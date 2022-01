Bettbeziehung.de überzeugt im Test

Einen Partner über das Online-Datingportal Bettbeziehung.de zu finden, ist nicht schwer

Gerade in Pandemiezeiten erleben Online-Datingportale einen enormen Zulauf. Kein Wunder – wenn soziales Distanzieren zur Notwendigkeit für alle wird, bleibt nur noch das Internet, um neue Leute kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und ein wenig Spaß zu haben. Die Vielzahl an Datingportalen ist inzwischen jedoch so unübersichtlich geworden, dass manch einer schon an der Qual der Wahl scheitert und sich letzten Endes doch nirgends anmeldet, aus Angst vor Schwindel und unseriösen Angeboten, deren Konsequenzen unüberschaubar sind. Leider gibt es tatsächlich viele Dating-Seiten in den Weiten des Internets, deren Angebot an Seriosität zweifeln lässt. Bei manchen kann man auf den ersten Blick erkennen, dass man sich hier besser nicht anmelden sollte. Doch bei anderen Anbietern bemerkt man erst, nachdem man einiges Geld ausgegeben hat, dass es sich hier um einen Anbieter der unseriösen Art handelt. Wir haben uns deshalb einmal durch die Vielzahl der Dating-Angebote im Internet geklickt und unseren Testsieger ermittelt: Bettbeziehung.de.

WELCHE PARTNERBÖRSE PASST ZU MIR?

Bevor das Internet mit seinen unendlichen Möglichkeiten auch zur Partnersuche immer mehr an Attraktivität gewann, war die Partnersuche nur über Anzeigen in Lokalzeitungen möglich. Formulierungen wie „Frau, 38 Jahre, naturverbunden und versessen auf Schokolade, sucht sportlichen und kulturliebenden Partner für eine feste Beziehung“ oder einfach „sie sucht ihn“ oder „er sucht sie“ mögen damals so manchen Erfolg gebracht haben – doch heute sollte man unbedingt Abstand von diesen veralteten Formulierungen nehmen. Die traditionellen Kontaktanzeigen werden indes immer seltener, denn die moderne Partnersuche läuft über das Internet. Dabei kann bereits die Wahl der Online-Datingplattform entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg sein. Völlig kostenlose Datingportale haben beispielsweise eher Singles im Angebot, die weniger auf der Suche nach der wahren Liebe sind. Sie sind zumeist unmoderiert, daher kann es schnell vorkommen, dass man unangenehme Erfahrungen machen muss. Viele Partnerbörsen richten sich außerdem an eine bestimmte Personengruppe, etwa vom Alter her oder nach bestimmten Vorlieben. Für alle, die weniger auf der Suche nach etwas Bestimmtem sind, sondern einfach mal sehen wollen, was passiert, eignen sich solche Online-Datingportale am besten, die ein breit gefächertes Angebot an Suchmöglichkeiten haben, wie beispielsweise Bettbeziehung.

ONLINE-DATING IM TEST

Egal, ob man einen prickelnden Seitensprung oder eine spannende Affäre sucht oder den Partner, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen möchte: Wenn Online-Dating zum Erfolg führt, ist das meistens kein Zufall, sondern es gibt dafür gute Gründe. Zum einen kann ein optimales Profil ein echter Türöffner sein, wenn die Suchmaschine des Online-Datingportals die perfekten Möglichkeiten zur Suche anbietet. Zum anderen spielt auch die Möglichkeit des Sich-Zeitlassens eine nicht unerhebliche Rolle. So kann man jemanden bereits online ganz gut kennenlernen, bevor man gemeinsam den Schritt wagt, sich im realen Leben zu treffen. Für schüchterne Menschen ist dies ein großer Vorteil, denn so können sie Selbstvertrauen gewinnen und treffen dann beim echten Date auf einen potenziellen Partner, der ihnen schon ein bisschen bekannt ist. Auch Unentschlossene sollten sich die Zeit nehmen, um zu entscheiden, ob sie sich wirklich im echten Leben mit dem in Frage kommenden Online-Flirt treffen wollen. Auf diese Weise können viele Enttäuschungen und Misserfolge bereits vorab vermieden werden und die tatsächlichen Real Life-Dates zum Erfolg führen. So kann bereits vorab anhand der Suchfunktionen geklärt werden, ob jemand eine ernsthafte Beziehung grundsätzlich in Erwägung zieht oder eher nicht. Dank der unterschiedlichen Tests, Vergleiche und Erfahrungen kann jeder vorab herausfinden, ob die Absichten des oder der Erwählten mit den eigenen übereinstimmen oder nicht.

BETTBEZIEHUNG.DE: FÜR JEDEN ETWAS DABEI

Bettbeziehung.de ist eine deutsche Online-Partnervermittlung, die es ermöglicht, die Suche nach einem potenziellen Partner gezielt zu definieren und einzugrenzen. So kann innerhalb kürzester Zeit abgeklärt werden, ob jemand möglicherweise zu einem selbst passt und ob der die gleichen Absichten verfolgt. Die Auswahlwerkzeuge ermöglichen eine größtmögliche Trefferquote, so dass nur jene Singles ausgewählt werden, welche die meisten Gemeinsamkeiten mit dem Suchenden haben und somit tatsächlich in Frage kommen. Des Weiteren bietet Bettbeziehung die Möglichkeit, sich ausführlich Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass die ausgewählte Person auch wirklich den Erwartungen entspricht – und das, bevor man sich im richtigen Leben trifft. Dabei gibt es auf Bettbeziehung Möglichkeiten für jeden Geschmack: den Seitensprung, der eine feste Beziehung wieder in Schwung bringt, den unverbindlichen Spaß im Bett, den Partner fürs Leben und einfach nur nette Leute zum Kennenlernen und Chatten.

DIE AUSWAHL MACHTS

Ein großer Pluspunkt bei Bettbeziehung.de ist die Möglichkeit zur Auswahl. Setzt man hier seine Suchkriterien gezielt ein, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man Personen findet, die auf allen Ebenen dem entsprechen, was man selbst erwartet. Dabei sollte jeder Suchende sich am besten vorab bereits Gedanken machen, wie der Partner sein sollte und was einem selbst wichtig ist. Der erste Schritt ist also die Ehrlichkeit zu sich selbst: welche Kriterien sind absolute No-Gos und mit welchen kleinen Fehlerchen des anderen könnte man durchaus leben? Auch Offenheit gegenüber dem potenziellen Partner ist wichtig. Selbst wenn die Suchmaschine den perfekten Treffer landet, ist es dennoch wichtig, in ehrlichen Gesprächen herauszufinden, ob die Erwartungen, die der Treffer weckt, tatsächlich erfüllt werden können. Aus diesem Grund ist es wichtig, für das eigene Profil genauso viel Zeit aufzuwenden wie für die Suche selbst, denn nur wer sich möglichst genau beschreibt, macht es anderen einfach, zu verstehen, was man selbst möchte und wer man ist. Auch die Absichten, die man mit seiner Partnersuche verfolgt, sollten vorab ehrlich geklärt sein. Wer möchte schon gerne die Hoffnung haben, endlich den Partner fürs Leben gefunden zu haben, und dieser entpuppt sich dann als längst fest Vergebener, der nur ein wenig Abwechslung sucht?

