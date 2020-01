Ein eigener Achtformpool – der Traum im Garten

Ein Achtformpool ist eine besonders edle Wahl, wenn es um einen eigenen Swimmingpool im Garten geht. Durch die Wahl dieser Form zeigt man deutlich seinen besonderen, individuellen Stil.

Mörlenbach, 09.01.2020 – Mit Mister Pool zum Traumpool im eigenen Garten

Mister Pool ist einer der führenden Anbieter von Pools und passendem Zubehör. In den letzten Jahren hat sich ein besonderes Modell an die Spitze gekämpft: der Achtformpool. Wie der Name bereits sagt, handelt es sich um einen Pool in Form einer Acht oder des Unendlichkeitszeichens. Die zwei runden Becken, verbunden an der dünnsten Stelle des Kreises, machen den Achtformpool zum Hingucker. Natürlich hat Mister Pool die Schwimmbecken in etlichen Größen, Ausführungen und Formen im Angebot.

Was ist ein Achtformpool?

Die große Besonderheit an einem Achtformpool ist dessen Optik. Ein normaler Pool ist entweder rund oder viereckig. Der Achtformpool verbindet eine harmonische Form mit genügend Platz zum Schwimmen, Bahnen ziehen oder Planschen. Zu erwähnen ist, dass Sie den außergewöhnlichen Pool in drei unterschiedlichen Ausführungen vorfinden. Der freistehende Achtformpool ist hervorragend für große Grünflächen.

Wünschen Sie sich einen eleganteren Look, entscheiden Sie sich für den versenkten Pool. Er schließt mit dem Boden ab und ist daher auch ideal, wenn Sie Rutschen oder Springbretter anbringen möchten. Die letzte Form ist ein teilversenktes Schwimmbecken. Er ist nicht komplett in den Boden eingelassen, was für mehr Sicherheit bei Haustieren oder Kindern sorgt. Zugleich verdeckt er nicht die Sicht in den Garten. Welche Form Ihnen zusagt, bleibt Ihrem Geschmack überlassen. Am Ende können Sie sich für den Selbstaufbau oder den Aufbau durch den Anbieter entscheiden. Es liegt eine detaillierte Anleitung vor, wenn Sie selbst zur Tat schreiten wollen.

Ihr Partner in Sachen Swimmingpools

Mister Pool ist eine der besten Adressen, wenn Sie sich ein hochwertiges Schwimmbecken wünschen. Darunter fallen nicht nur Achtformpools, sondern auch alle anderen Arten von Schwimmbecken. Besonders, wenn Sie Mister Pool mit anderen Anbietern vergleichen, wie beispielsweise einem Schwimmbecken aus dem Baumarkt oder aus Kaufhäusern, bemerken Sie den Unterschied. In erster Linie verkauft Mister Pool nicht nur Schwimmbecken, sondern jene werden in eigener Produktion hergestellt. Dadurch erhalten Sie mehr Flexibilität. Selbst Sondermaße sind in diesem Zusammenhang kein Problem. Darüber hinaus ist die Auswahl bei Mister Pool gigantisch.

Es gibt nicht nur etliche Achtformpools, sondern auch andere Angebote. Darunter sowohl Edelstahl- als auch Aluminiumpools. Das Herzstück ist aber die umfangreiche und persönliche Beratung. Kein Kunde von Mister Pool wird wie ein anderer behandelt. Die Mitarbeiter gehen auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Dabei hilft das Team bei der Planung, Auswahl, dem späteren Aufbau und der Pflege.

Melden Sie sich noch heute

Interessieren Sie sich für einen Pool oder Ihre Neugierde wurde geweckt, melden Sie sich beim führenden Anbieter von Schwimmbecken: Mister Pool. Dank seines umfangreichen Wissens und der fachlichen Kompetenz finden Sie mit Sicherheit den perfekten Achtformpool. Hier geht es direkt zur entsprechenden Webseite: https://www.mister-pool.de/achtformpool/

