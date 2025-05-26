Trading.de bringt kostenlosen Trading Simulator raus!

Trading.de hat einen kostenlosen Trading Simulator vorgestellt. Das Tool läuft direkt im Browser, erfordert keine Anmeldung und ermöglicht das risikofreie Üben von Handelsstrategien im Trading.

Was kann der Trading.de Simulator?

Der Trading.de Simulator ist ein browserbasiertes Paper-Trading-Tool. Nutzer handeln simultan mit einem virtuellen Guthaben, während Kurse und Marktbedingungen in Echtzeit abgebildet werden. Das Startkapital liegt bei 100.000 Euro und lässt sich in Märkte wie Forex, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe oder Indizes simultan investieren. Ziel ist es, Handelsstrategien zu üben, Marktmechanismen ohne finanzielles Risiko zu verstehen und Routinen aufzubauen.

„Trading kann man nur durch Praxis lernen. Mit dem Simulator schaffen wir eine Möglichkeit, Handelsentscheidungen unter Echtzeit-Bedingungen zu üben, ohne finanzielles Risiko“, erklärt Witzel.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

– Risikofrei üben: Strategien testen, ohne eigenes Geld einzusetzen.

– Realistische Bedingungen: Kurse, Spreads und Orderausführungen orientieren sich an den echten Märkten.

– Fehleranalyse: Nutzer können Entscheidungen nachvollziehen und verbessern.

– Flexibilität: Geeignet für Daytrading, Swing-Trading oder langfristige Ansätze.

– Einfache Verfügbarkeit: Viele Simulatoren laufen direkt im Browser, unabhängig von Brokern.

Was sind Funktionen des Trading.de Simulators?

Der Trading.de Simulator ist so aufgebaut, dass er den Ablauf des Börsenhandels möglichst realistisch abbildet. Nutzer können Märkte analysieren, Orders platzieren und ihr Risikomanagement umsetzen – alles unter Bedingungen, die denen des echten Tradings sehr nahekommen.

Zu den zentralen Funktionen gehören:

– Kursdaten in Echtzeit

– Variable Spreads und einstellbarer Hebel bis 1:30

– Über 100 Indikatoren und Chart-Tools auf Basis von TradingView

– Verschiedene Orderarten (Market, Limit, Stop Loss, Take Profit)

– Integriertes Backtesting zur Strategieprüfung

– Sitzungen im Gastmodus bis zu drei Wochen speicherbar

Eine Registrierung ist optional. Wer ein Konto anlegt, kann seine Fortschritte dauerhaft sichern.

Integration von TradingView Charting für professionelle Handelsstrategien

Mit der direkten Integration von TradingView hebt der Trading.de Simulator das Paper Trading auf ein professionelles Niveau. Nutzer können auf über 100 Indikatoren, zahlreiche Zeichenwerkzeuge und unterschiedliche Chart-Darstellungen zurückgreifen – von klassischen Candlesticks bis hin zu Linien- und Balkencharts. Damit wird im Simulator ein Analyse-Standard geboten, der weltweit von aktiven Tradern genutzt wird. Die Funktion eröffnet nicht nur Einsteigern einen praxisnahen Zugang, sondern erlaubt auch erfahrenen Händlern, Strategien unter realistischen Bedingungen präzise zu testen. Gründer Andre Witzel erklärt: „TradingView ist für viele Trader das zentrale Analyse-Tool. Da wir es direkt in unseren Simulator eingebunden haben, können Nutzer Strategien und auch im Nachhinein weiter umsetzen. Das macht den Simulator extrem realistisch“.

Für wen eignet sich der Trading.de Simulator?

Der Trading.de Simulator richtet sich an verschiedene Zielgruppen. Einsteiger können erste Erfahrungen sammeln und grundlegende Marktmechanismen nachvollziehen. Denn: „Viele scheitern im Trading, weil sie zu früh mit echtem Kapital starten. Der Simulator bietet die Chance, typische Fehler zu machen und daraus zu lernen, ohne dass es Geld kostet“, sagt Gründer Andre Witzel.

Fortgeschrittene Trader haben die Möglichkeit, Strategien unter Echtzeitbedingungen zu erproben und ihre Routinen zu verfeinern. Auch Coaches und Ausbilder können das Tool nutzen, um Handelskonzepte anschaulich zu demonstrieren.

Einsatzmöglichkeiten im Überblick:

– Einsteiger: Grundlagen, Orderarten und Marktbewegungen verstehen

– Fortgeschrittene: Strategien entwickeln und unter Echtzeit-Bedingungen testen

– Profis: Neue Ansätze simulieren, Backtesting nutzen

– Coaches: Strategien anschaulich im Training vermitteln

Trading.de Ausbildung: Vom risikofreien Demohandel zum Echtgeldtrading

Der Simulator ist als erster Schritt in den Handel gedacht, doch er bildet nur den Anfang. In der Trading.de Ausbildung lernen Teilnehmer Risiko- und Money Management, entwickeln Strategien und erhalten Feedback von Mentoren wie Jia Tian Rong und Gründer Andre Witzel selbst. Ziel ist es, sie schrittweise vom Paper Trading bis zum Handel mit Echtgeld zu begleiten. „Wir bauen bewusst eine Brücke: Vom sicheren Üben im Simulator zum verantwortungsvollen Einsatz von Kapital im Live-Trading“, erklärt Gründer Andre Witzel.

Damit versteht sich Trading.de als Ausbilder, der Teilnehmer langfristig beim Aufbau einer professionellen Handelsroutine unterstützt.

