Digitalisiertes Eventmanagement im Best Western Palatin revolutioniert das Erlebnis für Gäste & Mitarbeitende

SIHOT-Lösung integriert nahtlos alle Geschäftsbereiche und sorgt daher für mehr Effizienz, Transparenz sowie Koordination. Große Veranstaltungen profitieren nun von optimaler Unterstützung.

Dank der Digitalisierung konnte das Best Western Plus Palatin Hotel Wiesloch nach der Implementierung des maßgeschneiderten Hotel- und Eventmanagementsystems der inhabergeführten Unternehmensgruppe SIHOT seine Betriebsabläufe effizienter gestalten und die Koordination zwischen den zahlreichen Abteilungen nahtlos verbessern. Das Kongresszentrum, Theater- und Kulturzentrum mit Hotel und gehobenem Restaurant, welches jährlich über 100.000 Gäste bewirtet, benötigte eine Lösung für das komplexe Management vielfältiger Veranstaltungen. Ziel war, den Arbeitsaufwand der Abteilungen zu minimieren und transparente und überflüssige Arbeitsprozesse abzuschaffen.

Da eine agile Plattform für eine Reihe komplexer Veranstaltungen und Konferenzen benötigt wurde, ist die SIHOT-Produktsuite mit ihrer vollständig integrierten und umfassenden Hotel- und Eventmanagement-Plattform seitens des Hotel Palatin gewählt worden. Diese erleichtert den Mitarbeitenden ihre Arbeit spürbar: Der gesamte Prozess vom Angebot bis zur Rechnungsstellung und eine automatische Verarbeitung von sämtlichen Informationen, die nun allen Abteilungen zentral zur Verfügung stehen. Neben mehr Effizienz im Betriebsalltag trägt die Integration der SIHOT-Lösungen aktiv zur Gästezufriedenheit bei, da das Kundenerlebnis des 134-Zimmer-Hotels so deutlich gesteigert wurde. Hierzu gehören digitaler Check-in und Self-Service-Optionen, ein schnellerer Service in der Gastronomie durch mobile Bestellungen sowie eine automatische Abrechnungsintegration.

„SIHOT ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Die Möglichkeiten, alle Funktionen zu nutzen, sind endlos“, so Matthias Eckstein, Hoteldirektor des Best Western Plus Palatin Hotels. „SIHOT bietet deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten. Da unsere einzelnen Abteilungen recht hohe Ansprüche haben, konnten wir bisher keinen geeigneten PMS-Partner finden – bis wir SIHOT entdeckten. Zum ersten Mal hatten wir das Gefühl, dass jeder das System genau auf seine Bedürfnisse zuschneiden kann.“

Das Palatin Hotel verwendet eine Kombination aus SIHOT-Produkten, darunter das Immobilienverwaltungssystem (SIHOT.PMS), das Kassensystem (SIHOT.POS), die Meeting- und Eventmanagementplattform (SIHOT.C&B), das Self-Service-Check-in-Terminal für Gäste (SIHOT.KIOSK) und die gästefreundliche Check-in-App (SIHOT.GO!).

Nicole Kowalski, Rezeptionsleiterin im Palatin Hotel, ergänzt: „Mit SIHOT.KIOSK können unsere Gäste einfach und selbstständig direkt am Terminal einchecken. Das ermöglicht alles von der Registrierung bis zur Zimmerkartencodierung. Auch die Bezahlung ist am Terminal oder über die mobile Gäste-App möglich. Dadurch konnten wir unseren Service deutlich steigern und unsere Prozesse optimieren.“

„Die Entscheidung des Palatin Hotels für SIHOT als neues PMS war von einem entscheidenden Faktor geprägt: der individuellen Anpassung. Angesichts der zahlreichen Abteilungen und der speziellen Anforderungen benötigte das Hotel eine Lösung, die sich flexibel an die Betriebsabläufe anpassen lässt. Nahezu jedes Produkt lässt sich individuell an die Bedürfnisse jeder Abteilung anpassen. Darüber hinaus ermöglicht unser System die nahtlose Integration verschiedener Bereiche wie Hotel, Restaurant, Parkhaus und Veranstaltungsmanagement. Das sorgt für mehr Effizienz und Umsatzgenerierung an jedem Kontaktpunkt“, fügt Carsten Wernet, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe SIHOT, hinzu.

Quelle Foto: Best Western Plus Palatin Hotel Wiesloch.

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



