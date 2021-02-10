VdS-Anforderungen verschärfen den Brandschutz im Serverraum kritischer Infrastrukturen

VdS-Richtlinien stellen höhere Anforderungen an Löschanlagen in Serverräumen. Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen ihre Brandschutzkonzepte überprüfen und anpassen.

Die steigenden Anforderungen der VdS Schadenverhütung an den Brandschutz in Serverräumen stellen Betreiber kritischer Infrastrukturen vor neue Herausforderungen. Insbesondere die VdS-konformen Ausführungen von Löschanlagen rücken dabei in den Fokus, da Versicherungen und Aufsichtsbehörden zunehmend auf die Einhaltung dieser anerkannten Richtlinien bestehen.

Serverräume und Rechenzentren bilden das Rückgrat moderner Geschäftsprozesse. Ein Brand in diesen sensiblen Bereichen kann nicht nur zu erheblichen Sachschäden führen, sondern auch den Geschäftsbetrieb ganzer Organisationen zum Erliegen bringen. Die VdS-Richtlinien definieren deshalb präzise technische Standards für die Planung, Installation und Wartung von Brandschutzeinrichtungen. Für Betreiber kritischer Infrastrukturen, etwa in den Bereichen Energie, Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen, sind diese Vorgaben von besonderer Relevanz, da hier die Verfügbarkeit der IT-Systeme unmittelbar mit der öffentlichen Versorgungssicherheit zusammenhängt.

Ein zentraler Aspekt der VdS-Anforderungen betrifft Löschanlagen für Serverräume, die speziell auf die Gegebenheiten sensibler IT-Umgebungen ausgelegt sein müssen. Dabei spielen die Wahl des Löschmittels, die Auslösegeschwindigkeit sowie die Vermeidung von Sekundärschäden an der Hardware eine entscheidende Rolle. Gaslöschanlagen und Sauerstoffreduktionssysteme haben sich in diesem Zusammenhang als bewährte Technologien etabliert, da sie einen Brand effektiv bekämpfen, ohne die empfindlichen IT-Komponenten zusätzlich zu beschädigen.

Neben der reinen Löschtechnik umfassen die VdS-Richtlinien auch Anforderungen an die Brandfrüherkennung. Hochsensible Rauchansaugsysteme ermöglichen es, bereits in der Entstehungsphase eines Brandes Alarm auszulösen und automatische Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Kombination aus Früherkennung, automatischer Löschung und kontinuierlichem Monitoring bildet ein ganzheitliches Brandschutzkonzept, das den VdS-Anforderungen entspricht.

Betreiber sollten ihre bestehenden Brandschutz im Serverraum regelmäßig durch zertifizierte Fachbetriebe überprüfen lassen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Anlagen den aktuellen Richtlinien entsprechen und im Ernstfall zuverlässig funktionieren. Die Dokumentation aller Maßnahmen ist dabei nicht nur für den Versicherungsschutz relevant, sondern auch im Rahmen von Audits nach ISO 27001 oder der Norm EN 50600.

Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U. bietet als Hersteller von Serverraum- und Rechenzentrumssystemen VdS-konforme Löschanlagen sowie umfassende Brandschutzlösungen für IT-Infrastrukturen an. Das Unternehmen mit Sitz im österreichischen Ampflwang unterstützt Betreiber bei der normgerechten Planung und Umsetzung physischer IT-Sicherheitskonzepte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

Herr Roland Brodinger

Bahnhofstraße 9

4843 Ampflwang

Österreich

fon ..: +43 (0)7675 20121

web ..: https://www.brodinger.eu

email : office@brodinger.at

Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner.

Service wird im Unternehmen groß geschrieben. Die hohe Qualität der Dienstleistungen mit bestens

geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert.

Pressekontakt:

Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

Herr Roland Brodinger

Bahnhofstraße 9

4843 Ampflwang

fon ..: +43 (0)7675 20121

web ..: https://www.brodinger.eu

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kupfer – das Schlüsselmetall für die wirtschaftliche Zukunft