    BildBerlin / Deutschland, 26. September 2025 – Die neu gegründete deutsche Lichttechnik-Marke Novarail hat in einem unabhängigen Test des Fachportals Home&Smart herausragend abgeschnitten: Mit einer Gesamtbewertung von 95/100 Punkten erhielt das modulare LED-Schienensystem das Testurteil „sehr gut“

    Hintergrund & Testaufbau

    Für den Test stellte Home&Smart ein komplettes Beleuchtungssystem für Büroräume bereit, bestehend aus: Transformator, zwei 2-Meter-Schienen, Spotlights, Hängelampe, Akzent- und Flutlicht. Die Installation erfolgte durch Testredakteure und beinhaltete die Montage der Schienen, die Verkabelung zum Transformator sowie das Einclipsen der Leuchten in das System. Anschließend wurde die Steuerung per App (via Tuya-Gateway) getestet und das Lichtverhalten beurteilt.

    Testergebnisse im Überblick

    Lichtqualität & Farbdarstellung
    Ein zentrales Kriterium war der CRI-Wert (Color Rendering Index). Während viele LEDs üblicherweise Werte zwischen 80 und 90 erreichen, erzielte das Novarail-System einen CRI von 97 – ein Indiz für nahezu tageslichtähnliche Farbdarstellung. Die Redaktion hebt hervor, dass sich dies auch im Praxisbetrieb bemerkbar mache – Farben wirken natürlicher, das Licht angenehmer.

    Flexibilität & Anpassbarkeit
    Das modulare System erlaubt eine individuelle Konfiguration über einen Online-Konfigurator. Verschiedene Leuchtentypen (Spots, Hängelampen, Akzent- oder Flutlicht) lassen sich einfach kombinieren und umpositionieren. Die App-Steuerung erlaubt fein abgestimmte Einstellungen von Farbtemperatur und Helligkeit.

    Stärken & Schwächen laut Testbericht

    KategorieBewertung / BeobachtungLichtqualität / FarbwiedergabeHöchstes Lob dank CRI 97, fast tageslichtähnlich Flexibilität / ModularitätSehr gute Anpassungsmöglichkeiten via Online-KonfiguratorBedienung & AppIntuitiv bedienbar, stabile Steuerung, Smart-Home-Integration möglichMontage & InstallationAnspruchsvoll für Laien, erfordert GeschickKostenEtwas höher, jedoch gerechtfertigt durch PremiumklasseGesamturteilSehr gut (95/100 Punkten) mit klarer Kaufempfehlung

    Zitat aus dem Test

    _“Besonders die außergewöhnlich hohe Lichtqualität mit einem CRI-Wert von 97 überzeugte im Test, da die LEDs nahezu tageslichtähnliche Bedingungen schaffen und so für eine natürliche, angenehme Atmosphäre sorgen.“ _

    Bedeutung & Ausblick

    Das positive Testergebnis verleiht Novarail erhebliche Glaubwürdigkeit im Marktsegment hochwertiger, smarter Beleuchtungssysteme. Gerade für Architekturprojekte, moderne Innenraumgestaltung, Büros, Praxen oder hochwertige Wohnräume kann das System attraktive Möglichkeiten bieten. Die Herausforderung bleibt, das System für eine breitere Zielgruppe zugänglicher zu machen – etwa durch vereinfachte Montage oder geringere Einstiegskosten.

    Für Medien, Planer und Endverbraucher liefert dieser Testbericht eine belastbare Grundlage zur Bewertung, ob Novarail als Alternative zu etablierten Marken (z. B. modulare Schienensysteme von Philips, SLV etc.) in Frage kommt.

