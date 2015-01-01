Bis zu 8 Brandmeldezentralen in einem Brandschutz-Netzwerk – mit der XFIRE BMZ von RielloFire

Schaffen Sie ein Netzwerk für Ihren Brandschutz aus bis zu 8 XFIRE Brandmeldezentralen und verwalten damit bis zu 1.000 Komponenten, wie z.B. thermische/optische Melder, gleichzeitig in einem System.

Die adressierbare Brandmeldezentrale XFIRE von RielloFire ist das Herzstück der Brandwarnanlage BraWa_flex_ von BKH Sicherheitstechnik nach DIN VDE V 0826-2 und mit einem Loop ausgestattet (optionale Erweiterung auf zwei Loops möglich). Dank diverser Gateways können neben Komponenten in Ringbus-Technik auch solche in Funk und drahtgebunden in das System eingebunden werden. Das macht die Zentrale zum Hybrid und äußerst flexibel sowie für nahezu jeden Anwendungsbereich geeignet.

Hervorzuheben ist die Erweiterung auf ein ganzes Brandwarnanlagen-Netzwerk, in dem bis zu acht XFIRE Brandmeldezentralen miteinander verknüpft werden können. Bei einer allein genutzten XFIRE Zentrale können bis zu 480 Komponenten, wie Melder, Ein-/Ausgangs-Module oder Signalgeber, verwaltet werden. Bei einem Netzwerk aus acht Zentralen sind es bis zu 1.000 Komponenten.

Neben den klassischen Komponenten einer Brandwarnanlage nach DIN 0826-2, wie z.B. Sirenen, Druckknopfmelder und optische / thermische Melder, kann an die XFIRE auch ein sog. Feuerwehr-Informations- und Bediensystem – kurz FIBS – angeschlossen werden. Ein FIBS besteht zum einen aus einem nach DIN 14662 standardisierten Feuerwehr-Anzeigetableau, kurz FAT, welches den Einsatzkräften erste Informationen vor Ort liefert. Beispielsweise welche Melder in welcher Reihenfolge ausgelöst haben. Dadurch kann der Brandherd schneller und leichter lokalisiert werden, die Brandbekämpfung zielgerichteter erfolgen sowie eine Ausbreitung des Feuers besser verhindert werden.

Zum anderen gehört zu einem FIBS auch ein Feuerwehr-Bedienfeld, kurz FBF. Dieses muss den Anforderungen der DIN 14661 entsprechen und dient zur Bedienung der angeschlossenen Brandmeldezentrale (BMZ) über das FBF. Über das Feuerwehr-Bedienfeld können beispielsweise Sirenen abgeschaltet und die Anlage nach Überprüfung auch wieder zurückgestellt werden.

Das von BKH angebotene Feuerwehr-Informations- und Bediensystem FIBS4000-K2-S1-(Hausalarm) ist speziell für Brandwarnanlagen ausgelegt und kommt daher in Signalblau. Es vereint ein Hausalarm-Anzeigetableau sowie ein Hausalarm-Bedienfeld in einem Gerät und ist mit der BraWa_flex_ Brandmeldezentrale XFIRE von RielloFire kompatibel. Die perfekte Ergänzung für ein Rund-um-sorglos-Paket für eine Brandwarnanlage nach DIN VDE V 0826-2.

Die hybridfähige XFIRE BMZ ist nach DIN EN 54-2 / EN 54-4 / EN 54-21 / EN 54-13 zertifiziert und kann dank ihrer Flexibilität sowohl in Bestands- als auch in Neubau-Objekten als optimale Lösung für den Brandschutz im Sonderbau, wie Alten- und Pflegeheime, Schulen & Kindergärten, Lagerhallen, kleine Hotels & Pensionen oder Gastronomie-Betriebe, eingesetzt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Frau Conny Schäfer

Industriestr. 53

67063 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-54967779

web ..: https://bkh-security.de/

email : c.schaefer@bkh-security.de

BKH Sicherheitstechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen und seit 25 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik und Automatisierung in ganz Deutschland tätig. Unser Fokus liegt auf elektronischer Sicherheitstechnik für Privat- und Gewerbeobjekte, wie z.B. Alarmanlagen in Funk, Draht oder Hybrid, Videoüberwachung, Videotürsprechanlagen, Zutrittskontrolle, Tor- und Antriebstechnik, Smart Home und Brandschutz.

BKH ist offizieller Händler für AVS Electronics in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz und vertreibt die Produkte des renommierten, italienischen Herstellers unter der Marke AVS Alarmanlagen. Das Sortiment von AVS Alarmanlagen umfasst u.a. zertifizierte, Smart Home fähige Funk- und Hybrid-Einbruchmeldeanlagen, Schutznebelsysteme, Melder für den Innen- und Außenbereich sowie professionellen Perimeterschutz.

Ergänzend zur Alarmanlagen-Produktpalette bietet die BKH Sicherheitstechnik ein breites Sortiment zur Videoüberwachung sowie Videosprechanlagen an und – als zweiten Schwerpunkt – zertifizierte Komponenten aus der EN 54-Normreihe für Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 im Sonderbau. Durch die Auswahl von Funk-, Draht-, Loop- oder Hybrid-Lösungen sind die BWA-Produkte von BKH äußerst flexibel und jederzeit modular erweiterbar.

Seit April 2024 ist BKH unter dem Namen „CARDIN Deutschland“ zudem offizieller deutscher Distributor von CARDIN Elettronica. Das Sortiment umfasst u.a. Tor-Antriebstechnik, Automatisierungen, Funk-Steuertechnik, Schranken-Systeme, Parkplatzsperren und Lichtschranken.

Pressekontakt:

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