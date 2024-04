SIHOT kooperiert mit dem Spezialisten für Gästeerlebnis-Management Duve

Die führende Plattform setzt auf etablierte Partner: Eine Zwei-Wege-Integration ermöglicht Hoteliers nun weltweit einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Duve und SIHOT.

Durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen können Freizeitresorts, Privathotels, Hotelketten, MICE-Hotels und Hostels unter anderem die effiziente Datenverwaltung, Gastkommunikation sowie den Vertrieb deutlich optimieren. Mithilfe einer Automatisierung der Synchronisierung der Reservierungsinformationen von SIHOT mit Duve verwalten Hoteliers nun die Guest Journey jedes einzelnen Reisenden mühelos. Ein weiterer Vorteil ist die individuelle Gestaltung der Reise selbst. Darüber hinaus stellt die Integration sicher, dass alle während des Aufenthalts eines Gastes gesammelten Daten automatisch in SIHOT aktualisiert sind, wodurch die Gästeprofile vervollständigt werden und Hoteliers so maßgeschneiderte Angebote erstellen können.

Jeremy Atlan, Mitbegründer und Chief Business Development Manager bei Duve, freut sich auf die engere Zusammenarbeit: „Bei Duve sind wir bestrebt, unsere technologischen Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern. Die Integration mit SIHOT, einem angesehenen und etablierten Hotelmanagementsystem in der Branche, bringt uns auf unserem Weg einen Schritt vorwärts. Wir stellen Hoteliers somit eine dynamische Plattform zur Verfügung, die das Gästeerlebnis auf ein hohes Niveau hebt.“

„Die professionelle Digitalisierung der Guest Journey ist entscheidend für Hoteliers, die die Gästezufriedenheit erhöhen wollen, wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig den Umsatz steigern möchten. Duve bietet hier eine Reihe fortschrittlicher Tools, mit denen Hoteliers dieses Ziel effektiv erreichen können. Dank der nahtlosen Integration ist die Echtzeitsynchronisierung der Daten zwischen Duve und SIHOT immer gewährleistet, sodass Hoteliers während der gesamten Guest Journey Zugriff auf genaue Informationen haben“, fügt Maria Santoro, Partnership Manager bei SIHOT, hinzu.

Über Duve:

Duve revolutioniert das Gästeerlebnis, indem es eine personalisierte Gästeerlebnis-Suite anbietet. Duve hilft Hoteliers, für jeden einzelnen Gast eine maßgeschneiderte und digitale Reise zu erstellen – von Online-Check-in-Abläufen, die genau auf die Bedürfnisse jedes Gastes zugeschnitten sind, über eine webbasierte Gäste-App mit relevanten Inhalten in der Muttersprache der Gäste bis hin zu personalisierten Upsells, die das Umsatzpotenzial und die Zufriedenheit jedes Gastes steigern. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 150 Integrationspartnern bei allen großen Property Management Systemen (PMS), OTAs, PSPs, Digital-Key-Anbietern und Drittanbietern trägt Duve dazu bei, die Art und Weise, wie das Gästeerlebnis in Tausenden von Hotels oder Ferienwohnungen auf der ganzen Welt geboten wird, positiv zu verändern.

SIHOT ist ein Hotelsoftwareprodukt der GUBSE AG. Mit SIHOT bietet das bis heute inhabergeführte Unternehmen ein modulares Hotelmanagement-Softwaresysteme für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die SIHOT Hotelmanagement-Plattform deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung.

Das Produktportfolio von SIHOT beinhaltet ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

SIHOT ist eine modulare Suite. Diese ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Die 1986 gegründete GUBSE AG beschäftigt weltweit rund 230 Mitarbeitende an sieben Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



