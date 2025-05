Giant Mining durchteuft eine mittels ExploreTech-Software prognostizierte Mineralisierung und liefert damit Hinweis auf möglichen Ausläufer oder Neuentdeckung auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill, Nevada

VANCOUVER, BC – 12. Mai 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (CSE:BFG.WT.A) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, das folgende Update zu Bohrloch MHB-36 (MHB-36) bekannt zu geben. MHB-36 ist das fünfte und letzte Bohrloch, das im Rahmen des laufenden Diamantkernbohrprogramms 2025 (das Kernprogramm) auf der Porphyr-Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County in Nevada absolviert wird. Die Bohrung wurde bei 1100 Fuß (335,3 m) abgeschlossen. Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass ein weiteres Bohrprogramm bei Majuba Hill bereits vollständig finanziert ist.

Es sei hier darauf hingewiesen, dass die strategische Planung des Bohrlochs MHB-36 von der Firma Exploration Technologies, Inc. (ExploreTech) unter Einsatz deren probabilistischer, KI-gesteuerter geophysikalischer Modellierung erfolgte, mit der das Unternehmen seine Zielfindungskompetenzen für diese Phase des Programms deutlich verbessern konnte. Mit der Software von ExploreTech wird die Bohrzielsuche automatisch optimiert. Unternehmen sind so in der Lage, intelligentere, raschere und kostengünstigere Bohrentscheidungen zu treffen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79578/2025_05_12_BFG_Giant_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: 3D-Modell von Majuba Hill mit den fünf Bohrstellen und den zusammengefassten Ergebnissen für Bohrloch MHB-36. Rechts: Bohrdiagramm mit Bohrergebnissen und ExploreTech-Prognose. Dargestellt wird die Wahrscheinlichkeit der Auffindung einer Sulfidmineralisierung und die wahre Durchschneidung (grau gestrichelt).

In Bohrloch MHB-36 wurde eine sichtbare Kupferkiesmineralisierung mit Versprengungen und Erzgängen innerhalb der angepeilten Brekzienzone durchörtert, die in einer Bohrlochtiefe von 650 Fuß (198 m) beginnt. Die Mineralisierung wurde mit Unterbrechungen über eine Tiefe von 905 Fuß (274,32 m) hinaus beobachtet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79578/2025_05_12_BFG_Giant_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: MHB-36/935 Fuß (285 m). Intrusion mit Kupferkiesversprengungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79578/2025_05_12_BFG_Giant_DE_PRcom.003.png

Abbildung 3: MHB-36/ 795 Fuß (242,3 m). Auld Lang Syne-Metasedimente mit Hornfelsalterierung und Kupferkiesmineralisierung in Bohrkernbehälter sowie in Nahansicht.

Wie in der Pressemeldung vom 9. Mai 2025 berichtet, zielte das fünfte Bohrloch ursprünglich auf eine Tiefe von 1.000 Fuß (305 m) ab, mit einer Neigung von 70° sowie einem Azimut von 220°. Das Bohrloch wurde von ExploreTech unter Verwendung des firmeneigenen KI-gestützten geophysikalischen Modellierungssystems identifiziert, um eine Resistivitätsanomalie mit hohem Potenzial ins Visier zu nehmen, die im südlichen Sektor des Projektgebiets abgegrenzt wurde. Nach Abschluss dieser fünf Bohrlöcher hat das Unternehmen Explorations- und Erschließungsbohrungen über insgesamt mehr als 88.000 Fuß (26.822 m) niedergebracht; damit kann der geologische und geophysikalische Datensatz zur Verfeinerung des Lagerstättenmodells und zur Unterstützung der anschließenden Ressourcenschätzung deutlich verbessert werden.

Die Durchschneidung der angepeilten Mineralisierung, wie von ExploreTechs KI-gestützter geophysikalischer Modellierung prognostiziert, bildet eine wichtige Grundlage für die Optimierung des Designs der nachfolgenden Bohrprogramme des Unternehmens, die für 2025, 2026 und Folgejahre geplant sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79578/2025_05_12_BFG_Giant_DE_PRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Standort der KI-gestützten Bohrzielsuche für Bohrloch MHB-36, geplant durch ExploreTech.

David Greenway, CEO von Giant Mining, erklärt: Wir befinden uns bereits in der Zukunft. Mit der hochmodernen KI-Technologie von ExploreTech und dem Know-how unseres Technikteams können wir von Giant Mining den Explorationsansatz bei Majuba Hill völlig neu gestalten und dort unser Potenzial bestmöglich ausschöpfen. Die KI-Modelle haben eine Mineralisierung ab einer Tiefe zwischen 600 und 700 Fuß prognostiziert und unser Team hat die Zielzone innerhalb von nur 50 Fuß dieses prognostizierten Bereichs durchteuft. Das ist ein hervorragender Erfolgsnachweis für diese Technologie. Die Künstliche Intelligenz wird die Zukunft der Mineralexploration und der Lagerstättenerschließung grundlegend verändern, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Wir sind stolz darauf, bei diesem Wandel eine Vorreiterrolle einzunehmen und heute in Innovationen zu investieren, die den Erfolg bei Majuba Hill bis zum Jahr 2026 und weit darüber hinaus vorantreiben werden.

Das Hauptziel des Kernbohrprogramms besteht darin, die bekannten Zonen der Kupfermineralisierung bei Majuba Hill zu erweitern und das Projekt in Richtung einer neuen Mineralressourcenschätzung (MRE) weiterzuentwickeln.

Tyler Hall, Mitbegründer und President von ExploreTech, meint dazu: Wir sind von diesen Bohrergebnissen begeistert; die Beschaffenheit dieser neuen Sulfidzone könnte die Brekzienzone oberhalb mit einer ausgedehnten Mineralisierung vom Porphyrtyp unterhalb verbinden. Dieses Step-out-Bohrloch erweitert das Potenzial auf Majuba. Darüber hinaus haben die Bohrempfehlungen von ExploreTech mit diesen Ergebnissen in 7 von 7 Fällen den Ursprung der geophysikalischen Anomalien korrekt durchteuft. Erstmals können wir die Ergebnisse aus der Praxis mit der breiten Öffentlichkeit teilen. Wir haben wiederholt beobachtet, dass unsere Inverter- und Driller-Tools, die auf der ExploreTech Engine aufbauen, die Auswertungszeiten und die Bohrgenauigkeit bei verschiedenen Lagerstättentypen und mit verschiedenen geophysikalischen Methoden verbessern. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Giant Mining hat nicht nur eine bemerkenswerte Präzision bei der Lokalisierung der Mineralisierungen ermöglicht, sondern schafft auch die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Optimierung im Zuge der Einbindung weiterer Bohrdaten. Wir sind stolz darauf, Giant Mining beim weiteren Ausbau des Projekts Majuba Hill bis ins Jahr 2026 und Folgejahre zu unterstützen, und freuen uns auf die Entdeckungen, die noch vor uns liegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79578/2025_05_12_BFG_Giant_DE_PRcom.005.png

Abbildung 5: Aktuelle und geplante Standorte der Bohrlöcher 2025 auf Majuba Hill

Über Exploration Technologies Inc.

Der KI-Ansatz von ExploreTech verwendet Inverter und Driller, zwei APIs, die auf dem Cloud-Computing-Orchestrierungssystem The ExploreTech Engine aufbauen. Inverter wurde speziell für die Kombination von Oberflächengeologie und Bohrergebnissen mit der rechenintensiven Modellierung vorhandener geophysikalischer Datensätze entwickelt, um das Targeting der abgedeckten Ziele zu optimieren. Ein Bohrer wird die Bohrrichtung (Trajektorie) bestimmen, um diese Bereiche (Cluster) möglichst effektiv zu durchschneiden.

ExploreTech kombiniert zunächst das geologische Konzept mit der geophysikalischen KI-Simulation, um zu ermitteln und zu lokalisieren, wo sich der Ursprung einer geophysikalischen Anomalie tatsächlich befindet. Dazu werden Tausende von möglichen Erklärungen (Modelle) für die an der Oberfläche gemessenen Anomalien getestet und nur diejenigen ausgewählt, die der realen Geophysik am nächsten kommen. Die ausgewählten Modelle mit den kombinierten geologischen und geophysikalischen Daten gruppieren sich um den wahrscheinlichsten Standort der Anomalie. Das Programm wertet dann die Cluster in drei Dimensionen aus, um die optimale Bohrtrajektorie zu bestimmen, mit der möglichst viele Zielanomalien durchörtert werden können. Der gesamte Prozess kann dann wiederholt werden, wenn Bohrergebnisse für bestimmte Ziele oder zusätzliche geophysikalische Messungen neue Informationen liefern, die eine bessere Ausrichtung auf die am stärksten mineralisierten Bereiche eines bestimmten Erzsystems ermöglichen. Dieser Einsatz von KI zur Auffindung und Bestätigung von Zielanomalien in bestehenden geophysikalischen Datensätzen ist für die Exploration ein enorm wichtiges neues Tool und wurde bereits in mehreren Fällen angewandt. Einige Beispiele sind unter www.exploretech.ai zu sehen.

Das Unternehmen wird im Zuge des Bohrprogramms regelmäßig über die Fortschritte berichten, unter anderem Untersuchungsergebnisse, geologische Beobachtungen und bedeutende Entwicklungen, die sich während der Bohrungen ergeben. Diese aktuellen Meldungen werden die Aktionäre über die Fortschritte des Projekts Majuba Hill und sein Potenzial zur Unterstützung einer zukünftigen Ressourcenschätzung auf dem Laufenden halten.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage

des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen)

nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von der

Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in

westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden

Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits

über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was

im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen

ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 88.795 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von

12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen

Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für die Bohrkampagne 2025 ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

www.giantminingcorp.com

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79578/2025_05_12_BFG_Giant_DE_PRcom.007.png

