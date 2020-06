Fertiggaragen aus Beton für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Fertiggaragen von Grötz eignen sich nicht nur als hervorragender Schutz für das wertvolle Fahrzeug, sondern lassen sich auf Wunsch auch als Abstellmöglichkeit nutzen.

Fertiggaragen, ganz gleich in welcher Form bzw. Ausführung, dienen in erster Linie als überdachte und abschließbare Unterstellmöglichkeit für Autos, Motorrad und andere Fahrzeuge. Eine Fertiggarage bietet Schutz für das Fahrzeug vor widrigen Wettereinflüssen, insbesondere vor Hagel oder Schnee und Eis, sowie Schäden durch herabfallende Äste. Ein lästiges Entfernen von Schnee im Winter oder Blütenstaub in den Frühlingsmonaten entfällt, wenn das Fahrzeug einen sicheren Stammplatz in der Garage hat. Auch werden Besuche in der Waschanlage seltener nötig sein, bietet eine Garage doch ebenso Schutz vor Verschmutzung. Nicht zuletzt macht es eine Garage auch Langfingern deutlich schwieriger, das Fahrzeug zu stehlen und auch vor Vandalismus muss der Fahrzeugbesitzer keine Sorge haben, wenn das Auto in der eigenen Garage abgestellt wird.

Neben einem sicheren Ort für das Fahrzeug lässt sich eine Fertiggarage – abhängig von den jeweiligen Dimensionen – aber auch für zahlreiche andere Zwecke nutzen. In einer Fertiggarage finden beispielsweise Fahrzeugzubehör, Werkzeuge und Gartengeräte einen sicheren Platz. Wie viel zusätzlicher Stauraum die Garage bieten soll, können Sie bereits beim Kauf selbst entscheiden. Fertiggaragen werden von Grötz in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten. So sind beispielsweise Garagen in Hanglage ebenso denkbar wie geräumige Doppelgaragen. In einer solchen Doppelgarage kann beispielsweise ein Fahrzeug abgestellt werden, während sich der zweite Garagenteil dann als kleine Werkstatt nutzen lässt. Ihre Fertiggarage von Grötz kann sich also in Sachen Funktionalität und Aussehen ganz Ihren Wünschen und der bestehenden Immobilie anpassen.

