- und Preisverteilung an führende Reiseveranstalter. Diese Möglichkeit ist bei Standard-Channel-Managern in der Regel nicht verfügbar.

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



