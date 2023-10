UPTOUR und Viato wollen die Welt der Reiseveranstalter revolutionieren

Mit dynamischen Raten und Verfügbarkeiten stellen das Unternehmen der Upstalsboom Gruppe und der Anbieter digitaler Gastgeberlösungen einen neuen Vertriebsweg für die Hotellerie vor.

Durch die Zusammenarbeit zwischen UPTOUR und Viato steht allen Viato Unterkunftspartnern ab sofort die dynamische Anbindung an den stationären Reisebürovertrieb sowie den Online-Reisebürovertrieb zur Verfügung. Diese Anbindung erfolgt über Amadeus oder traffics.

„Ein klarer Vorteil für alle Viato-Unterkünfte, denn die Zeiten von langfristigen FIT-Verträgen und der aufwendigen Verwaltung von Zimmerkontingenten sind vorbei. Hotels und Ferienunterkünfte können flexibel auf die Nachfrage reagieren sowie ihre Raten und Verfügbarkeiten nach Bedarf direkt anpassen“, so Sebastian Pasik, Geschäftsführer Viato GmbH.

„Mit Viato verbindet uns eine lange Zusammenarbeit, so dass für uns klar war, diesen Weg gemeinsam zu gehen“, ergänzt Carmen Rieskamp, Geschäftsleitung UPTOUR. „Keiner unserer bisherigen Vertriebspartner konnte uns in den letzten Jahren dynamisch ins (Online-) Reisebüro bringen. Es war alles nur starr über FIT-Verträge abbildbar. Wir haben dort zu viel an Rate verloren. Das war für uns keine Option mehr. Somit bauten wir selbst einen dynamischen Veranstalter auf und leiten nun die Raten tagesaktuell in den B2B-Vertrieb weiter. Auch das dynamische Paketieren mit Drittanbietern ist für uns jetzt möglich.“

Alle Viato Unterkunftspartner können einen Vertrag mit UPTOUR abschließen und diesen Channel umgehend freischalten. Darüber hinaus benötigen sie keine weiteren FIT-Verträge mehr, um im B2B-Vertrieb über (Online-) Reisebüros buchbar zu sein. Mit UPTOUR und Viato stehen dem Hotelier oder dem Ferienwohnungsanbieter somit zukünftig zwei starke Partner in der Distribution zur Verfügung.

„Für unsere gesamten Unterkunftspartner bedeutet das nur Vorteile. Unsere Partner verfügen mit diesem Kanal über die eigene Ratenhoheit und bestimmen selbst, wann sie Amadeus bzw. traffics und somit die (Online-) Reisebüros beliefern und wie lange“, ergänzt Sebastian Pasik.

UPTOUR ist ein Unternehmen der Upstalsboom Gruppe und verfügt somit über jahrzehntelange Erfahrung im Vertrieb von Hotels und Ferienwohnungen. UPTOUR agiert als eigenständiger, unabhängiger Reiseveranstalter.

Das Software-Unternehmen mit einer Spezialisierung für die Hotellerie wurde im Jahr 2008 in Freiburg im Breisgau gegründet. Geschäftsführer ist der Hotelbetriebswirt Sebastian Pasik. Mit den inhouse entwickelten Lösungen optimieren die Hotelexperten von Viato alle Belange des Online-Vertriebs von Übernachtungen und den damit verbundenen Leistungen. Zu dem Angebotsumfang zählen derzeit ein Channel Manager, die Viato Booking Engine (CBE) sowie die Erstellung von Webseiten und Beratungsleistungen. Die Softwareprodukte des Unternehmens eignen sich für Gastgeber aller Art wie Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze oder Hausboote. Viato betreute bisher über 1.600 Hotelkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



