15 Jahre Erfolg durch Beständigkeit in der Hotellerie: Viato feiert Jubiläum

Das inhabergeführte Unternehmen und Partner für digitale Gastgeberlösungen aus Freiburg im Breisgau setzt seit der Gründung auf eigene Entwicklungen.

Als Vorreiter der Branche zum Thema Channel-Management ist Viato auch Gastgeber aus Leidenschaft. Neben einem Channel-Manager entwickelte Viato bereits kurz nach der Gründung eine eigene Booking Engine sowie ein Content Management System für Hotelwebseiten. „Wir freuen uns, dass wir uns in den vergangenen 15 Jahren in der Branche erfolgreich etablieren konnten und bedanken uns vor allem insbesondere bei den langjährigen Bestandskunden für ihre Treue“, so Sebastian Pasik, Geschäftsführer der Viato GmbH.

Ziel von Viato ist es auch weiterhin, Gastgebern nicht nur eine einfach zu bedienende Software zur Verfügung zu stellen, sondern schnelle professionelle Hilfe und eine deutschsprachige Kundenbetreuung anzubieten. Von Beginn an setzt das Unternehmen dabei auf ein Team von Mitarbeitenden mit betriebswirtschaftlichen Ausbildungen in der Hotellerie. Das Expertenteam bietet unter anderem eine fundierte preispolitische Beratung, erstellt individuelle Ratenstrukturen und entwickelt maßgeschneiderte Strategien – wie beispielsweise im Yielding.

„Durch zahlreiche Gespräche mit Gastgebern ist uns bewusst, dass ein hohes Interesse an einer Vereinfachung der Online-Vermarktung, an Flexibilität sowie an einer kostengünstigen Komplettlösung aus einer Hand besteht. Genau das bieten wir den Hoteliers“, fügt Sebastian Pasik hinzu.

Die Software Viato Suite ermöglicht eine Online-Vermarktung der Unterkünfte über die gängigsten Portale und beinhaltetet neue Features sowie eine verbesserte Benutzeroberfläche. Das übersichtliche Dashboard weist einen Überblick der wichtigsten „on the books- und Pick-up-Kennzahlen“ für die Hotellerie aus.

Tanja Riedle, Sales Managerin Caravelle Hotel im Park und Hotel Engel in Bad Kreuznach, ergänzt: „Mit Viato haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der sich stetig weiterentwickelt. Die enge, professionelle und zuverlässige Zusammenarbeit hat uns von Anfang an überzeugt. Nicht umsonst sind wir langjährige zufriedene Geschäftspartner. Wir freuen uns sehr auf die weitere innovative Produktentwicklung, die demnächst ansteht.“

Die neue Version der ViatoSuite ist nicht nur selbstständig und intuitiv bedienbar, sondern soll vor allem durch ihr einfaches Handling und zusätzliche Assistenten überzeugen. Besonders hervorzuheben ist der komplett überarbeitete Taskmanager, der eine vollständige Automatisierung von Prozessen in der Zukunft ermöglicht. Der kostenfrei integrierte WebStarter ist mit wenigen Klicks eingerichtet und die Online Booking Engine für die Direktdistribution erstellt. Die Auswahl des Templates, der Hausfarben, der Schriftarten, ein individueller Einleitungstext und die Konfiguration kann unkompliziert veröffentlicht werden. Die Zimmer und Arrangements mit tagesaktuellen Preisen und Bildern werden automatisch aus der ViatoSuite in die Webseite importiert und sind direkt online über die Booking Engine buchbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Viato GmbH

Frau Katharina Mattern

Burkheimer Strasse 39

79111 Freiburg im Breisgau

Deutschland

fon ..: +49 761 600 6856 200

web ..: http://www.viato.net

email : k.mattern@viato.net

Das Software-Unternehmen mit einer Spezialisierung für die Hotellerie wurde im Jahr 2008 in Freiburg im Breisgau gegründet. Geschäftsführer ist der Hotelbetriebswirt Sebastian Pasik. Mit den inhouse entwickelten Lösungen optimieren die Hotelexperten von Viato alle Belange des Online-Vertriebs von Übernachtungen und den damit verbundenen Leistungen. Zu dem Angebotsumfang zählen derzeit ein Channel Manager, die Viato Booking Engine (CBE) sowie die Erstellung von Webseiten und Beratungsleistungen. Die Softwareprodukte des Unternehmens eignen sich für Gastgeber aller Art wie Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze oder Hausboote. Viato betreute bisher über 1.600 Hotelkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Golden Tag: Herausragende Gelegenheit, frühere First Majestic-Mine in Produktion zu bringen augenspezialist-wien.at – Dr. med. Atamniy aus Wien