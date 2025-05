Strategie neu denken: Murakamy präsentiert neues Strategie-Retreat-Programm

Murakamy stellt seinen neuen Strategieprozess vor – für Unternehmen, die Klarheit, Fokus und nachhaltige Entscheidungen in unsicheren Zeiten suchen.

Murakamy launcht neues Strategie-Retreat-Programm für zukunftsorientierte Unternehmensführung

Die Murakamy GmbH, bekannt für ihre Expertise in Vision, Strategie und OKR-Coaching, präsentiert ihr neues Strategie-Retreat-Programm. Dieses Programm hilft Unternehmen,in einem zunehmend komplexen und unsicheren wirtschaftlichen Umfeld klare strategische Entscheidungen zu treffen.

Strategieentwicklung mit Klarheit und Fokus

In einer Zeit, in der Unternehmen mehr denn je vor der Herausforderung stehen, knappe Ressourcen effektiv einzusetzen, bietet das Strategie-Retreat-Programm von Murakamy einen strukturierten Ansatz zur Entwicklung klarer und fokussierter Unternehmensstrategien. Durch die Kombination von sachlich-logischer Strategieentwicklung und menschlich-emotionaler Organisationsentwicklung ermöglicht das Programm Unternehmen, ihre Visionen in strategische Entscheidungen und konkrete Ziele zu überführen.

Der Murakamy-Ansatz: Plattformdenken statt klassischer Strategieansätze

Der Strategieprozess basiert auf dem Ansatz des Harvard Professors Felix Oberholzer-Gee, der Unternehmen als Plattform zwischen Kunden, Mitarbeitenden, Lieferanten und weiteren Stakeholdern betrachtet wird. Anstatt sich auf vage „strategische Handlungsfelder“ zu konzentrieren, werden die zentralen Erfolgstreiber des Unternehmens und deren Zusammenhänge identifiziert. Der Ansatz fördert ein tiefes Verständnis dafür, was den verschiedenen Stakeholdern wichtig ist, und ermöglicht hypothesenbasierte Entscheidungen über Ressourceneinsatz und strategische Prioritäten.

Strukturierter Prozess mit messbaren Ergebnissen

Das Strategie-Retreat-Programm umfasst mehrere Phasen:

Datenerhebung: Spezifische Datenerhebung auf Basis von Fragebögenund Interviews mit Stakeholdergruppen.

Datenstruktur: Entwicklung einer „Value Map“, in der die zentralen Werttreiber des Unternehmens visualisiert werden

Strategieentwicklung: Erarbeitung konkreter Strategien für die nächsten 18-24 Monate auf Basis der Value Map.

Integration: Ableitung von Objectives and Key Results (OKRs) zur Operationalisierung der entwickelten Strategien.

Dieser strukturierte Prozess liefert innerhalb weniger Wochen umsetzbare Ergebnisse, darunter eine klare Standortbestimmung des Unternehmens, Definition potenzieller Szenarien mit Chancen und Risiken sowie die Entwicklung zentraler Strategien als Basis für zukünftige Ziele.

Wann ist ein Strategie-Retreat sinnvoll?

Ein Strategie-Retreat kann besonders wertvoll sein, wenn:

Ziele wiederholt nicht erreicht werden und Ressourcen auf zu viele Themen verteilt sind.

Strategische Ziele hauptsächlich aus Finanzkennzahlen bestehen, mit denen außer dem Management niemand etwas anfangen kann.

Mitarbeitende Unklarheit über die strategische Ausrichtung des Unternehmens äußern.

Bestehende Strategien keine klare Orientierung für den Ressourceneinsatz bieten.

In solchen Situationen bietet das Strategie-Retreat-Programm von Murakamy die Möglichkeit, grundlegende strategische Fragen zu klären und eine klare Richtung für die Zukunft zu definieren.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung für das Strategie-Retreat-Programm besuchen Sie gerne die Website: https://murakamy.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Murakamy GmbH

Herr Marco Alberti

Ludwig-Ganghofer-Straße 27

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 08921543233

web ..: https://murakamy.com

email : hello@murakamy.com

Die Murakamy GmbH mit Sitz in Grünwald bei München ist spezialisiert auf die Entwicklung von Visionen, Strategien und die Implementierung des OKR-Frameworks (Objectives and Key Results). Als Unternehmer, die anderen Unternehmern helfen, bietet Murakamy praxisnahe Beratung und Coaching, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ziele klar zu definieren und effektiv umzusetzen.

