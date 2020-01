Der Pfälzer Dubbeglas Shop Pfaelzisch.com – Ein Familienunternehmen mit eigener Produktion

Kirchheimbolanden, den 15.01.2020. Ab sofort bietet der Dubbeglas Shop die originalen Dubbeglas-Artikel für Kenner und Liebhaber. Das Besondere ist die eigene Produktion im Familienunternehmen.

Dubbegläser werden von den Familienunternehmen graviert und bedruckt, sowohl große Stückzahlen für Unternehmen oder Vereine mit deren Logo. Die Öffnungszeiten sind besucherfreundlich und der Dubbeglas Shop selbst gemütlich und einladend gestaltet. Auch Textilien (Pfalz T-Shirts) werden von dem Familienunternehmen selbst bedruckt und versendet, nicht nur mit lustigen Sprüchen, sondern auch für Unternehmen und Vereine bedrucken die Pfälzer Textilien.

Der Name Dubbeglas lässt bereits vermuten, dass in diesem Shop in erster Linie Produkte der begehrten Dubben erhältlich sind. Zu finden sind Gläser, Becher, Tassen und vieles mehr. Das ist längst nicht alles, denn in Kirchheimbolanden lassen sich auch ganz besondere Dubbe-Artikel finden, wie Dubbegläser vom 1 FC Kaiserslautern, Dubbetassen oder mundgeblasenes Dubbeglas. Er verleiht behagliche Wärme und wird schnell zum Highlight des Zimmers. Bei Frauen sehr begehrt ist der Schmuck mit Anhänger, die wie Dubbegläser aussehen. Auf diese Weise hat der Liebhaber nicht nur Dubbe zu Hause, sondern immer bei sich. Aber auch Schlüsselanhänger oder Ohrringe sind in Form des Dubbeglases sehr begehrt. Alle Artikel sind in vielen verschiedenen Farben und Formen erhältlich.

Natürlich soll auch das männliche Geschlecht bei Dubbe in nichts nachstehen. So bietet die Firma Schoppengläser in vielen Varianten zur Auswahl. Der passende Glashalter mit Pfälzer Sprüchen rundet das perfekte Design ab. Mit solchen Geschenk kann jeder ein außergewöhnliches Souvenir überreichen. Im Dubbeglas Shop in Kirchheimbolanden kommt jeder Gast auf seine Kosten und wir mit Sicherheit das Passende für sich oder als Geschenkidee finden. Jeder kann ein kleines Stück Pfalz mit nach Hause nehmen. Der Dubbeglas Shop hat montags bis freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

