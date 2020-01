Der Dubbeglas Shop in Meckenheim

Für alle Dubbe Fans bietet der Dubbeglas Shop in Meckenheim eine sehr große Auswahl an Dubbegläsern und Pfalz Geschenkartikeln. Die Schorlegläser gibt es in verschiedenen Farben oder bedruckt mit lust

Die Pfälzer Geschenkartikel bieten eine orignelle Auswahl an lokalen Produkten, wie z.B. die Dubbeglas Windlichter aus Papier oder Metall. Die handgefertigten Dubbe Teelichthalter aus Eichenholz gibt es in verschiedenen Größen, von Mini bis zur 0,5 Liter Schoppengröße. Es gibt auch Schlüsselanhänger, Ketten und Pins mit den beliebten Dubben.

Die Dubbeglashalter sind sehr nützlich, wenn man sein Glas nicht die ganze Zeit in der Hand halten möchte, z.B auf Weinfesten, Umzügen oder andern Festen. Einfach den Schorlehalter umhängen und das Glas reinstellen. Die Halter gibt es in vielen verschiedenen Farben und bedruckt mit Pfälzer Sprüchen wie: „Schorle Queen“, „I love Schorle“ oder „100% Pälzer“.

Neu im Sortiment sind die Riesling- und Spätburgunderseifen der Seifenmanufaktur Klar. Die anti-oxidative Wirkung der Weintraube lässt die Haut strahlen und bietet ein besonders Wascherlebnis. Die Seifen sind auf Basis rein pflanzlicher Öle und aus kontrolliert biologischem Anbau.

Kunden können die Artikel unter www.dubbeglas.shop bestellen und sich die Bestellung dann klimaneutral mit DHL GoGreen nach Hause liefern lassen. Die Lieferzeit beträgt 1 bis 2 Werktage. Eine Bezahlung ist im Onlineshop per Vorkasse oder mit Paypal möglich.

Die Artikel können auch telfonisch unter Tel. (06326) 393500 bestellt und dann im Laden in Meckenheim abgeholt werden. Ein Kundenparkplatz befindet sich direkt vor der Tür. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr, am Mittwoch und Samstag nur vormittags von 9.00 bis 12.00 Uhr. Im Laden kann Bar oder mit EC Karte bezahlt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dubbeglas Shop

Herr Robert Hohmann

Steingasse 13

67149 Meckenheim

Deutschland

fon ..: 06326 393500

web ..: http://www.dubbeglas.shop

email : info@dubbeglas.shop

Dubbeglas Shop

Farbige Dubbegläser und Pfalz Geschenkartikel

Onlineshop und Laden in Meckenheim seit 1996



Pressekontakt:

Dubbeglas Shop

Herr Robert Hohmann

Steingasse 13

67149 Meckenheim

fon ..: 06326 393500

web ..: http://www.dubbeglas.shop

email : info@dubbeglas.shop

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TerraX gibt den Start des Bohrprogramms 2020 auf Goldprojekt Yellowknife bekannt Seitenkanalverdichter – einfach finden – der SKV-Konfigurator der SKVTechnik