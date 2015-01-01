Serverraum sicher und energieeffizient mit Raum-in-Raum-Systemen

Raum-in-Raum-Lösungen ermöglichen physische Sicherheit und Energieeinsparungen in Serverräumen durch gezielte Einhausung und Systemintegration.

In modernen Rechenzentrumsumgebungen gewinnt die präzise Trennung von technischen Räumen an Bedeutung, um Betriebssicherheit und Energieeffizienz zu verbinden. Modulare Einhausungen tragen dazu bei: Ein Serverraum im Raum-in-Raum-System schafft innerhalb bestehender Gebäudehüllen klar definierte, kontrollierbare Volumina, die sowohl physische Abschirmung als auch eine optimierte Klimatisierung ermöglichen.

Die gezielte Begrenzung der Luftvolumina reduziert die Verluste durch unkontrollierte Vermischung von Kalt- und Warmluft und erlaubt eine bedarfsgerechte Kühlleistung. Durch Dichtung, Isolierung und Containment-Konzepte sinken die Anforderungen an Lüftungs- und Klimasysteme; Regelungstechnik und frequenzgeregelte Antriebe können so effizienter arbeiten. Ergänzend lassen sich Maßnahmen wie Wärmerückgewinnung und intelligente Steuerung einbinden, um den Energiebedarf weiter zu senken.

Neben thermischen Vorteilen bietet die Einhausung relevante Sicherheitsfunktionen: kontrollierter Zugang, standardisierte Aufbaumöglichkeiten für Brandfrüherkennung und Löschtechnik, strukturierte Kabelführung und geordnete Erdungspunkte. Solche Merkmale unterstützen Betriebskonzepte, die auf Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Prüfanforderungen abzielen. Monitoring und Anbindung an übergeordnete Gebäudeleittechnik ermöglichen eine kontinuierliche Zustandsüberwachung und dokumentierte Eingriffe.

Für Bestandsgebäude sind nachträgliche Raum-in-Raum-Lösungen ein pragmatischer Ansatz, um ohne umfassende Umbauten Schutz- und Effizienzanforderungen zu erhöhen. Die modulare Bauweise erleichtert Anpassungen an wechselnde Lastprofile und räumliche Gegebenheiten. Bei der Planung ist eine ganzheitliche Betrachtung wichtig: Energie, Brand- und Zutrittsschutz, Verkabelung, Kühlkonzept und Wartungszugang müssen abgestimmt werden, um Zielkonflikte zu vermeiden.

Die Nutzung klar definierter Einhausungen trägt dazu bei, die Infrastruktur von Serverräumen robuster gegenüber Störungen zu gestalten und gleichzeitig den Energieaufwand zu reduzieren. Abschließend wird auf die Bedeutung einer fachgerechten Projektausführung verwiesen, die sicherstellt, dass technische, organisatorische und regulatorische Anforderungen umgesetzt werden. Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

