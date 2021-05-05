-
Trading.de kürt die besten Broker nach Kategorien
In sechs Preiskategorien kürt Trading.de fortan Broker und unterstützt Anleger so bei der Wahl eines seriösen und hochperformanten Anbieters.
Anforderungen und Sicherheitsstandards von Trading Software und Anbietern ändern sich stetig. Mit den neuen Preiskategorien setzt Trading.de Qualitätsstandards und zeichnet sechs Anbieter aus, die aus Hunderten von reviewten Konkurrenten hervorstechen.
Die wichtigsten Kriterien für den privaten Börsenhandel
Noch vor einigen Jahren war es unmöglich, als Privatperson an den Börsen Renditen zu erwirtschaften. Heute gibt es so viele Brokerage-Anbieter, dass Anleger den Überblick verlieren. Sicherheitsstandards, Gebühren, Kundenservice, Handelsangebot und -plattform sind nur wenige Kriterien, welche die Anbieter untereinander unterscheidet. „Neue Anleger fühlen sich schlicht von dem Angebot an Brokern im Internet und überfordert. Sie wählen dann entweder die überteuerte Privatbank oder geben auf, bevor sie ihren ersten Euro investiert haben“, so Trading.de Gründer Andre Witzel.
Mit den Preiskategorien sollen Anleger nun eine Orientierung geben, welche Anbieter in welchen Bereichen brillieren und allgemein überzeugen. „Jeder ausgezeichnete Anbieter überzeugt auch in anderen Bereichen und wird von unserer Redaktion empfohlen. In der ausgezeichneten Kategorie überzeugt er ganz besonders und dient als Vorbildsfunktion“, so Witzel weiter.
Die Trading.de Award-Kategorien im Überblick
Den ersten Trading Award erhielt jüngst der Broker GBE Brokers mit Niederlassung in Deutschland. Die deutsche Regulierung und der hiesige Kundenservice sowie das dezidierte Angebot für Forex und CFD-Trader – von der Handelsplattform bis zur -auswahl – überzeugen und machen GBE Brokers zum Gewinner in der Kategorie „Beste Trading Plattform & Tools“ im Jahr 2025. Die weitere Trading-Award-Kategorien sind „Bestes Affiliate-Partner-Programm“, „bester Kundensupport“, „Fairste Gebührenstruktur“ „Schnellste Trading Ausführung“ und „Bestes Weiterbildungsangebot.
Was ist Trading.de?
Trading.de bietet eine umfassende und personalisierte Trading Ausbildung für deutsche Trader an. Zusätzlich leiten Blogartikel, Videos, Rechner DACH-Trader durch den globalen Börsenmarkt. Auf Trading.de findet jeder Trader das Wissen, das ihm noch fehlt – kostenlos oder kostenpflichtig. Der Gründer Andre Witzel teilt auf Trading.de Strategien, Grundlagenwissen, aber auch Tipps, die ein grundlegendes Verständnis für die Dynamiken der Börsen weltweit ermöglichen. Regelmäßig überprüft die Trading.de-Redaktion zudem neue und alteingesessene Broker auf Kriterien wie Fairness, Benutzerfreundlichkeit und Angebotsqualität.
