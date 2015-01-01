  • Sichere Serverräume und Rechenzentren dank schlüsselfertiger Komplettlösungen

    Maßgeschneiderte Infrastrukturkonzepte sorgen für zuverlässige IT-Sicherheit in kritischen Bereichen.

    Durchdachte Infrastruktur ist das Fundament moderner Unternehmens-IT. In diesem Kontext gewinnen ganzheitliche Konzepte für IT Sicherheitstechnik zunehmend an Bedeutung – insbesondere dann, wenn es um den Schutz sensibler Daten und Systeme in Serverräumen und Rechenzentren geht. Die Planung, Umsetzung und Betreuung solcher sicherheitskritischen Umgebungen erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch langjährige Erfahrung im Umgang mit komplexen Anforderungen.

    Im Fokus stehen dabei schlüsselfertige Lösungen, die alle sicherheitsrelevanten Komponenten integrieren – von der Zutrittskontrolle über Brandfrüherkennung und Löschsysteme bis hin zur unterbrechungsfreien Stromversorgung. Auch Aspekte wie Klimatisierung, Energieeffizienz und baulicher Schutz gegen physische Gefahren werden bereits in der Konzeptionsphase berücksichtigt. Ziel ist es, eine hochverfügbare und ausfallsichere Umgebung zu schaffen, die sowohl aktuellen gesetzlichen Anforderungen als auch branchenspezifischen Standards entspricht.

    Die Umsetzung erfolgt projektbezogen und individuell – basierend auf einer sorgfältigen Analyse der bestehenden Infrastruktur sowie den zukünftigen Anforderungen des Kunden. Dabei kommen ausschließlich geprüfte Komponenten namhafter Hersteller zum Einsatz. Die Koordination aller Gewerke sowie die Integration in bestehende IT-Systeme erfolgt aus einer Hand. So lassen sich Schnittstellenprobleme vermeiden und eine durchgängige Sicherheit gewährleisten.

    Neben der technischen Realisierung übernehmen Fachkräfte auch die Dokumentation, Schulung und regelmäßige Wartung der Systeme. Auf Wunsch werden zudem Monitoring- und Fernwartungslösungen implementiert, um einen reibungslosen Betrieb langfristig sicherzustellen.

    Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind unter brodinger.eu zu finden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.
    Herr Roland Brodinger
    Bahnhofstraße 9
    4843 Ampflwang
    Österreich

    fon ..: +43 (0)7675 20121
    web ..: https://www.brodinger.eu
    email : office@brodinger.at

    Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner.

    Service wird im Unternehmen groß geschrieben. Die hohe Qualität der Dienstleistungen mit bestens
    geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert.

    Pressekontakt:

