Seitenkanalverdichter – einfach finden – der SKV-Konfigurator der SKVTechnik

Die neuen Entwicklungen in der Verfeinerung der Suche nach Seitenkanalverdichtern beschreibt heute SKVTechnik. Die Suche wird einfacher durch ein Konzept der die Suche auf einer einzigen Seite.

Der neue SKV – Konfigurator ist unter der Internetadresse http://www.skvent.de erreichbar. Der Clou ist, dass sich der gesamte Auswahlprozess eines Seitenkanalverdichters auf einer einzigen Internetseite abspielt.

Der Kunde wird mit einer aufgeräumten Benutzeroberfläche empfangen. SKVTechnik setzt bei diesem neuen Internetauftritt auf Einfachheit. Dies gilt für Auftritt und Anwendung.

Der Anwender muss natürlich immer noch alle notwendigen Angaben für die erfolgreiche Suche machen. Die notwendigen Angaben sind jedoch nur einmal notwendig. Dabei erleichtert der Suchalgorithmus Kunden die Auswahl auch den Findeergebnissen erheblich. Was ist also neu?

Alles auf einer Seite:

Zunächst entscheidet sich der Kunde für eine Suchstrategie. Entweder er sucht nach Maximalwerten im Volumen und Druckbereich oder er sucht nach sogenannten Arbeitspunkten.

Als zweiten Schritt stellt Kunde über Schieberegler sein individuelles Volumen – Druck – Verhältnis ein. Zusätzlich kann Kunde nach verschiedenen Netzfrequenzen, nach verschiedenen Motortypen (Normalstrom oder Drehstrom) suchen. Außerdem kann Kunde nach Verdichtern oder nach Vakuumpumpen suchen.

In der Zusammenfassung werden die von Kunden ausgewählten Suchwerte sofort auf der gleichen Seite in der Findeliste dargestellt. Diese Darstellung findet on-the-fly statt. Kunden sehen hier die Maschinendaten, den Link zum Shop, das Maschinendatenblatt und ihren Nettoeinkaufspreis.

Im Maschinendatenblatt kann der Interessent jetzt die Einsatzfähigkeit der vorgeschlagenen Maschine mit seinen Einsatzbedingungen nocheinmal abgleichen. Im Shoplink kann der Interessent auf die jeweilige Kaufseite gelangen.

Es ist natürlich auch die Anfragemöglichkeit an SKVTechnik dargestellt. Im unteren Bereich der Seite finden Kunden zwei Anfragebuttons. Einmal die Anfrage mit den oben eingegebenen Maschinendaten. Im zweiten Button kann der Kunde auch allgemeine Anfragen an SKVTechnik stellen.

Neuigkeiten der Woche: ein mittlerer Verdichter mit gutem Prei-Leistungs-Verhältnis:

Die Maschine S4-1- 210 m3/h |1,5 kW |+190(mbar) /-200(mbar) |3-phases . Dieser Verdichter wird von einem namhaften deutschen Hersteller gefertigt und vornehmlich in industrieellen Anwendungen eingesetzt. SKVTechnik bietet dieses Gerät in 1,1kW, 1,5kW und in 2,2kW Ausstattung an. Der Seitenkanalverdichter kann durch seine Motorcharakteristik im 50 Herzbetrieb bei 230/400 Volt und im 60 Herzbetrieb bei 277/480 Volt betrieben werden. Im Überdruck erzeugt er 170 mbar bis 270 mbar, je nach Leistung. Im Unterdruck erzeugt er 170 mbar bis 220 mbar, auch je nach Leistung. Der Schalldruckpegel von 64 dB(A) kann durch anschließbare Zusatzschalldämpfer noch einmal um gefühlte 10% gemindert werden.

Wenn Kunden das Gerät an vorhandene Installationen anschließen wollen, finden sie an der Saug- und an der Druckseite jeweils ein G 2″ Standardinnengewinde.

Die Firma SKVTechnik handelt mit der gesamten Palette von Seitenkanalverdichtern incl. typischem Zubehör. Zubehör können Ansaugfilter, Anschlussstücken, Ansaugventile aber auch Druckventile, Rohrschalldämpfer oder Luftmesser bzw. Luftklingen sein. Zubehör verkauft SKVTechnik nur bei Kauf einer oder mehrerer Seitenkanalverdichtern. Maschinen von 0,18 kW bis 25,5 kW haben Schallemissionswerte von ca. 50 db(A) bis ca. 90 dB(A). Für alle Maschinen sind ebenfalls Schallschutzhauben erhältlich.

Die Lieferzeit in Deutschland beträgt derzeit 1-2 Wochen. Mit Transportkosten um die 30 EUR müssen Kunden in Deutschland rechnen. Kunden im europäischen Ausland zahlen einen geringen Aufschlag. Ausländische Kunden sollten bei einer Anschaffung kurz Kontakt mit SKVTechik aufnehmen, um Fehlbestellungen zu vermeiden.

Pressekontakt:

SKVTechnik

Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Tel. 0172 7799600

Unternehmensprofil

