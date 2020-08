Konfigurator Fertiggaragen

Sie möchten sich eine Fertiggarage zulegen und haben bereits Vorstellungen davon, wie diese in Sachen Optik und Ausstattung aussehen soll?

Wunderbar, dann können Sie Ihre Wünsche direkt in unseren praktischen Fertiggaragen-Konfigurator-Tools eingeben.

Mit unserem Konfigurator erhalten Sie schnell ein passendes Angebot in Sachen Fertiggarage, das selbstverständlich voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist. So müssen Sie unseren Berater vor Ort nicht mehr umständlich Ihre Vorstellungen in Sachen Fertiggarage vermitteln, denn die wichtigsten Eckpunkte haben Sie ja bereits zuvor mithilfe des Konfigurator an uns übermittelt.

Der Betonfertiggaragen-Konfigurator führt Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Eckpunkte in Sachen Bau der Fertiggarage. So können Sie ein individuelles Garagenkonzept wählen, das ganz persönlich auf Ihre optischen und funktionellen Wünsche hin abgestimmt ist. Die Bedienung sowie die erfragten Eigenschaften der gewünschten Fertiggarage sind selbsterklärend.

So können Sie beispielsweise auswählen, welche Dimensionen die fertige Garage haben soll und ob Sie eine Einzel- oder Doppelgarage wünschen. Selbstverständlich können Sie auch weitere optionale Wünsche direkt im Konfigurator eingeben. Mit nur wenigen Klicks können Sie uns im Konfigurator mitteilen, welche Wünsche und Vorstellungen Sie in puncto Fertiggarage haben.

Sobald Sie alle relevanten Daten und eine Kontaktmöglichkeit eingegeben haben, werden Sie von uns zurückgerufen. Bei diesem Telefonat können wir mit Ihnen weitere Details besprechen. Nachdem Sie uns Ihre Wünsche mitgeteilt und wir diese mit Ihnen besprochen haben, können wir Ihnen ein konkretes Angebot erstellen. All dies geschieht in der Regel innerhalb weniger Werktage.

