clomo bringt mit „PureAir Guard“ geruchsfreie Frische in Pflegeeinrichtungen und öffentliche Räume

Mit neuen Produkt „PureAir Guard“ bietet clomo eine effektive Lösung zu neutralem und angenehmen Raumluft – besonders für Pflegeeinrichtungen, aber auch für Unternehmen, Büros und öffentliche Räume.

clomo stellt „PureAir Guard“ vor: Geruchsneutralisation neu gedacht – wirksam, dezent, vielseitig

Die clomo GmbH, Spezialist für Waschraumhygiene und professionelle Ausstattungslösungen, erweitert ihr Sortiment um eine neue Produktlinie zur Geruchsneutralisation: PureAir Guard. Die Serie besteht aus dezent designten Dosen für den passiven Dauereinsatz sowie praktischen Sprühflaschen für die spontane Anwendung – jeweils erhältlich in den Duftvarianten Neutral, Zitrone und Orange. Entwickelt wurde PureAir Guard vor allem für den Einsatz in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, wo sensible Nasen und hygienische Anforderungen gleichermaßen eine Rolle spielen. Doch auch Büros, öffentliche Sanitärräume oder Wartebereiche profitieren von der dezenten, aber effektiven Wirkung.

Gerüche neutralisieren statt überdecken – mit Verantwortung für Raumluft und Menschen

Im Gegensatz zu klassischen Lufterfrischern setzt clomo mit PureAir Guard nicht auf starke Parfums, sondern auf geruchsneutralisierende Wirkstoffe, die unerwünschte Gerüche binden und dauerhaft eliminieren. Das Besondere: Die Wirkweise ist wissenschaftlich fundiert, die Inhaltsstoffe sind auf ihre Raumluftverträglichkeit geprüft und für den täglichen Einsatz in sensiblen Umgebungen geeignet. Damit erfüllt PureAir Guard nicht nur den Wunsch nach angenehmer Raumluft, sondern auch die Anforderungen moderner Hygienestandards – ohne Kompromisse bei Gesundheit oder Umwelt. Gerade in Seniorenheimen, in denen Gerüche oft stigmatisiert wirken können, schafft das Produkt eine unaufdringliche, respektvolle Lösung für Bewohner, Besucher und Pflegepersonal.

Zwei Anwendungsformen – eine klare Wirkung

PureAir Guard ist als passive Langzeitlösung in Dosenform und als flexible Sprühlösung verfügbar. Die Dosen wirken kontinuierlich über einen Zeitraum von etwa 30 Tagen und eignen sich ideal für dauerhaft frequentierte Räume wie Flure, Aufenthaltsräume oder Waschräume. Die Sprühflaschen hingegen bieten eine direkte Möglichkeit zur punktuellen Anwendung – etwa nach Reinigungsdurchgängen oder bei akut auftretenden Geruchsquellen. Beide Varianten sind in drei geruchspsychologisch getesteten Ausführungen verfügbar: Neutral – für besonders sensible Umgebungen, Zitrone – als klassische Frischevariante, sowie Orange – für eine belebende, warme Duftnote.

Erprobt in der Praxis – entwickelt für den Alltag

Die Produktentwicklung von clomo folgt stets einem klaren Prinzip: Alltagstauglichkeit, Funktion und Einfachheit. Auch PureAir Guard wurde unter realen Bedingungen getestet – unter anderem in mehreren Pflegeheimen und betreuten Wohneinrichtungen. Die Rückmeldungen von Pflegekräften und Reinigungsteams flossen direkt in die Produktgestaltung ein: unauffälliges Design, einfache Handhabung, zuverlässige Wirkung. Diese Nähe zur Praxis macht clomo-Produkte seit Jahren zur festen Größe in der professionellen Waschraumhygiene. PureAir Guard reiht sich nahtlos in diese Tradition ein – als modernes Werkzeug für ein besseres Raumklima, Tag für Tag.

Ein Schritt weiter in Richtung sensibler Hygienelösungen

Mit der Einführung von PureAir Guard baut clomo seine Position als Anbieter durchdachter Hygienelösungen weiter aus. Das Unternehmen reagiert damit auf eine steigende Nachfrage nach diskreten und zugleich effizienten Produkten, die den Hygienestandard nicht nur erhalten, sondern das Wohlbefinden spürbar steigern – gerade in Einrichtungen mit besonderem Pflegebedarf. Denn professionelle Waschraumhygiene endet nicht bei der Reinigung – sie beginnt beim Erleben der Umgebung.

Jetzt mehr über PureAir Guard und weitere Hygieneprodukte für den professionellen Einsatz erfahren – auf: https://www.clomo-waschraumhygiene.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clomo GmbH

Herr Gerhard Huber

Kirchplatz 4

85649 Brunnthal

Deutschland

fon ..: 08104/648 988-0

web ..: https://www.clomo-waschraumhygiene.de/

email : info@clomo.de

Die clomo GmbH mit Sitz in Brunnthal ist spezialisiert auf hochwertige Produkte im Bereich Waschraumhygiene und Betriebsbedarf Mit einem klaren Fokus auf Funktionalität, Praxistauglichkeit und hygienische Sicherheit beliefert clomo bundesweit Unternehmen, Pflegeeinrichtungen, Verwaltungen und Gastronomiebetriebe. Neben bewährten Klassikern wie Handtuchspendern und Hygienepapieren entwickelt clomo kontinuierlich neue Lösungen, die den Alltag erleichtern und Hygiene auf ein neues Niveau heben.

