Ein unvergleichliches Erlebnis – der beginnende Frühling im Breisgau.

Im malerischen Dreiländereck, wo Deutschland, Frankreich und die Schweiz aufeinandertreffen, entfaltet sich der Frühling mit all seinen Facetten. Ein paar Tage Osterurlaub wirken hier lange nach.

Umkirch, 12.05.2025 – Osterurlaub im Breisgau und Dreiländereck – der Geheimtipp für Kurzurlaub

Nach einem nicht enden wollenden Winter sehnen alle den Frühling herbei. Nirgendwo in Deutschland zeigt sich die herrliche Jahreszeit und das Frühlingserwachen so früh im Jahr und in so einzigartiger Weise wie im Südwesten der Republik zwischen dem südlichen Schwarzwald und dem Oberrhein. Das ist mehr als ein guter Grund, den Osterurlaub oder einen Wochenendtrip genau in dieser Region zu planen.

Einzigartige Naturerlebnisse im Breisgau am Kaiserstuhl

Der Himmel wölbt sich blau über dem Kaiserstuhl und das Markgräflerland. Schon im zeitigen Frühjahr blüht es, zwitschert es und summt es allerorten und die jungen Weinreben ranken sich dem Licht entgegen. Die einzigartige Region und Weingegend bietet sich bereits im März für spannende Frühlingswanderungen oder Radtouren durch den Kaiserstuhl und die Umgebung an. Zahlreiche erste Blüten säumen die alten und gut ausgeschilderte Weinbergs-, Wander- und Panoramawege mit Aussichten auf das Dreiländereck mit den Vogesen und dem Hochschwarzwald. Seltene Vögel wie der Kernbeißer rufen in die Weite.

Abwechslungsreich, erlebnisreich und entspannend

Die wunderschöne Kulturlandschaft hat tatsächlich nicht nur zauberhafte Natur, sondern auch jede Menge Kultur zu bieten. Die alte und südwestlichste deutsche Großstadt Freiburg mit ihrem fast schon mediterranen Klima und den malerischen Plätzen, Altstadtgassen, Wasserläufen, Bistros, Cafés, Straußenwirtschaften und originellen Geschäften bietet sich besonders für einen Besuch an. In der Hauptstadt des Schwarzwaldes wird der Frühlingsanfang ab März mit Frühlingsfesten, der Frühlingsmesse und einem wahren Blütenrausch gefeiert.

Einwohner und zahlreiche Besucher, vor allem aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich, können sich durchaus schon auf Temperaturen um die 20 Grad Celsius freuen. Auch die Abende sind bereits recht mild und laden zum Flanieren ein. Freiburg und sein Umland sind verkehrstechnisch perfekt angebunden.

Die Heuboden Hotels – der perfekte Ausgangspunkt und Rückzugsort

Zum Übernachten, Entspannen und Genießen finden sich in Umkirch nahe Freiburg mit dem Heuboden Hotel Landhaus Blum und dem Heuboden Hotel Heu-Loft zwei perfekte, komfortable Häuser, die den verschiedensten Ansprüchen, sei es in gastronomischer, erholsamer, sportlicher oder unterhaltsamer Hinsicht, gerecht werden. Hier wird das Frühlingserwachen zu einem Fest.

Ein paar Tage Osterurlaub – Energie für viele Monate

Für einen Osterurlaub oder ein Frühlingswochenende im Breisgau am Kaiserstuhl sollten Sie sich schon bald mit dem Hause Heuboden in Umkirch in Verbindung setzen, denn die beliebten und gepflegten Hotels in bester, landschaftlich attraktiver Lage nahe Freiburg sind bei Besuchern aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich gleichermaßen gefragt. Familiäre Gastfreundschaft sind hier ebenso garantiert wie ein Treffen mit interessanten Menschen von nah und fern. Sie werden kulinarisch verwöhnt, erleben jede Menge Abwechslung in den drei Heuboden-Dancing-Clubs und auch der „Europa Park“, Deutschlands größter Freizeitpark, ist nicht weit.

https://www.heuboden.de/

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

