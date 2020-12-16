Modulares Licht, smart gesteuert: Novarail bringt flexibel konfigurierbare LED-Schienen in Wohnräume

Ob Homeoffice, Küche, Flur oder professionelle Arbeitsumgebung: Anforderungen an Beleuchtung ändern sich oft mit der Nutzung eines Raums. Genau hier setzt das Novarail LED-Schienensystem an.

Glatten, 19. März 2026 – Novarail rückt sein modular aufgebautes LED-Schienensystem für Wohn- und Arbeitsräume in den Fokus. Das System lässt sich individuell zusammenstellen und bei Bedarf erweitern – von Schienen und Verbindungsstücken über Leuchten bis hin zu Erweiterungsmodulen. Zusätzlich setzt Novarail auf komfortable Steuerung per Smart Life App inklusive Szenen, Dimmung und Farbsteuerung sowie auf Sprachsteuerung via Alexa. Ziel ist eine Lichtlösung, die Flexibilität in der Planung mit einfacher Bedienbarkeit verbindet und zugleich einen Anspruch an Lichtqualität erfüllt (CRI 97).

Planen, kombinieren, erweitern: Licht wird zur Konfiguration

Ob Homeoffice, Küche, Flur oder professionelle Arbeitsumgebung: Anforderungen an Beleuchtung ändern sich oft mit der Nutzung eines Raums. Genau hier setzt das Novarail LED-Schienensystem an. Durch den modularen Aufbau entsteht ein Konzept, das sich schrittweise aufbauen lässt und nicht als starre Einzellösung gedacht ist. Schienen, Verbindungsstücke und Beleuchtungselemente werden so kombiniert, dass die Installation an räumliche Gegebenheiten und gewünschte Lichtzonen angepasst werden kann.

Dabei steht der praktische Nutzen im Vordergrund: Nutzer konfigurieren das System passend zu ihrer Raumaufteilung und können es später erweitern, wenn sich Anforderungen verändern – etwa wenn aus einem Wohnbereich ein Arbeitsbereich wird oder zusätzliche Beleuchtungspunkte benötigt werden. Das reduziert den Planungsdruck auf den „perfekten“ Erstaufbau und eröffnet Spielraum für Anpassungen im laufenden Betrieb.

Ein zentrales Merkmal ist der Fokus auf Lichtqualität. Mit einem Farbwiedergabeindex von CRI 97 adressiert Novarail Anwendungen, bei denen eine natürliche Farbwiedergabe wichtig ist – beispielsweise in Arbeitsbereichen, in denen Materialien, Oberflächen oder Farben zuverlässig beurteilt werden sollen.

„Wir sehen Beleuchtung als etwas, das mit dem Raum mitwachsen muss – deshalb setzen wir auf ein System, das sich konfigurieren und erweitern lässt, ohne den Bedienkomfort zu verkomplizieren“, sagt Aleksej Heidt von der PluginEnergy GmbH.

Steuerung per App und Stimme: Szenen, Dimmung und Farbsteuerung

Neben der modularen Hardware rückt Novarail die smarten Steuerungsfunktionen in den Mittelpunkt. Über die Smart Life App lassen sich Lichtszenen erstellen und abrufen, die Beleuchtung dimmen und – je nach eingesetzten Komponenten – die Farbe steuern. So können Nutzer beispielsweise zwischen konzentriertem Arbeitslicht, neutraler Grundbeleuchtung und einer stimmungsvolleren Szene wechseln, ohne an einzelnen Leuchten Einstellungen vornehmen zu müssen.

Ergänzend zur App unterstützt Novarail die Sprachsteuerung via Alexa. Damit wird Lichtsteuerung auch dann zugänglich, wenn gerade keine Hand frei ist – etwa beim Kochen, beim Wechsel zwischen Arbeitsplätzen oder in Besprechungssituationen. Der PR-Anlass stellt damit den Nutzen „Flexibilität plus Bedienkomfort“ heraus: ein Schienensystem, das sich nicht nur anpassen lässt, sondern sich im Alltag schnell und unkompliziert bedienen lässt.

„Szenen und Sprachsteuerung machen aus Technik eine Alltagshilfe: Ein Kommando oder ein Fingertipp reicht, und die Beleuchtung passt zur Situation“, sagt Aleksej Heidt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PluginEnergy GmbH

Herr Peter Boos

Hinter der Kirche 16

72293 Glatten

Deutschland

fon ..: 074439699965

web ..: https://novarail.eu

email : hello@novarail.eu

Die PluginEnergy GmbH mit Sitz in Glatten (Deutschland) entwickelt und vertreibt Lösungen rund um moderne Energie- und Gebäudetechnik. Das Unternehmen fokussiert sich auf praxisorientierte Produkte, die Installation, Konfiguration und Bedienung vereinfachen – sowohl für private Anwender als auch für professionelle Einsatzbereiche. Geschäftsführer ist Aleksej Heidt.

Pressekontakt:

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